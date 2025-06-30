«Балтику» покинули Лисакович, Терентьев, Чернов и Исаенко

«Балтика» объявила об уходе четырех футболистов.

«По истечении срока действия трудового договора «Балтику» покидают Виталий Лисакович , Денис Терентьев , а по истечении арендного соглашения – Евгений Чернов и Олег Исаенко .

Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, самоотдачу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении.