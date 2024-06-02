Александр Мостовой: «13 бразильцев выиграли требл для «Зенита». Ничего нового. Поставь Семака в «Урал» – через 3 месяца уволят»

Теги Зенит Сергей Семак премьер-лига Россия Александр Мостовой Урал Футбол

Александр Мостовой отметил влияние иностранных игроков на выступления «Зенита».

«Зенит» – молодцы. 13 бразильцев выиграли требл для «Зенита». Ничего нового.

Наверное, все заслуженно, они просто выше всех уровнем в нашем чемпионате. Им просто равных нет.

Игроки определяют игру «Зенита», при чем тут Семак? Поставь Семака в «Урал» – и его через три месяца уволят.

Поздравляю «Зенит», – сказал бывший полузащитник сборной России.

Материалы по теме

63 комментария
Возможно, ваш комментарий нарушает правила, нажмите на «Отправить» повторно, если это не так, или исправьте текст
Пишите корректно и дружелюбно. Принципы нашей модерации
Реклама 18+
Так он же тренировал Уфу два года
+65
-4
+61
Ответ samarskij-kuzmich
Комментарий скрыт
А Анчелотти бы что с Уралом сделал? Выиграл бы РПЛ?
+54
-6
+48
Почему-то Семака из Уфы не уволили. Более того, предложили контракт в Зените.
+37
-2
+35
Справедливости ради, Семак Уфу до еврокубков довел, так что ему уже ничего доказывать не надо в этом плане
+30
-5
+25
Ответ samarskij-kuzmich
Комментарий скрыт
Семак тренил Зинченко полгода, и в еврокубки вышел без него.
+17
0
+17
Я так понимаю , что Мостовой на подсознательном уровне не врубается , что Семак рулит очень сложным и капризным коллективом , где примерно при таком же количестве сложных лидеров с треском провалился Луческу и Манчини например … а КПД Боаша был гораздо меньше при наличии более сильного состава …. Он не понимает , что заслуга СБ в том, что он управляет и выигрывает со сложным коллективом…. Нужно Гвардиолу привести в Урал , он то точно Каштанова научит в ворота попадать игр за 5 максимум ….
+16
0
+16
Ответ Pierre
Комментарий скрыт
добился приглашения в цска, с ним занял второе место и взял кубок, что не так?
+16
-1
+15
Ответ Owen_the_Simple
А Анчелотти бы что с Уралом сделал? Выиграл бы РПЛ?
Вот посмотреть бы на Анчелотти в условном Эвертоне...а,погодите-ка😄
+15
0
+15
Ну Семак так-то "Уфу" полтора года тренировал и в еврокубки вывел
+12
-1
+11
Актуально

https://t.me/zenit_cafe/5477
+14
-4
+10
Мостовой видимо не следит даже за тем, что он сам говорит, раз сначала было 12 бразильцев, а теперь стало 13.
И да о том, что Семак до "Зенита" работал в "Уфе" и добился лучшего результата в еë истории мы промолчим 🤫.
+6
0
+6
Уфу в еврокубки вывел. Чего не уволили?

Мостовой трепло, ни на что не способное.
+7
-2
+5
Стоп, но чеканить то умеет?!
+7
-2
+5
Ответ Pierre
2 место с кубком и 6 чемпионств немножко разные вещи. Побеждает, практически всегда, бабло
побеждает бабло и менеджмент
никак по другому
+5
-1
+4
Яркий пример, когда эго больше человека и его рассудка.
+5
-1
+4
Ответ Dmitry_1986
Я так понимаю , что Мостовой на подсознательном уровне не врубается , что Семак рулит очень сложным и капризным коллективом , где примерно при таком же количестве сложных лидеров с треском провалился Луческу и Манчини например … а КПД Боаша был гораздо меньше при наличии более сильного состава …. Он не понимает , что заслуга СБ в том, что он управляет и выигрывает со сложным коллективом…. Нужно Гвардиолу привести в Урал , он то точно Каштанова научит в ворота попадать игр за 5 максимум ….
Так ведь он реально считает, что хороший тренер - это тот, кто чеканить мяч умеет. Соответственно, в чем состоят реальные проблемы при реальной тренерской работе, толком не понимает.
+3
0
+3
Почему? Он же в футбол играл.
+4
-1
+3
Ответ gustavo1097
Актуально https://t.me/zenit_cafe/5477
Это было хорошо
+4
-1
+3
Я удивляюсь, как наши "футбольные эксперты" и им сочувствующие, умудряются рассматривать клуб не как совокупность составляющих - игроки, тренер, бренд, а как отдельные сущности.

В своих рассуждениях стремятся дезинтегрировать или, наоборот, произвольно сопрягать эти объекты.

Логика Мостового.

Вот сферический Зенит в вакууме, а вот какие-то бразильцы и где-то рядом Семак. Все победы Зенита незаслуженные, потому что достигнуты с помощью вот этих непонятных бразильцев - поэтому надо их в Урал.

И Семак тоже к победам не причастен, потому что вот опять же он отдельно рядом стоял весь сезон и никак не участвовал в жизни команды - его надо строго в Урал.

Вот тогда заживём!
+5
-2
+3
Ответ samarskij-kuzmich
Комментарий скрыт
И какие такие великие деньги Башнефти были у Уфы, которых Уралу не давали ТМК, Евраз и Синара?
+3
0
+3
Так, я перестал понимать Мостового. Если по его философии главный фактор тренера - игровое прошлое, то в чем претензии к Семаку?
+3
0
+3
Саша Мостовой! Опускаемся всё ниже и ниже?! Не сойди с ума от зависти, Царь! ))
+2
0
+2
Ответ samarskij-kuzmich
Комментарий скрыт
Так расскажи же, наконец, кто бы не провалился? Не томи!
+2
0
+2
Поставь тебя в Зенит, и месяца не протянул. Бразильцы заигнорили бы душного.
+5
-3
+2
Как же их все корёжит, от наших побед. Аж приятно.
+3
-1
+2
Да уж , Мостовой совсем опустился - сначала оскорблял тех , кто не играл в футбол на высоком уровне ( Слуцкий , Абаскаль и К ) , теперь уже завидует всем и поливает грязью бывших коллег ...
+2
0
+2
Понятно теперь почему Мостовой никогда не станет тренером, потому что его уволят через 3 месяца, а языком чесать можно сколько угодно.
+3
-2
+1
Ответ Pierre
2 место с кубком и 6 чемпионств немножко разные вещи. Побеждает, практически всегда, бабло
Пример Спартака, который с традиционно вторым бюджетом РПЛ перебивается с пятого на десятое место, демонстрирует, что просто денег мало, надо еще уметь их тратить, а не покупать по тройной цене всяких там Угальд, которые, числясь нападающими, в принципе мячом в ворота попасть не могут.
+1
0
+1
Ответ roni11
От ваших побед? Ты там каким боком?
Горюйте дальше, валидол в помощь.
А по существу: Болельщики - 12 игрок. Слышали такое? Похоже нет.
+1
0
+1
ФНЛ-лучшая лига мира. Но Семак, не дурак,туда не пойдёт. У него внуки, дети.
+2
-1
+1
Укажите причину бана
  • Оскорбление
  • Мат
  • Спам
  • Расизм
  • Провокации
  • Угрозы
  • Систематический оффтоп
  • Мульти-аккаунтинг
  • Прочее
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
  • Прочее
  • Мультиаккаунтинг
  • Систематический оффтоп
  • Провокации
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий