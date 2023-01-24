РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

РФС поделился информацией об итогах рабочей встречи с УЕФА.

Ранее журналист Sky Sports Роб Харрис сообщил, что оставит в силе отстранение российских команд.

«Рабочая встреча РФС и УЕФА завершилась. Ключевой была тема необходимости возврата российских сборных и клубов к международным соревнованиям.

Стороны согласовали порядок дальнейшего взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая очная встреча с участием представителей РФС и УЕФА состоится в феврале», – сообщили в .

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