РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»
РФС поделился информацией об итогах рабочей встречи с УЕФА.
Ранее журналист Sky Sports Роб Харрис сообщил, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд.
«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.
Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», – сообщили в РФС.
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Сократить штат рфс примерно раз в 10-ть сделать примерно как был при Колоскове.
Ликвидировать офис - контору РПЛ - за ненадобностью и дублирующую функции рфс и футбольных клубов, при Колоскове не было офис конторы РПЛ.
Высвободившиеся здания и помещения от футбола по Москве передать на нужды СВО. При Колоскове наш футбол размещался на Таганке.
Из за отсутствия значимых игр тренера сборной перевести как тренера на общественных началах и значительно уменьшить финансирование сборной. Высвободившиеся денежные средства направить на нужды СВО.
Ждать так ждать! Но без разбазаривания денежных средств в условиях СВО!
Да, за целый день-то не собраться по тревоге - это, конечно, серьезный контраргумент. Не могли же, и правда... И никаких действий заранее от Саакашвили тоже не было, конечно же, не догадаться.
За год столько всего может случиться
Вывод Комиссии ЕС сам найдешь, если пожелаешь, хоть раз в жизни сам подумаешь, а не будешь делать выводы задним числом исходя из конъюнктуры. Но если ты грузин или украинец, то вопросов нет, тут что об стенку горох.
ИСУ было просто лень что-то предпринимать, проще же продлить бан