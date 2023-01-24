Бэйл впервые сыграет на профессиональном турнире по гольфу. Он ушел из футбола 2 недели назад

спустя 2 недели после ухода из футбола начинает карьеру гольфиста.

Бывший футболист « », « » и сборной объявил, что сыграет на профессиональном турнире по гольфу.

«Рад объявить, что я сыграю на AT&T Pebble Beach Pro-Am в начале следующего месяца! Вперед», – написал Бэйл.

Турнир пройдет с 2 по 5 февраля в Калифорнии. На нем выступят 156 профессионалов и 156 любителей.

В числе участников будут актеры Билл Мюррей и Джейсон Бейтман, а также гольфисты Мэтт Фицпатрик, летом 2022 года выигравший открытый чемпионат США по гольфу, и Люк Дональд с Джорданом Спитом, которые ранее были первыми номерами мирового рейтинга.

Призовой фонд турнира – 9 млн долларов. Для Бэйла это будет первый профессиональный турнир по гольфу.

9 января Гарет объявил о завершении карьеры футболиста. Он пять раз становился обладателем титула Лиги чемпионов, четыре раза – клубного ЧМ, трижды выигрывал , дважды – Суперкубок Европы, по одному разу – Суперкубок Испании и Кубок Испании.

Бэйл обожает гольф. Возможно, игра усугубляла его травмы