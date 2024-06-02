«Серветт» Ондуа выиграл Кубок Швейцарии впервые за 23 года, победив «Лугано» 9:8 по пенальти
«Серветт» выиграл Кубок Швейцарии.
В финале клуб из Женевы обыграл «Лугано» (0:0, пенальти – 9:8).
Один из послематчевых пенальти в составе «Серветта» реализовал камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство.
Это первый с 2001 года и 8-й в истории Кубок Швейцарии для «Серветта». Чаще трофей брали «Лозанна» (9 раз), «Цюрих» (10), «Сьон» (13), «Базель» (13) и «Грассхоппер» (19).
Напомним, «Янг Бойз» стали чемпионами Швейцарии – в 6-й раз за 7 лет.
- Дата проведения
- 2 июня, 15.00, «Стад де Сюисс»
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Серветт –
Фрик (Малль, 119), Цунэмото, Руйе, Северен, Мазику, Стеванович, Кутеса (Нисимура, 114), Ондуа, Конья (Дулен, 118), Антунес (Маньен, 78), Гиймено (Болла, 86).
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Лугано –
Саипи, Май, Хайдари, Валенсуэла, Гргич, Бислими (Мау, 85), Махмуд (Саббатини, 69), Думбия, Штеффен, Боттани (Алиседа, 68), Целар (Вляди, 56; Симиньяни, 90).
- Серия пенальти
- 1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8.
Ну а так-то Серветт в целом по сезону заслужил этот кубок, Лугано вон совсем недавно брали