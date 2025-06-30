«Балтику» покинули Лисакович, Терентьев, Чернов и Исаенко
«Балтика» объявила об уходе четырех футболистов.
«По истечении срока действия трудового договора «Балтику» покидают Виталий Лисакович, Денис Терентьев, а по истечении арендного соглашения – Евгений Чернов и Олег Исаенко.
Мы благодарим парней за профессионализм, ответственное отношение к делу, самоотдачу и вклад в победы «Балтики»! Желаем удачи в дальнейшей карьере!» – сказано в сообщении.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: телеграм-канал «Балтики»
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