Ученый о жаре в США: «Может, игры ЧМ придется делить на четверти. Когда научные данные говорят «стоп», ФИФА берет на себя большую ответственность. Риски касаются и зрителей»

Ученый предложил ФИФА проводить матчи ЧМ-2026 утром.

Профессор Майк Типтон из Портсмутского университета, ведущий специалист в области воздействия экстремальных температур на организм человека, рассказал, как Международной федерации футбола следует справляться с жарой в ходе турнира, который пройдет следующим летом в США.

«Я бы перенес матчи на стадион с кондиционированием воздуха и с крышей, а в идеале – на более прохладное время года. Но раз уж мы связаны текущими условиями, единственное, что можно сделать, – это выбрать более прохладное время суток.

С точки зрения термофизиологии для здоровья и продуктивности игроков я бы рекомендовал начинать матчи как можно раньше – хотя я понимаю логистические сложности.

Риски для здоровья касаются не только игроков, но и судей и зрителей, многие из которых значительно менее подготовлены физически, чем спортсмены. Если продолжать проводить матчи в условиях, когда все рациональные научные данные говорят «стоп», организаторы берут на себя большую ответственность.

Скорее всего, игра радикально изменится. ФИФА должна продумать, где, когда и как проводить такие матчи. Не исключено, что игры придется делить на четверти вместо таймов», – сказал Типтон.

КЧМ плавится от жары – матчи почти в 40°. ФИФА не жалко звезд и фанатов? 🥵