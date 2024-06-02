Александр Мостовой: «13 бразильцев выиграли требл для «Зенита». Ничего нового. Поставь Семака в «Урал» – через 3 месяца уволят»
Александр Мостовой отметил влияние иностранных игроков на выступления «Зенита».
«Зенит» – молодцы. 13 бразильцев выиграли требл для «Зенита». Ничего нового.
Наверное, все заслуженно, они просто выше всех уровнем в нашем чемпионате. Им просто равных нет.
Игроки определяют игру «Зенита», при чем тут Семак? Поставь Семака в «Урал» – и его через три месяца уволят.
Поздравляю «Зенит», – сказал бывший полузащитник сборной России.
https://t.me/zenit_cafe/5477
И да о том, что Семак до "Зенита" работал в "Уфе" и добился лучшего результата в еë истории мы промолчим 🤫.
Мостовой трепло, ни на что не способное.
никак по другому
В своих рассуждениях стремятся дезинтегрировать или, наоборот, произвольно сопрягать эти объекты.
Логика Мостового.
Вот сферический Зенит в вакууме, а вот какие-то бразильцы и где-то рядом Семак. Все победы Зенита незаслуженные, потому что достигнуты с помощью вот этих непонятных бразильцев - поэтому надо их в Урал.
И Семак тоже к победам не причастен, потому что вот опять же он отдельно рядом стоял весь сезон и никак не участвовал в жизни команды - его надо строго в Урал.
Вот тогда заживём!
А по существу: Болельщики - 12 игрок. Слышали такое? Похоже нет.