«Серветт» Ондуа выиграл Кубок Швейцарии впервые за 23 года, победив «Лугано» 9:8 по пенальти

Теги высшая лига Швейцария Кубок Швейцарии Лугано Серветт Гаэль Ондуа Футбол

«Серветт» выиграл Кубок Швейцарии.

В финале клуб из Женевы обыграл «Лугано» (0:0, пенальти – 9:8).

Один из послематчевых пенальти в составе «Серветта» реализовал камерунский полузащитник Гаэль Ондуа, имеющий российское гражданство.

Это первый с 2001 года и 8-й в истории Кубок Швейцарии для «Серветта». Чаще трофей брали «Лозанна» (9 раз), «Цюрих» (10), «Сьон» (13), «Базель» (13) и «Грассхоппер» (19).

Напомним, «Янг Бойз» стали чемпионами Швейцарии – в 6-й раз за 7 лет.

Серветт – Лугано 0:0 (0:0, 0:0, 1:1), по пенальти - 9:8
Дата проведения
2 июня, 15.00, «Стад де Сюисс»
превью матча онлайн статистика коэффициенты
СерветтФрик (Малль, 119), Цунэмото, Руйе, Северен, Мазику, Стеванович, Кутеса (Нисимура, 114), Ондуа, Конья (Дулен, 118), Антунес (Маньен, 78), Гиймено (Болла, 86).
ЛуганоСаипи, Май, Хайдари, Валенсуэла, Гргич, Бислими (Мау, 85), Махмуд (Саббатини, 69), Думбия, Штеффен, Боттани (Алиседа, 68), Целар (Вляди, 56; Симиньяни, 90).
Серия пенальти
1:0, 1:1, 2:1, 2:2, 3:2, 3:3, 4:3, 4:4, 5:4, 5:5, 6:5, 6:6, 7:6, 7:7, 8:7, 8:8, 9:8.
Предупреждения:
Хайдари (21), Валенсуэла (39), Северен (45+1), Саипи (57), Антунес (57), Конья (59), Саббатини (106).

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3 комментария
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Ох уж этот Серветт Ондуа. Взял да и обыграл Лугано Думбия.
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То, как Лугано лажали в серии пенок, это просто смехотворно! 3 раза им Серветт давал шанс всё закончить, 3 раза! И при этом по-моему вратарь Лугано сделал всего 1 сейв, женевцы прям старались влупить по воробьям. А оба вратаря реализовали кстати свои попытки.
Ну а так-то Серветт в целом по сезону заслужил этот кубок, Лугано вон совсем недавно брали
+1
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Ответ Максим Столбов
Ох уж этот Серветт Ондуа. Взял да и обыграл Лугано Думбия.
Это не та Думбия
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