РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу РФС Матч ТВ Футбол

РФС поделился информацией об итогах рабочей встречи с УЕФА.

Ранее журналист Sky Sports Роб Харрис сообщил, что УЕФА оставит в силе отстранение российских команд.

«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», – сообщили в РФС.

Расшифровка: за что ФИФА забанила российский футбол? В суде была реальная битва (счет 2:1)

Материалы по теме

129 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Иванов
Ответ Малик Гаджиев
Конфликт на Донбассе был 8 Лет. Уефа же как-то умудрился сделать так чтобы Шахтёр продолжил играть в Европе. Здесь можно пустить российские клубы на нейтральный территории играть из-за того что границы с Европой закрыты это единственный вариант домашние матчи играть. И возможно придётся разводить нас с клубами Европы где есть украинцы в составе.
Маловероятно, а точнее не возможно, что возникнит какая то политическая воля и наших спортсменов вернут на мировую арену до окончания конфликта. Судя по сегодняшним новостям, эскалация продолжается и отступать никто не собирается, переговоры сродни проигрышу. Ждём, когда все закончится, но, видимо не в этом году.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Малик Гаджиев
Ответ Артем Иванов
А что в феврале война закончится?
Конфликт на Донбассе был 8 Лет. Уефа же как-то умудрился сделать так чтобы Шахтёр продолжил играть в Европе. Здесь можно пустить российские клубы на нейтральный территории играть из-за того что границы с Европой закрыты это единственный вариант домашние матчи играть. И возможно придётся разводить нас с клубами Европы где есть украинцы в составе.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitaly Lichman
Ответ Rio de Janeiro
Никто не спрааляется с разрушением украины лучше чем украинские патриоты и именно вы доведёте этот процесс до конца)
Так и вижу: укрвинские патриоты провоцируют рашку, а рашка как рафик, саусэм невиновна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Vitaly Lichman
Ответ Rio de Janeiro
Никто не спрааляется с разрушением украины лучше чем украинские патриоты и именно вы доведёте этот процесс до конца)
Какой ты умный... Наверное макеевский ПТУ оканчивал.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СИ
Пока ждать - предлагаю :
Сократить штат рфс примерно раз в 10-ть сделать примерно как был при Колоскове.
Ликвидировать офис - контору РПЛ - за ненадобностью и дублирующую функции рфс и футбольных клубов, при Колоскове не было офис конторы РПЛ.
Высвободившиеся здания и помещения от футбола по Москве передать на нужды СВО. При Колоскове наш футбол размещался на Таганке.
Из за отсутствия значимых игр тренера сборной перевести как тренера на общественных началах и значительно уменьшить финансирование сборной. Высвободившиеся денежные средства направить на нужды СВО.
Ждать так ждать! Но без разбазаривания денежных средств в условиях СВО!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Егор
Ответ Креветки с лимоном
У России к границе все было стянуто задолго до августа. Решение приняли и взялись за дело после саммита в Бухаресте. Или как там за один день мобилизовались? Великий геостратег этого не скрывает. А вы мне тут рассказываете...
Что мне вам рассказывать - есть великолепные отчеты независимых ОБСЕ и ЕС, вы же им верите? Или там тоже вас обманывают? Вот и все. Это уже медицинский факт, кто именно тогда первый проявил агрессию, точка.
Да, за целый день-то не собраться по тревоге - это, конечно, серьезный контраргумент. Не могли же, и правда... И никаких действий заранее от Саакашвили тоже не было, конечно же, не догадаться.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Евгений Соболев
Ответ Buturlin
Цивилизованный мир - это кто? США со своими еврошестерками что ли? Это те, кто орут во всю глотку о том как надо уничтожить Россию и ее народы лишь по национальному признаку и всем тем, что этим связано? Это те, кто тупо рубит бабло на войне и крови других народов? Нет, Евгений, ты далеко не гений.)) Им далеко до цивилизации, реально цивилизованные люди не стали бы преследовать , гнобить и всячески уничтожать других людей лишь только по национальности и гражданству. Это уже называется геноцид с нацизмом и фашизмом, вместе взятые. И которые всегда были и тихо спали на "цивилизованном" Западе, что ярко доказывают все их сегодняшние вопли и крики на весь мир уже без всяких "цивилизованных" масок. Натуру ничем и никогда не спрячешь, и рано или поздно она всегда вырвется наружу.
Садись - 2!!
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Buturlin
Ответ Евгений Соболев
Рассея для цивилизованного мира больше не существует...
Цивилизованный мир - это кто? США со своими еврошестерками что ли? Это те, кто орут во всю глотку о том как надо уничтожить Россию и ее народы лишь по национальному признаку и всем тем, что этим связано? Это те, кто тупо рубит бабло на войне и крови других народов? Нет, Евгений, ты далеко не гений.)) Им далеко до цивилизации, реально цивилизованные люди не стали бы преследовать , гнобить и всячески уничтожать других людей лишь только по национальности и гражданству. Это уже называется геноцид с нацизмом и фашизмом, вместе взятые. И которые всегда были и тихо спали на "цивилизованном" Западе, что ярко доказывают все их сегодняшние вопли и крики на весь мир уже без всяких "цивилизованных" масок. Натуру ничем и никогда не спрячешь, и рано или поздно она всегда вырвется наружу.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Петр Дьяконов
Ждите, лет 20 ждите. Как бы сво/война (нужное подчеркнуть) не закончилась. Нас в европейскую братию пускать не будут. Давайте подождем характерно для чинушки, который ничего не хочет делать, потому, что з/п капает, а место тепленькое.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Креветки с лимоном
Ответ Егор Егор
"Эти наблюдатели, которые находились на территории самопровозглашённой Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа, сообщают, что они видели, как грузинская артиллерия и ракетные установки стягивались к границе Южной Осетии в 3 часа дня 7 августа, задолго до того, как первая российская колонна вошла на территорию анклава. Они также засвидетельствовали ничем не спровоцированный обстрел столицы Южной Осетии Цхинвали вечером того дня. Снаряды падали на жителей, прятавшихся в своих домах. А наблюдатели не слышали ничего, что подтверждало бы заявление Саакашвили о том, что грузинский артобстрел Цхинвали был ответом на обстрел грузинских сёл. Нет причин сомневаться в компетентности или честности наблюдателей ОБСЕ. Неизбежный вывод таков, что Саакашвили начал эту войну и лгал о ней." Вывод Комиссии ЕС сам найдешь, если пожелаешь, хоть раз в жизни сам подумаешь, а не будешь делать выводы задним числом исходя из конъюнктуры. Но если ты грузин или украинец, то вопросов нет, тут что об стенку горох.
У России к границе все было стянуто задолго до августа. Решение приняли и взялись за дело после саммита в Бухаресте. Или как там за один день мобилизовались? Великий геостратег этого не скрывает. А вы мне тут рассказываете...
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
Ответ Ленар Ахмадуллин
Не хотят давать играть гораздо сильнее. Ещё год нас продинамят, а потом начнется переход в Азию
Проверим, проверим.
За год столько всего может случиться
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленар Ахмадуллин
Ответ Dmitry Orlov
Ну значит, не очень-то хотят, чтобы Россия сваливала в Азию. Иначе бы не звали, не встречались.
Не хотят давать играть гораздо сильнее. Ещё год нас продинамят, а потом начнется переход в Азию
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Rio de Janeiro
Ответ Vitaly Lichman
Несколько... иначе... По беспределу начать войну (сцыкливо замалчивая само слово), только потому что перед смертью хочется закосплеить самодержцев прошлого. Куча официальных поводов для вторжения (аки наци), очевидно нелепых и настолько же лживых. Не хотите видеть Украину в Европе - покажите пример в распределении богатств, самоуправлении, уважении прав и свобод и даже менеджменте на микроуровне. Тогда сами проситься будут в клуб успешных государств, коим мог в теории быть таможенный союз. Не просятся чёт, поди байден обизяна фанту и джинсы вместо скреп предложил - вот и русофобят, а мы защищаемся. Страна-шовинист должна быть разрушена.
Никто не спрааляется с разрушением украины лучше чем украинские патриоты и именно вы доведёте этот процесс до конца)
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Егор Егор
Ответ Креветки с лимоном
Да уж молчи. После 24.02 всем все ясно кто был агрессор в 2008.
"Эти наблюдатели, которые находились на территории самопровозглашённой Южной Осетии в ночь с 7 на 8 августа, сообщают, что они видели, как грузинская артиллерия и ракетные установки стягивались к границе Южной Осетии в 3 часа дня 7 августа, задолго до того, как первая российская колонна вошла на территорию анклава. Они также засвидетельствовали ничем не спровоцированный обстрел столицы Южной Осетии Цхинвали вечером того дня. Снаряды падали на жителей, прятавшихся в своих домах. А наблюдатели не слышали ничего, что подтверждало бы заявление Саакашвили о том, что грузинский артобстрел Цхинвали был ответом на обстрел грузинских сёл. Нет причин сомневаться в компетентности или честности наблюдателей ОБСЕ. Неизбежный вывод таков, что Саакашвили начал эту войну и лгал о ней."

Вывод Комиссии ЕС сам найдешь, если пожелаешь, хоть раз в жизни сам подумаешь, а не будешь делать выводы задним числом исходя из конъюнктуры. Но если ты грузин или украинец, то вопросов нет, тут что об стенку горох.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
goshforever
Ответ YOKODZUMA
белорусия формально и на украину не нападала
Белоруссия, кроме УЕФА-ФИФА, везде отстранена ровно так же, как РФ.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Ответ goshforever
Белоруссия играет матчи в Воеводине
белорусия формально и на украину не нападала
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
YOKODZUMA
Ответ Михаил Савченко
Да это на автомате уже, честно говоря. Извините, если вам это резануло глаз. У меня нет проблем с тем, чтобы называть войну - войной, но эзопов язык проникает в речь глубже и глубже.
Тады плюс
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dmitry Orlov
Ответ Ленар Ахмадуллин
Там уж просто чтобы наши в Азию не свалили по-быстрому. В принципе перспектив у России в УЕФА нет. Как не было перспектив у Израиля в Азии.
Ну значит, не очень-то хотят, чтобы Россия сваливала в Азию. Иначе бы не звали, не встречались.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленар Ахмадуллин
Ответ dimonivanov
Как минимум нужно было показать некоторым околофутбольным товарищам, что с УЕФА контакт есть и бежать в Азию смысла нет.
Эти дибилы из РФС так будут ездить до лета, а потом мы профукаем наш последний шанс отобраться на ЧМ-2026 от Азии. Отбор стартует этой осенью.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Артем Иванов
А что в феврале война закончится?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленар Ахмадуллин
Ответ dimonivanov
Как минимум нужно было показать некоторым околофутбольным товарищам, что с УЕФА контакт есть и бежать в Азию смысла нет.
Ну это же ничего не решит. Если нашей страной руководят такие полные дибилы, которые не понимают, что наши футбольные чиновники просто ездят бухать заграницу за госсчет, то нас не ждёт ничего хорошего.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленар Ахмадуллин
Ответ Bayern-fan
Там вам привет от Шольца уже пошел, леопардовый)) Так что да, конечно, на обочине))
Сдадут и утилизируют.
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Lifar Skladchikov
Ответ Wiley Fox
Дюков туда бухать ездит с чеферином и инфантино Дюков же не идиот и понимает, что никто не вернёт сейчас Россию А слетать за госсчет в Европу, этот вертеп геев, лесбиянок и русофобов - да хоть два раза в месяц
Давиться раклетом в Ньоне и о России думает ))😂
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
andrej shabanov
Ответ Ленар Ахмадуллин
Они просто не могут ничего решить
а по-моему просто не хотят

ИСУ было просто лень что-то предпринимать, проще же продлить бан
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Ленар Ахмадуллин
Ответ Dmitry Orlov
Как раз УЕФА и позвала
Там уж просто чтобы наши в Азию не свалили по-быстрому. В принципе перспектив у России в УЕФА нет. Как не было перспектив у Израиля в Азии.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий