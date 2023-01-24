Бэйл впервые сыграет на профессиональном турнире по гольфу. Он ушел из футбола 2 недели назад

Теги премьер-лига Англия Реал Мадрид Ла Лига сборная Уэльса по футболу Тоттенхэм Гарет Бэйл PGA Tour Люк Дональд Джордан Спит Футбол

Гарет Бэйл спустя 2 недели после ухода из футбола начинает карьеру гольфиста.

Бывший футболист «Реала», «Тоттенхэма» и сборной Уэльса объявил, что сыграет на профессиональном турнире по гольфу.

«Рад объявить, что я сыграю на AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца! Вперед», – написал Бэйл.

Турнир пройдет с 2 по 5 февраля в Калифорнии. На нем выступят 156 профессионалов и 156 любителей.

В числе участников будут актеры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, а также гольфисты Мэтт Фицпатрик, летом 2022 года выигравший открытый чемпионат США по гольфу, и Люк Дональд с Джорданом Спитом, которые ранее были первыми номерами мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира – 9 млн долларов. Для Бэйла это будет первый профессиональный турнир по гольфу.

9 января Гарет объявил о завершении карьеры футболиста. Он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал Ла Лигу, дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.

Бэйл обожает гольф. Возможно, игра усугубляла его травмы

Материалы по теме

41 комментарий

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Алексей Сметанин
Чувак теперь по полной кайфует от жизни
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
distress of ignorance
Талантливый человек :)
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Ответ sayemlo
Все забудут?)) То есть все забудут как он феерил в Мю, Реале и в Ювентусе?)) И все будут помнить про отрезок где он провалился?)) То есть все забудут огромный отрезок где он был лучшим?) Так твоя логика работает?)
Еще раз повторяю, последние действия останутся в памяти. Они перекрыли все его достижения. Да и лично для меня семерка в МЮ, это Бекхем.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sayemlo
Ответ Яйца Тен Хага
Это все забудут, все будут помнить его последний год) распечатай, его достижения для себя. И повесь в комнате над кроватью )
Все забудут?)) То есть все забудут как он феерил в Мю, Реале и в Ювентусе?)) И все будут помнить про отрезок где он провалился?)) То есть все забудут огромный отрезок где он был лучшим?) Так твоя логика работает?)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Акыл Сатыбалдиев
Ответ Samsonov_24_4_11_15
Месси чемпиона мира, а Роналду нет и никогда не будет)
Арбелоа чемпион мира, а Роналду нет и никогда не будет..и что дальше?
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Samsonov_24_4_11_15
Ответ sayemlo
Ого, теперь уйти доигрывать в 38 лет в СА считается позором? Роналду приучил нас к такому высокому уровню, что теперь уйти доигрывать в 38 лет в СА считается позором. Если это считается позором, то переход в 34 года в 6 лигу мира, в лигу одной команды = полный крах карьеры.
Месси чемпиона мира, а Роналду нет и никогда не будет)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Ответ Бухгалтер2021
он ушел из футбола 2 года назад..будьте точнее
5-6 лет назад
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Ответ MK Gamer
Уэльс Гольф Мадрид (с) Bale
Чемодан, вокзал, ####й (с) Real
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Ответ БляхаджинсКарпина
на последней лунке забьет ударом ножницами
Ну если ему поможет вратарь
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Kasilas__1
Ну здесь ему никакие титулы не светят. Как в футболе выигрывать за счёт других не выйдет.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Ответ sayemlo
Шлейф говна от его хейтеров? Да, очень жалко 🥺 1145 MATCHES✨️ 821 goals⚽️(FOR REAL MADRID 438 MATCHES, 450⚽️. FOR MANCHESTER UNITED 346 MATCHES, 145⚽️. FOR JUVENTUS 134 MATCHES, 101⚽️. FOR SPORTING 31 MATCHES, 5⚽️. FOR THE TEAM 196 MATCHES, 118⚽️. All-Nasr 2 goals) 274 assistance 🎯 34 🏆 5X WINNER BALLON D’OR🎖 4X UEFA BEST PLAYER IN EUROPE 🎖 6X GOLDEN BOOT WINNER🎖 10X FOOTBALLER OF THE YEAR 🎖 1X FIFA PUSKAS AWARD 🎖 19X TOP GOAL SCORER 🎖 2X TM-PLAYER OF THE SEASON🎖 6X PLAYER OF THE YEAR 🎖 2X THE BEST FIFA MEN’S PLAYER 🎖 5 TIME CHAMPIONS LEAGUE WINNER. 🎖 WAS THE BEST SCORE PLAYER IN THE CHAMPIONS LEAGUE 7 TIMES🎖 EUROPEAN CHAMPIONSHIP WINNER.🥇 NATION LEAGUE WINNER🥇 THE BEST BOMBARDIER OF THE NATIONAL TEAM. 🎖 THE BEST BOMBARDIER OF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS.🎖 RECOGNIZED ATHLETE OF THE YEAR🎖 THE BEST FOOTBALL SCOREMAN.🎖 CHAMPIONS LEAGUE BEST SCOREMAN.🎖 CHAMPIONS LEAGUE BEST ASSISTANT.🎖 MOST SCORE AT CLUB LEVEL.🎖 THE BEST SCORE POINT OF REAL MADRID.🎖 Вот так Роналду заканчивает)
Это все забудут, все будут помнить его последний год) распечатай, его достижения для себя. И повесь в комнате над кроватью )
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sayemlo
Ответ Яйца Тен Хага
Как закончил Бейл, и Роналду !? У одного ЛЧ. Поздравления и хорошие только воспоминание. За португальцем тянется шлейф говна.
Шлейф говна от его хейтеров? Да, очень жалко 🥺

1145 MATCHES✨️
821 goals⚽️(FOR REAL MADRID 438 MATCHES, 450⚽️. FOR MANCHESTER UNITED 346 MATCHES, 145⚽️. FOR JUVENTUS 134 MATCHES, 101⚽️. FOR SPORTING 31 MATCHES, 5⚽️. FOR THE TEAM 196 MATCHES, 118⚽️. All-Nasr 2 goals)
274 assistance 🎯
34 🏆
5X WINNER BALLON D’OR🎖
4X UEFA BEST PLAYER IN EUROPE 🎖
6X GOLDEN BOOT WINNER🎖
10X FOOTBALLER OF THE YEAR 🎖
1X FIFA PUSKAS AWARD 🎖
19X TOP GOAL SCORER 🎖
2X TM-PLAYER OF THE SEASON🎖
6X PLAYER OF THE YEAR 🎖
2X THE BEST FIFA MEN’S PLAYER 🎖
5 TIME CHAMPIONS LEAGUE WINNER. 🎖
WAS THE BEST SCORE PLAYER IN THE CHAMPIONS LEAGUE 7 TIMES🎖
EUROPEAN CHAMPIONSHIP WINNER.🥇
NATION LEAGUE WINNER🥇
THE BEST BOMBARDIER OF THE NATIONAL TEAM. 🎖
THE BEST BOMBARDIER OF EUROPEAN CHAMPIONSHIPS.🎖
RECOGNIZED ATHLETE OF THE YEAR🎖
THE BEST FOOTBALL SCOREMAN.🎖
CHAMPIONS LEAGUE BEST SCOREMAN.🎖
CHAMPIONS LEAGUE BEST ASSISTANT.🎖
MOST SCORE AT CLUB LEVEL.🎖
THE BEST SCORE POINT OF REAL MADRID.🎖

Вот так Роналду заканчивает)
+3
-2
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Team_Coach
Вот что значит, заниматься тем к чему душа лежит и не побоялся сменить зону комфорта
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Xm.md
Как любитель или профессионал?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Яйца Тен Хага
Ответ sayemlo
Ого, теперь уйти доигрывать в 38 лет в СА считается позором? Роналду приучил нас к такому высокому уровню, что теперь уйти доигрывать в 38 лет в СА считается позором. Если это считается позором, то переход в 34 года в 6 лигу мира, в лигу одной команды = полный крах карьеры.
Как закончил Бейл, и Роналду !? У одного ЛЧ. Поздравления и хорошие только воспоминание. За португальцем тянется шлейф говна.
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
a2wai
Скоро в незабываемые моменты Бэйла можно будет добавить победу над американцами в гольфе.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Petrov
Ответ Провизор
Если он станет звездой и в гольфе, то будет уникальный в истории случай. Ни один спортсмен такого не добивался. Со времен Всеволода Боброва ))
Хабиб в футбол гоняет же))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Лёха Жданчик
Оказывается футбол его отвлекал от основного вида деятельности))
+2
0
+2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ussaev M
Мечты сбываются
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
sayemlo
Ответ Яйца Тен Хага
Легенда!!!! Пока один самодур играет в Аль Насри, другой открывает проф карьеру в гольфе.
Ого, теперь уйти доигрывать в 38 лет в СА считается позором? Роналду приучил нас к такому высокому уровню, что теперь уйти доигрывать в 38 лет в СА считается позором.

Если это считается позором, то переход в 34 года в 6 лигу мира, в лигу одной команды = полный крах карьеры.
+11
-3
+8
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Рашпель793
Не, ну вообще прикольно и своего рода уникально было бы, если бы он и в гольфе многого добился. Там как понимаю 30+ лет вообще не возраст.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitalik Barbacari
Ответ MK Gamer
Уэльс Гольф Мадрид (с) Bale
уже только Гольф)
+6
0
+6
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Провизор
Если он станет звездой и в гольфе, то будет уникальный в истории случай. Ни один спортсмен такого не добивался. Со времен Всеволода Боброва ))
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Мукунку хороший
Ну наконец то свобода))
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Calm One
Красавчик, на самом деле.
Заработал денег, карьеру завершил и начал любимым делом заниматься в своё удовольствие.
+3
0
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий