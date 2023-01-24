Бэйл впервые сыграет на профессиональном турнире по гольфу. Он ушел из футбола 2 недели назад
Гарет Бэйл спустя 2 недели после ухода из футбола начинает карьеру гольфиста.
Бывший футболист «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса объявил, что сыграет на профессиональном турнире по гольфу.
«Рад объявить, что я сыграю на AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца! Вперед», – написал Бэйл.
Турнир пройдет с 2 по 5 февраля в Калифорнии. На нем выступят 156 профессионалов и 156 любителей.
В числе участников будут актеры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, а также гольфисты Мэтт Фицпатрик, летом 2022 года выигравший открытый чемпионат США по гольфу, и Люк Дональд с Джорданом Спитом, которые ранее были первыми номерами мирового рейтинга.
Призовой фонд турнира – 9 млн долларов. Для Бэйла это будет первый профессиональный турнир по гольфу.
9 января Гарет объявил о завершении карьеры футболиста. Он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.
1145 MATCHES✨️
821 goals⚽️(FOR REAL MADRID 438 MATCHES, 450⚽️. FOR MANCHESTER UNITED 346 MATCHES, 145⚽️. FOR JUVENTUS 134 MATCHES, 101⚽️. FOR SPORTING 31 MATCHES, 5⚽️. FOR THE TEAM 196 MATCHES, 118⚽️. All-Nasr 2 goals)
274 assistance 🎯
34 🏆
5X WINNER BALLON D’OR🎖
4X UEFA BEST PLAYER IN EUROPE 🎖
6X GOLDEN BOOT WINNER🎖
10X FOOTBALLER OF THE YEAR 🎖
1X FIFA PUSKAS AWARD 🎖
19X TOP GOAL SCORER 🎖
2X TM-PLAYER OF THE SEASON🎖
6X PLAYER OF THE YEAR 🎖
2X THE BEST FIFA MEN’S PLAYER 🎖
5 TIME CHAMPIONS LEAGUE WINNER. 🎖
WAS THE BEST SCORE PLAYER IN THE CHAMPIONS LEAGUE 7 TIMES🎖
EUROPEAN CHAMPIONSHIP WINNER.🥇
NATION LEAGUE WINNER🥇
THE BEST BOMBARDIER OF THE NATIONAL TEAM. 🎖
THE BEST BOMBARDIER OF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS.🎖
RECOGNIZED ATHLETE OF THE YEAR🎖
THE BEST FOOTBALL SCOREMAN.🎖
CHAMPIONS LEAGUE BEST SCOREMAN.🎖
CHAMPIONS LEAGUE BEST ASSISTANT.🎖
MOST SCORE AT CLUB LEVEL.🎖
THE BEST SCORE POINT OF REAL MADRID.🎖
Вот так Роналду заканчивает)
Если это считается позором, то переход в 34 года в 6 лигу мира, в лигу одной команды = полный крах карьеры.
Заработал денег, карьеру завершил и начал любимым делом заниматься в своё удовольствие.