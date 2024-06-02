Алип о финале Кубка: «Балтика» могла выиграть, они заслужили это. Но бог хотел, чтобы «Зенит» победил»
Нуралы Алип поделился эмоциями после победы в Фонбет Кубке России.
«Зенит» в решающем матче турнира победил «Балтику» со счетом 2:1. Алип забил победный гол на 95-й минуте.
– Победный гол? Это какое‑то чудо, сам в шоке. Перед матчем Анюков говорил, что это мой последний шанс в сезоне забить гол, давай, забивай. Он верил до конца в меня.
– Аномальная жара в Москве, как бегалось?
– Очень тяжело, после первого тайма у Нино и Эраковича спросил, как дышится, они сказали, что тяжело. После 60‑й минуты у нас как будто открылось второе дыхание. Это должно было произойти раньше, но не получилось. Мы дожимали и забили свой гол.
– Говорили перед игрой, что в этом матче есть явный фаворит, но «Балтика» заслуживает уважения.
– В футболе нет мелочей, надо относиться к сопернику с уважением. Сегодня «Балтика» могла выиграть, они заслужили это, но бог хотел, чтобы мы выиграли. Спасибо Богданычу [Сергею Семаку], что после первого тайма не поменял меня, – сказал защитник «Зенита».
Алип разбил голову крышкой от кубка, подняв трофей над головой
Семак о 2:1 с «Балтикой»: «Зенит» контролировал матч, победа заслуженная. Эмоции от чемпионства были гораздо сильнее»
Упала на голову.
Пометила шишка
Победный гол его!
Чудной по регламенту Кубок всем по ходу башку разбабахал!
Ведь Зенит Балтике проиграл в этом Кубке, в начале, был ещё групповой этап.
Это ещё как то укладывается в голове.
А вот то, что в финале могла играть команда, которая уже проигрывала Зениту в плейофф, это как!?
Тут сам Кубок о башку разобьешь, все равно не поймёшь!!