Александр Мостовой: «13 бразильцев выиграли требл для «Зенита». Ничего нового. Поставь Семака в «Урал» – через 3 месяца уволят»

Александр Мостовой отметил влияние иностранных игроков на выступления «Зенита».

«Зенит» – молодцы. 13 бразильцев выиграли требл для « ». Ничего нового.

Наверное, все заслуженно, они просто выше всех уровнем в нашем чемпионате. Им просто равных нет.

Игроки определяют игру «Зенита», при чем тут Семак? Поставь Семака в « » – и его через три месяца уволят.

Поздравляю «Зенит», – сказал бывший полузащитник сборной России.