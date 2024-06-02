Алип о финале Кубка: «Балтика» могла выиграть, они заслужили это. Но бог хотел, чтобы «Зенит» победил»

Нуралы Алип поделился эмоциями после победы в Фонбет Кубке России.

«Зенит» в решающем матче турнира победил «Балтику» со счетом 2:1. Алип забил победный гол на 95-й минуте.

– Победный гол? Это какое‑то чудо, сам в шоке. Перед матчем говорил, что это мой последний шанс в сезоне забить гол, давай, забивай. Он верил до конца в меня.

– Аномальная жара в Москве, как бегалось?

– Очень тяжело, после первого тайма у Нино и Эраковича спросил, как дышится, они сказали, что тяжело. После 60‑й минуты у нас как будто открылось второе дыхание. Это должно было произойти раньше, но не получилось. Мы дожимали и забили свой гол.

– Говорили перед игрой, что в этом матче есть явный фаворит, но «Балтика» заслуживает уважения.

– В футболе нет мелочей, надо относиться к сопернику с уважением. Сегодня « » могла выиграть, они заслужили это, но бог хотел, чтобы мы выиграли. Спасибо Богданычу [Сергею Семаку], что после первого тайма не поменял меня, – сказал защитник «Зенита».

Алип разбил голову крышкой от кубка, подняв трофей над головой

Семак о 2:1 с «Балтикой»: «Зенит» контролировал матч, победа заслуженная. Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее»