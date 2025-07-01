Аудитор зачтет «Барселоне» 100 млн евро от продажи VIP-мест. В клубе полагают, что это позволит выйти к правилу 1:1

«Барселона» близка к возобновлению нормальной работы на трансферном рынке.

Diario Sport утверждает, что «блауграна» практически получила подтверждение от своего аудитора, Crowe Spain, что он зачтет 100 миллионов евро от передачи прав на эксплуатацию 457 VIP-мест на «Камп Ноу» в балансе этого сезона.

Клуб верит, что эта операция позволит вернуться к соблюдению так называемого правила 1:1 и даст свободно действовать на трансферном рынке. Впрочем, «Барселоне» придется расстаться с рядом игроков, чтобы освободить пространство в зарплатной ведомости.

Отмечается, что на данный момент «Барселона» получила 58 из 100 миллионов евро, предусмотренных за передачу прав на эксплуатацию 457 VIP-мест. Компании Forta Advisors Limited и New Era Visionary Group выплатили 28 и 30 миллионов соответственно. Найти инвесторов, которые помогут с недостающими 42 млн, непросто, подчеркивается в статье.

«Барса» заплатит 400 млн долга позже. Ну теперь 1:1 или Ла Лиге еще мало?