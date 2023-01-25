УЕФА сохранит бан России, Хачанов в полуфинале Australian Open, усиление «Спартака», дело против Савина, провал «Милана» и другие новости

Теги утренний дайджест Футбол

1. УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине, а Суперкубок Европы-2023 будет перенесен из Казани, сообщает Sky Sports. РФС в заявлении так подвел итоги встречи с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале». Пишут, что возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд, а УЕФА заинтересован в этом процессе.

2. Карен Хачанов выиграл два сета и вышел в полуфинал Australian Open после того, как Себастьян Корда снялся с матча из-за травмы правого запястья, Стефанос Циципас прошел Иржи Лехечку. Таким образом, Хачанов вышел в полуфинал на втором «Большом шлеме» подряд и вернется в топ-15.

Елена Рыбакина победила Алену Остапенко в четвертьфинале, а Виктория Азаренко обыграла Джессику Пегулу.

3. На экс-футболиста и блогера Евгения Савина завели дело о дискредитации российской армии. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

4. «Спартак» подписал сразу двух защитников – Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте. 21-летнего португальца купили у «Бенфики», а 22-летнего парагвайца – у «Серро Портеньо».

5. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Колорадо», Овечкин вернулся после пропуска игры с «Вегасом» из-за травмы и забил 811-й гол, Георгиев отразил 37 бросков и стал 1-й звездой. «Питтсбург» и «Флорида» устроили перестрелку (7:6 ОТ), Малкин набрал 3 (1+2) очка. «Ванкувер» выиграл первый матч с новым тренером, Кузьменко сделал дубль (20-я и 21-я шайбы в сезоне). 

«Тампа» обыграла «Миннесоту», Василевский одержал 250-ю победу в лиге (в 399 играх – 2-й результат в истории), Кучеров набрал 1+1, Капризов забросил 27-ю шайбу в сезоне. «Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу», Проворов сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь

6. «Милан» разгромно проиграл «Лацио» (0:4) в гостях и отстает от «Наполи» в Серии А на 12 очков.

7. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал приходить в себя, сообщил «Матч ТВ». Мама спортсмена, впрочем, не подтвердила эту информацию. Костомаров находится в реанимации с 10 января. 

8. «Бавария» на 90-й минуте ушла от поражения с «Кельном» (1:1) – забил Йозуа Киммих.

9. КХЛ. «Локомотив» победил «Витязь», «Спартак» обыграл минское «Динамо» в овертайме.

10. Пишут, что Лионель Месси близок к новому контракту с «ПСЖ», он хочет остаться в Париже. Сторонам осталось обсудить срок соглашения и зарплату. Клуб верит, что сохранит аргентинца, и предпочел бы контракт по схеме «1+1».

11. Трансферные новости. «Челси» предложит 100 млн евро и нескольких игроков за Энцо. «Аль-Наср» хотел купить Модрича у «Реала» зимой и предложил ему контракт на 2,5 года с зарплатой больше 40 млн евро, но Лука отказался. Неназванный саудовский клуб готов платить Дзюбе 3 млн долларов за сезон, приоритет Артема – игра в России. «Брайтон» предложил 11 млн евро за защитника «Шахтера» Матвиенко, «горняки» хотят 30 млн. 

12. НБА. 46 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 30+15 от Адебайо помогли «Майами» нанести поражение «Бостону» и другие результаты.

13. Опубликованы свежие инсайды про Криштиану Роналду. Португалец поставил своему агенту Жорже Мендешу ультиматум, уходя из «МЮ»: трансфер в «Баварию» или «Челси» или увольнение, на что агент назвал Криштиану «сумасшедшим». Также пишут, что он был «одержим» зарплатой Месси в «Барсе», играя за «Реал», поскольку Жозеп Бартомеу сказал ему, что Лео платят «в два раза больше». А в «Ман Сити» в 2021-м Роналду не перешел из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону», хотя Пеп Гвардиола был не против прихода португальца.

14. Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «Барсы» Жоан Лапорта работают над созданием Суперлиги, несмотря на уход Андреа Аньелли из «Ювентуса». Турнир хотят сделать открытым и привлечь клубы из 12 стран.

15. Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши. Ему поставили задачу выйти на Евро-2024.

16. Датский «Вайле» отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления, сообщает «Чемпионат».

17. Дани Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него. Пишут, что футболиста перевели в другую тюрьму – ради его безопасности, – где у него будет отдельная камера с душевой. Также стало известно, что Алвес нанял адвоката Месси для защиты.

18. Серхио Рамос продал лучшую лошадь Испании в Саудовскую Аравию. Мерин из конюшни защитника «ПСЖ» оценивается в 1,5 млн евро.

19. Гарет Бэйл впервые сыграет на профессиональном турнире по гольфу в Калифорнии. Он ушел из футбола 2 недели назад.

20. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин установила рекорд по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам среди женщин. Она выиграла 83 раза.

21. Новичок «Челси» Михаил Мудрик поставил рекорд скорости АПЛ этого сезона – 36,63 км/ч в матче с «Ливерпулем».

22. Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Каждый оставшийся на стадионе – сторонник геноцида футбола».

23. В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов, ФАС не в восторге от идеи.

Цитаты дня.

«Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков». Шотт о чемпионате Европы

Сергей Карякин: «На Сталина очень много нападок идет, какие-то из них справедливы. Но мне кажется, что про него много вещей говорят незаслуженно»

Тарасова о допинг-деле Валиевой: «Дисквалификация будет ударом для Камилы. Они долго будут девочку-то избивать?»

Тина Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень, доказали, что мы исполним все задуманное»

Максим Траньков: «Исчадие ада поднимает бокал за хейтеров! Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем»

Кокорин о конфликте на Украине: «Мы не можем на него повлиять. Поэтому лучше считать, что это не наше дело»

27 комментариев

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Чумасик
Ответ Евгений Мешков
наша сборная играет с Таджикистаном и Узбекистаном по нулям, какие нам еврокубки? надо играть в Азии, учится там побеждать, а уж потом думать как вернуться в Еврокубки. а то что наши руководители хотят красиво тусоваться в европе - то это их проблемы, футболу это никак не помогает.
Господи, неужели ещё остались дурачки, которые о силе сборных судят по никому не нужным товарняках, которые играются вторыми составами и без всякой мотивации...

Про то что наша сборная в группе с Хорватией, Словенией и Словакией за семь минут до конца последнего матча занимала первое место и напрямую выходила на ЧМ, тебе конечно помнить не выгодно.
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dimitrii36
Ответ Арман Варданян
Не, нужно было ноги раздвинуть перед «матушкой Россией?»))
раздвинутые ноги - есть коронка sports, проходи мимо, я женщин люблю...
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Иван Андриенко
армию дискредитирует не Савин, а Коношенков, Герасимов и ко, только им что-то штрафов не выдаёт никто. Брэдли они непоставленные уничтожили и 9000 ББМ противника несуществующих, блин.
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Nyko Baletskiy
Ответ Олег Яковлев
А меня с днём рожденья))!
Мои поздравления, что не назвали Татьяной!!)
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St. Alex
1. В решающих матчах Кубка Африки день сенсаций! Там перед самым плей-офф играли сокращённые группы.
Чтобы не пустить Анголу дальше, в четвёртой группе Мавритании или Мали достаточно было разойтись не всухую. Фарт был на стороне мавров 1:0 — важный и победный гол забил Ибраима Мамаду Си.
Пятая группа дарит главный сюрприз. Там в игре Камеруна и Нигера очевидный фаворит пропустил на 69-й минуте. Уссейни Бадамасси выводит Нигер в плей-офф со счётом 1:0, всего на балл вырвавшись вперёд камерунцев. То они Бразилию в группе ЧМ обыгрывают, то с Нигером на КАН играют абы как...

Известны все пары четвертьфиналов:
Алжир — Кот-д’Ивуар
Нигер — Гана
Сенегал — Мавритания
Мадагаскар — Мозамбик
Плей-офф стартует 27 января!

2. Сверчок, знай свой шесток
На молодёжке Кубка Америки Уругвай набрал ход против Венесуэлы. 24 минуты ушло у Лусиано Родригеса, чтобы открыть счёт. Феликс Диас забил в раздевалку. Вскоре после перерыва Венесуэла осталась в меньшинстве: две подряд за минуту собрал Кевин Келси. Уже в большинстве Уругвай сделал счёт крупным — итоговые 3:0 и дубль Лусиано Родригеса. Не зря в столице играет за «Прогресо», Феликс Диас — тоже там, за «Ливерпуль Монтевидео». Клубы-легенды — на подхвате у важных передач.
Боливия показала матч жизни, но всё равно проиграла Чили. 20 минут недодержал свои ворота Бруно Поведа, упустил в своей штрафной Лукаса Ассади. Но исправился и больше им забить не дал. Уже под конец матча Марсело Моралес собрал за пять минут две жёлтых, так что при неравных силах времени сравнять у боливаров было мало. 1:0 — бал правит команда «Универсидад де Чили».
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Рязанец_80
Ответ expertmer2020
Они без нас неполноценные, мы без них самодостаточные.
Привет! К сожалению, не всё это понимают или не хотят понять... Удачи!
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Арман Варданян
Ответ dimitrii36
УЕФА приблизил на шажок к миру, такая же "муть", как и танковая коалиция стран Прибалтики...
Не, нужно было ноги раздвинуть перед «матушкой Россией?»))
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dimitrii36
Ответ Dinamik1
Савин вешаться пошел штраф до 50 тысяч это же вилы.
с чего бы ему переживать,ибо "кормовая база" в России, с ентих средств и заплатит, Россия - щедрая душа, накормила и обогрела, многих в люди вывела...
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Dinamik1
Савин вешаться пошел штраф до 50 тысяч это же вилы.
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dimitrii36
УЕФА приблизил на шажок к миру, такая же "муть", как и танковая коалиция стран Прибалтики...
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Огюст
Студенты ,гуляйте ,отдыхайте больше на природе в эти ваши каникулы, не сидите у компов ! В парки ,в лес на лыжи с посиделками у костра ,а так же на катки , а можно с дедом или отцом и на зимнюю рыбалку ! Впечатлений положительных от этого уйма будет ! С Праздником вашим Студенческим всех- с Татьяниным днём ! Пусть ваши мечты всегда будут сбываться !
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Олег Ковалёв
Ну раз такое дело, про Татьян и студентов, тогда вспомним и про Владимира Семёновича.
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Alexander Tsimbaluk
Ответ expertmer2020
Они без нас неполноценные, мы без них самодостаточные.
Остроумная шутка
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Efren Tri
Праздновать день Татьяны, позор года
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Евгений Мешков
наша сборная играет с Таджикистаном и Узбекистаном по нулям, какие нам еврокубки? надо играть в Азии, учится там побеждать, а уж потом думать как вернуться в Еврокубки.
а то что наши руководители хотят красиво тусоваться в европе - то это их проблемы, футболу это никак не помогает.
0
-3
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Evengar
Бавария как-то сдала после перерыва.
0
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a1ber1
Ответ Олег Яковлев
А меня с днём рожденья))!
Поздравлюя 🥳🥳
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Andrey Novikov
Ответ M_i_t_y_a
Как и всех Татьян
У Татьян таких праздников 11 в году:-))
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Олег Яковлев
Ответ Andrey Novikov
Всех студентов с праздником!
А меня с днём рожденья))!
+12
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Абу Огого
Татьяны, студенты — с праздником!

Татьянам пожелаю хорошего настроения и позитива, а студентам — закрытых сессий без нервов. Успехов!
+5
-1
+4
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M_i_t_y_a
Ответ Andrey Novikov
Всех студентов с праздником!
Как и всех Татьян
+9
-2
+7
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Никитос Рудых
Один картавый футбольный блогеры вчера посмотрел матч Милана, точно. Других вариантов такого поражения нет
+1
-2
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Andrey Novikov
Всех студентов с праздником!
+19
-3
+16
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Winter Soldier
Ответ expertmer2020
Они без нас неполноценные, мы без них самодостаточные.
🤣🤣🤣🤣🤣
+36
-9
+27
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Креветки с лимоном
Изгоями стали.
+6
-2
+4
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