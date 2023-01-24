Тарасова о допинг-деле Валиевой: «Дисквалификация будет ударом для Камилы. Они долго будут девочку-то избивать?»

Теги Татьяна Тарасова допинг WADA РУСАДА Р-Спорт Камила Валиева Фигурное катание

Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой

Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.

Ранее президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер заявил о допинг-деле Валиевой: «Я предполагаю, что последует дисквалификация, хоть мне и жаль эту девушку».

«Если последует дисквалификация – это будет удар для Валиевой. Они долго будут девочку-то избивать?

А Вагнер просто высказывает свое мнение – имеет право. Это давно уже не дела только нашей страны, это дела уже международные», – сказала Тарасова.

РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?

«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой

193 комментария

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Аквамарин
Ответ Realist2022
Лучше горькая правда, чем сладкая ложь (ну т.е. если реально принимала, надо честно признать и наказать, в том числе и ТШТ, а не покрывать)
А вы можете допустить, что человек не принимал и даже не понимает откуда оно взялось. Как тогда быть?
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Татьяна Голосова
Ответ Lapo Elkann
А ВаДа грозится подать апеляцию , но не подает. Вада тоже тянет кота за хвост ?
ВАДА ожидает полный текст мотивировочного решения по делу, потому что подача апелляции возможно только после изучения полного текста мотивировки. Мотивировку должен изготовить и передать в РУСАДА дисциплинарный антидопинговый комитет , он этого до сих пор не сделал - так что тянет таки РУСАДА.
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Аквамарин
Ответ Realist2022
К сожалению, высказывания, подобные вашему, вредят нашему спорту, поскольку в таких высказывания видна поддержка всей нашей системе, ну и в частности: 1. Махинациям, связанным с подменами проб, 2. Жульничеству, связанному с чисткой данных в базе LIMS с целью покрывательства "своих" допингеров. 3. Поддержка тренеров и чиновников типа Чегина, Шляхтина, Балахничева. 4. Поддержка рисования липовых справок (Лысенко "счастливым" обладателем был одной из таких). А самое ужасное - постоянное враньё, что у нас всё хорошо, а все их решения исключительно политически мотивированы.
Да это ваши высказывания вредят нашему спорту. Когда вы даже еще по незавершенным делам пытаетесь обвинить спортсменов и уличить весь российский спорт. По-вашему только в США и Европе все чисто и порядочно. Что-то ни разу не встречала высказывания и негодования по поводу допинга у западных спортсменов.
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Анастасия Внукова
да уж действительно. Пусть наказывают тех, кто кормил несовершеннолетнюю допингом, их не жалко.
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Зоя Кудряшова
Ответ asusp527
Изменилась оттого, что чуют провал, перешли на стенания в рассуждении вызвать жалость.
Жалость это началось сразу. Все ее программы как на паперти с протянутой рукой.
Вспоминается романс " она соперниц не имела. Подайте милостиню ей" Беранже, кажется.
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Аквамарин
Ответ Lana-shu
Ее так поддерживают, что странно было бы переживать. Грибы есть, плюшки в избытке. Заработать дают, пиар выше неба. А между тем, расследования ноль.
Идите вы со своими плюшками. Вот уж кому плюшек дают, так это Загитовой. Как можно человека, не умеющего связно говорить и имеющего словарный запас пятилетнего ребенка, ставить на телевизионные программы.
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Arty K.
Что ж вы такие непробиваемые-то... доказали уже вину! Доказали! Вы также продолжаете отсылать к "юному возрасту"?! АЛЛО
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Аквамарин
Ответ Глокая Куздра
А к чему дочь Тутберидзе нашему минспорта? Нам на эту Олимпиаду нужно было лицо, герой. Выбор пал на фигурку и в частности Ками. Так уж повелось, что ФК у нас спорт номер один, особенно женская одиночка. Плевать властьдержащим на дочь Этери. Им героиня нужна была. Иначе этих растяжек на роскосмосе, министерских машин, подарков от президента и до сих пор продолжающейся вакханалии понять не могу.
Если бы государство решило поддержать допингом, использовался бы другой препарат. Этот ТМЗ даже тем, кому предназначен, не помогает. У меня соседка умерла от стенокардии на этом препарате. Вообще не помогал, замучилась от приступов стенокардии. Неужто врачи дураки и для государственных дел не нашли бы действенный препарат.
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Татьяна Тычинская
Ответ Лека-Лека
Вы это своими глазами видели? А я уверена, что подбросили на ЧР в Питере. И очевидно кто это сделал - тут всего два варианта.
А как же дедушкин стакан?
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Noname No
Ответ Глокая Куздра
Ничего себе отвлекают. По всем каналам день и ночь про СВО.
Ну, есть ещё вариант, что на ФК хорошо деньги отмываются, но это как бы не секрет.
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Sat397
Ответ Lia Lia
Бессильная злоба так и прет от вас 😂 Поверьте, мне наоборот хочется золота для России, но виновные, или те кто покрывает виновных должны быть наказаны
Виновные подсыпщики все ещё ответят за Камилу. А мне злиться нечего. На бабусек не злюсь))
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Зоя Кудряшова
Вопрос к тренеру? Русада признала допигн, и Ни Ками, ни Тутберидзе не возражали. Звание и медаль отдали тихо. В чкм вопрос?
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Katerina Sunny
Ответ Anatiana
В своём старте - конечно, не выиграли бы. Но по сумме баллов шанс был. Одну из программ выкатали бы Синицын-Кацалапов, вторую - они. А там - 100%ная Валиева, передовые парники. Слабым звеном казался лишь Кондратюк. Но в малой компании соперников и у него были шансы. Поэтому Диана под их крылышком вполне могла стать ОЧ. И Тутдзе к этому шла
Вы слишком всемогущей представляете Тутберидзе. То, что Тутберидзе выделяла Валиеву не один сезон- это глупо отрицать. А грязная проба Валиевой, уверена, была шоком абсолютно для всех. Даже когда допинг принимают намеренно, никогда не ждут, что поймают.
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Аквамарин
Ответ Глокая Куздра
Да мне уже кажется, что допинг ей давали не просто, а по распоряжению министерства, чтобы сотворить героиню, какой раньше свет не видел. Слишком яро начинают ее защищать. Как не в себя просто. Поэтому и ЭГ особо не парится. Другой штаб бы сейчас на иголках сидел. И Камила веселая. Не их это проблема, а кого-то покруче.
Камила ведет себя так, как вел бы себя любой невиновный человек. Она не ощущает своей вины, потому что никакого допинга не принимала.
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Сергей Южин
Девочке нужно выступать в соревнованиях для девочек. Полезла во взрослые соревнования - отвечай по-взрослому.
Еще никогда такого не было, чтобы спортсмен, принявший допинг, на следующий день уже мог участвовать в соревнованиях!
Для приличия, хотя бы пару недель дисквалификации дали бы, пока доза триметазидина окончательно не выведется из организма.
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Nassta
Ответ Anatiana
История с Камилой - это самое ужасное, что было в истории ФК вообще. Невероятно талантливая девочка, просто небесного происхождения - оказалась разменной монетой, вместо того, чтобы радовать нас. Грязная политика всегда, к сожалению, бьёт по таким. И ведь все знают, что толку от микродозы этого чёртового препарата нет никакой. И все знают, что остальные пробы чистые. Но делают морду тяпкой. Сволочи
Да причем тут политика, если ей подсыпали - у условных американцев разве был доступ к ее еде и питью во время ЧР? Саши значит подсыпали, сами себя подставили получается
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Аквамарин
Ответ Ветерок1
Так шведская лаборатория сразу всё сказала, что пробы Валиевой из России пришли не в маркированных банках, которые должны были проверяться в первую очередь. А должны были быть именно так помечены. Так кто у нас не промаркировал пробы? Что-то знали? Хотели проскочить, да не успели? Много вопросов к нашей стороне.
Какую глупость пишете. Даже если бы и еще позже узнали, потом бы результаты сняли.
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Dizzod
Ответ Скелет_Полишинеля
Чтобы ТМЗ подействовал, его нужно выпить курсом, он не начинает действовать через час-два, как многие другие лекарства. А доза остатков ТМЗ в крови у Валиевой была эквивалентна выпитой одной таблетке за неделю до ЧР. Совсем не похоже, чтобы ей кто нибудь его вообще назначал. Очень похоже, что тут действительно либо бытовое загрязнение, либо халатность спортсменки.
И уже год Минспорта с Минздравом не могут доказать случайность. Уже сто раз можно было "найти" чек на витамины из аптеки или выписку с карточки. Какой-нибудь заводик который случайно загрязнённые витамины выпустил и даже можно было произвести ту саму партию витаминов и датировать ее позапрошлым годом.
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Anatiana
Ответ Katerina Sunny
Повесить медаль на шею Дэвис на ЧР- внутреннем старте, не одно и то же, что сделать это на главном старте для фигуристов. Дочь ведь не имеет даже медали ЮЧМ.
В своём старте - конечно, не выиграли бы. Но по сумме баллов шанс был. Одну из программ выкатали бы Синицын-Кацалапов, вторую - они. А там - 100%ная Валиева, передовые парники. Слабым звеном казался лишь Кондратюк. Но в малой компании соперников и у него были шансы. Поэтому Диана под их крылышком вполне могла стать ОЧ. И Тутдзе к этому шла
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Глокая Куздра
Ответ Anatiana
Как можно одновременно стать героиней допинга и ОЧ? И причём тут опять Валиева? Ещё раз... Не Валиева была главной героиней олимпиады для Тутберидзе. А собственная дочь. И был только один путь сделать Диану чемпионкой - это поставить её в командник. Если бы Тутберидзе знала, что Валиева принимает допинг, она никогда в жизни бы не поставила её в командник, чтобы гарантированно лишить Диану медали. Вообще всякий смысл присутствия Дианы на олимпиаде - теряется. Гораздо полезней для американской карьеры было бы тогда не светиться выступлениями за русских. Но Тутберидзе с начала сезона вела Диану по головам. Это говорит о том, что положительная проба Валиевой - это неожиданность для Тутберидзе.
А к чему дочь Тутберидзе нашему минспорта? Нам на эту Олимпиаду нужно было лицо, герой. Выбор пал на фигурку и в частности Ками. Так уж повелось, что ФК у нас спорт номер один, особенно женская одиночка. Плевать властьдержащим на дочь Этери. Им героиня нужна была. Иначе этих растяжек на роскосмосе, министерских машин, подарков от президента и до сих пор продолжающейся вакханалии понять не могу.
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Булат Гайфеев
Может хватит делать упор на том, что она девочка? Это только делает ее более виноватой, показывает, что других адекватных аргументов нет.
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Дружба11
Да не Ками виновата, а чиновник-улитки,кто не почесался проверить готовность и результаты проб ведущей спортсменки,а снимал бюджетное бабло и рапортовал о готовности сборной к ОИ.
Если бы это было сделано и был бы хотя бы элементарно направлен запрос в лабу-почему задерживаются результаты,то есть доказательство, что наши улитки почесались побеспокоится-вам любой юрист скажет,да и просто умный человек-вот с этим доказательством можно было эту историю передернуть совсем в другую сторону-вот тогда можно было говорить о международных заговорах и плевать в сторону ИСУ,ВАДА,МОК и всех вместе взятых еще год назад,причем с самым самоуверенным видом и трясти этим запросом с доказательством его регистрации в лабе,что мол Россия то все ноги сбила-чтобы дождаться результатов,а там задерживали стандартную работу не выполняли, попахивает провокацией, все это время манипулировали с пробой ведущей спортсменки,
т.к. дотянули до последнего.
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Lia Lia
Ответ Sat397
Комментарий удален модератором
Бессильная злоба так и прет от вас 😂
Поверьте, мне наоборот хочется золота для России, но виновные, или те кто покрывает виновных должны быть наказаны
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Digger86
Кто вернёт Туктамышевой место на олимпиаде?
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Realist2022
Ответ Anatiana
Знаю несколько пожилых людей, чьё сердце не выдержало стресса. Немного меньше знаю молодых, чьё сердце сдало сбой, но выжило. Общая картина происходящего не вызвала подозрения теории заговора.
Ну отчего же мог случиться стресс у Горшкова, как думаете? Должность то исключительно спокойствие предполагала, ибо вся ответственность была на Когане - он же документы подписывал.
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