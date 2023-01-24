Тарасова о допинг-деле Валиевой: «Дисквалификация будет ударом для Камилы. Они долго будут девочку-то избивать?»
Заслуженный тренер СССР Татьяна Тарасова высказалась о возможной дисквалификации фигуристки Камилы Валиевой.
Дисциплинарный комитет Российского антидопингового агентства (РУСАДА) признал Валиеву невиновной в нарушении антидопинговых правил. Всемирное антидопинговое агентство (WADA), в свою очередь, готово подать апелляцию на это решение в Спортивный арбитражный суд.
Ранее президент Союза конькобежцев Германии Андреас Вагнер заявил о допинг-деле Валиевой: «Я предполагаю, что последует дисквалификация, хоть мне и жаль эту девушку».
«Если последует дисквалификация – это будет удар для Валиевой. Они долго будут девочку-то избивать?
А Вагнер просто высказывает свое мнение – имеет право. Это давно уже не дела только нашей страны, это дела уже международные», – сказала Тарасова.
РУСАДА оправдало Валиеву по допинг-делу! Это что, финал истории?
«Это был наезд на нашу страну и бедную девушку-подростка». В России радуются оправданию Валиевой
Вспоминается романс " она соперниц не имела. Подайте милостиню ей" Беранже, кажется.
Еще никогда такого не было, чтобы спортсмен, принявший допинг, на следующий день уже мог участвовать в соревнованиях!
Для приличия, хотя бы пару недель дисквалификации дали бы, пока доза триметазидина окончательно не выведется из организма.
Если бы это было сделано и был бы хотя бы элементарно направлен запрос в лабу-почему задерживаются результаты,то есть доказательство, что наши улитки почесались побеспокоится-вам любой юрист скажет,да и просто умный человек-вот с этим доказательством можно было эту историю передернуть совсем в другую сторону-вот тогда можно было говорить о международных заговорах и плевать в сторону ИСУ,ВАДА,МОК и всех вместе взятых еще год назад,причем с самым самоуверенным видом и трясти этим запросом с доказательством его регистрации в лабе,что мол Россия то все ноги сбила-чтобы дождаться результатов,а там задерживали стандартную работу не выполняли, попахивает провокацией, все это время манипулировали с пробой ведущей спортсменки,
т.к. дотянули до последнего.
Поверьте, мне наоборот хочется золота для России, но виновные, или те кто покрывает виновных должны быть наказаны