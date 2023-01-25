УЕФА сохранит бан России, Хачанов в полуфинале Australian Open, усиление «Спартака», дело против Савина, провал «Милана» и другие новости

1. УЕФА оставит в силе отстранение российских команд из-за продолжающихся событий на Украине, а Суперкубок Европы-2023 будет перенесен из Казани, сообщает Sky Sports. РФС в заявлении так подвел итоги встречи с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале». Пишут, что возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд, а УЕФА заинтересован в этом процессе.

2. Карен Хачанов выиграл два сета и вышел в полуфинал Australian Open после того, как Себастьян Корда снялся с матча из-за травмы правого запястья, Стефанос Циципас прошел Иржи Лехечку. Таким образом, Хачанов вышел в полуфинал на втором «Большом шлеме» подряд и вернется в топ-15.

Елена Рыбакина победила Алену Остапенко в четвертьфинале, а Виктория Азаренко обыграла Джессику Пегулу.

3. На экс-футболиста и блогера Евгения Савина завели дело о дискредитации российской армии. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

4. «Спартак» подписал сразу двух защитников – Томаша Тавареша и Алексиса Дуарте. 21-летнего португальца купили у «Бенфики», а 22-летнего парагвайца – у «Серро Портеньо».

5. НХЛ. «Вашингтон» уступил «Колорадо», Овечкин вернулся после пропуска игры с «Вегасом» из-за травмы и забил 811-й гол, Георгиев отразил 37 бросков и стал 1-й звездой. «Питтсбург» и «Флорида» устроили перестрелку (7:6 ОТ), Малкин набрал 3 (1+2) очка. «Ванкувер» выиграл первый матч с новым тренером, Кузьменко сделал дубль (20-я и 21-я шайбы в сезоне).

«Тампа» обыграла «Миннесоту», Василевский одержал 250-ю победу в лиге (в 399 играх – 2-й результат в истории), Кучеров набрал 1+1, Капризов забросил 27-ю шайбу в сезоне. «Филадельфия» уступила «Лос-Анджелесу», Проворов сделал 2 передачи. Все результаты дня – здесь.

6. «Милан» разгромно проиграл «Лацио» (0:4) в гостях и отстает от «Наполи» в Серии А на 12 очков.

7. Олимпийский чемпион в танцах на льду Роман Костомаров начал приходить в себя, сообщил «Матч ТВ». Мама спортсмена, впрочем, не подтвердила эту информацию. Костомаров находится в реанимации с 10 января.

8. «Бавария» на 90-й минуте ушла от поражения с «Кельном» (1:1) – забил Йозуа Киммих.

9. КХЛ. «Локомотив» победил «Витязь», «Спартак» обыграл минское «Динамо» в овертайме.

10. Пишут, что Лионель Месси близок к новому контракту с «ПСЖ», он хочет остаться в Париже. Сторонам осталось обсудить срок соглашения и зарплату. Клуб верит, что сохранит аргентинца, и предпочел бы контракт по схеме «1+1».

11. Трансферные новости. «Челси» предложит 100 млн евро и нескольких игроков за Энцо. «Аль-Наср» хотел купить Модрича у «Реала» зимой и предложил ему контракт на 2,5 года с зарплатой больше 40 млн евро, но Лука отказался. Неназванный саудовский клуб готов платить Дзюбе 3 млн долларов за сезон, приоритет Артема – игра в России. «Брайтон» предложил 11 млн евро за защитника «Шахтера» Матвиенко, «горняки» хотят 30 млн.

12. НБА. 46 очков Леброна не спасли «Лейкерс» от проигрыша «Клипперс», 30+15 от Адебайо помогли «Майами» нанести поражение «Бостону» и другие результаты.

13. Опубликованы свежие инсайды про Криштиану Роналду. Португалец поставил своему агенту Жорже Мендешу ультиматум, уходя из «МЮ»: трансфер в «Баварию» или «Челси» или увольнение, на что агент назвал Криштиану «сумасшедшим». Также пишут, что он был «одержим» зарплатой Месси в «Барсе», играя за «Реал», поскольку Жозеп Бартомеу сказал ему, что Лео платят «в два раза больше». А в «Ман Сити» в 2021-м Роналду не перешел из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону», хотя Пеп Гвардиола был не против прихода португальца.

14. Президент «Реала» Флорентино Перес и глава «Барсы» Жоан Лапорта работают над созданием Суперлиги, несмотря на уход Андреа Аньелли из «Ювентуса». Турнир хотят сделать открытым и привлечь клубы из 12 стран.

15. Фернанду Сантуш возглавил сборную Польши. Ему поставили задачу выйти на Евро-2024.

16. Датский «Вайле» отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления, сообщает «Чемпионат».

17. Дани Алвес вновь дал противоречащие показания по делу об изнасиловании. Сначала он заявил, что сидел на унитазе, затем – что встал с него. Пишут, что футболиста перевели в другую тюрьму – ради его безопасности, – где у него будет отдельная камера с душевой. Также стало известно, что Алвес нанял адвоката Месси для защиты.

18. Серхио Рамос продал лучшую лошадь Испании в Саудовскую Аравию. Мерин из конюшни защитника «ПСЖ» оценивается в 1,5 млн евро.

19. Гарет Бэйл впервые сыграет на профессиональном турнире по гольфу в Калифорнии. Он ушел из футбола 2 недели назад.

20. Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин установила рекорд по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам среди женщин. Она выиграла 83 раза.

21. Новичок «Челси» Михаил Мудрик поставил рекорд скорости АПЛ этого сезона – 36,63 км/ч в матче с «Ливерпулем».

22. Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Каждый оставшийся на стадионе – сторонник геноцида футбола».

23. В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов, ФАС не в восторге от идеи.

Цитаты дня.

«Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков». Шотт о чемпионате Европы

Сергей Карякин: «На Сталина очень много нападок идет, какие-то из них справедливы. Но мне кажется, что про него много вещей говорят незаслуженно»

Тарасова о допинг-деле Валиевой: «Дисквалификация будет ударом для Камилы. Они долго будут девочку-то избивать?»

Тина Канделаки: «Матч ТВ» – первый во всем. Реально международный уровень, доказали, что мы исполним все задуманное»

Максим Траньков: «Исчадие ада поднимает бокал за хейтеров! Плохо чего-то работаете, засранцы, голодным меня оставили! Больше хейта, я его ем»

Кокорин о конфликте на Украине: «Мы не можем на него повлиять. Поэтому лучше считать, что это не наше дело»