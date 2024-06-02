«Серветт» Ондуа выиграл Кубок Швейцарии впервые за 23 года, победив «Лугано» 9:8 по пенальти

«Серветт» выиграл Кубок Швейцарии.

В финале клуб из Женевы обыграл « » (0:0, пенальти – 9:8).

Один из послематчевых пенальти в составе «Серветта» реализовал камерунский полузащитник , имеющий российское гражданство.

Это первый с 2001 года и 8-й в истории для « ». Чаще трофей брали «Лозанна» (9 раз), «Цюрих» (10), «Сьон» (13), «Базель» (13) и «Грассхоппер» (19).

Напомним, «Янг Бойз» стали чемпионами Швейцарии – в 6-й раз за 7 лет.