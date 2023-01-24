«Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков». Шотт о чемпионате Европы

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассчитывает побороться за медали на чемпионате Европы в финском Эспоо.

Соревнования пройдут с 23 по 29 января без участия российских спортсменок.

«Поскольку на чемпионате Европы не будет российских девушек, три места [на подиуме] стали вакантными. Думаю, может случиться что угодно.

Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков», – заявила немецкая фигуристка.

Шотт – семикратная чемпионка Германии. В прошлом сезоне она заняла на европейском первенстве 13-е место.

Николь Шотт: «Четверные прыжки – нереальная нагрузка на суставы. А русские девочки еще просто дети»

Шотт о скандале с Валиевой: «Когда тебе 18, ты уже можешь брать на себя ответственность. И та ситуация, с которой мы тут столкнулись, не случилась бы»