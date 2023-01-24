«Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков». Шотт о чемпионате Европы
Немецкая фигуристка Николь Шотт рассчитывает побороться за медали на чемпионате Европы в финском Эспоо.
Соревнования пройдут с 23 по 29 января без участия российских спортсменок.
«Поскольку на чемпионате Европы не будет российских девушек, три места [на подиуме] стали вакантными. Думаю, может случиться что угодно.
Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков», – заявила немецкая фигуристка.
Шотт – семикратная чемпионка Германии. В прошлом сезоне она заняла на европейском первенстве 13-е место.
Николь Шотт: «Четверные прыжки – нереальная нагрузка на суставы. А русские девочки еще просто дети»
Шотт о скандале с Валиевой: «Когда тебе 18, ты уже можешь брать на себя ответственность. И та ситуация, с которой мы тут столкнулись, не случилась бы»
Советую вам обратиться к тому, что на этот счет думает само ISU:
«Poor take-off: ... excessive rotation on the ice at the take-off. The reduction in GOE is -1 to -3”.
(https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/28330-isu-communication-2474/file)
Cheated take off считается аксель, исполняемый на ход назад (backward take-off), и другие прыжки, исполняемые на ход вперед (forward take-off).
Достаточно ясно, что преротейшн там будет на 180 градусов или еще больше, что влечет понижение базы.
Кроме того, согласно правилам ISU, преротейшн должен быть еще и в отрицательном GOE отражен от -1 до -3.
Только это никому кроме тебя не интересно
Давайте, разберите нам критерии хороших СС (они довольно подробно расписаны), о которых именно русские девушки не имеют понятия. С примерами, пожалуйста.
У cheated take-off, согласно книге ИСУ, есть конкретные пределы определения и область применения - так называемый toe-axel или тулуп на ход вперед.
Преротейшн как нарушение правил или признак плохой техники, с другой стороны, - целиком и полностью изобретение одной очень недовольной фанатки Юны Ким и к ИСУ не имеет вообще никакого отношения.
Кстати, для желающих посмотреть на уровень, который "мы догоняем" есть замечательный канал: https://www.youtube.com/@MintakaAlnilam
И про недокрученный квад Мики один раз в юниорах 20 лет назад помню, хотя она все равно молодец.
А вместе с этим я еще помню кто устроил революцию ультра-си в жо - русские девушки.
И революцию каскадов +3 - тоже они.
И революцию в коньковой сложности программ - тоже русские девушки.
Чтобы ничего не упустить, смотреть нужно на всех, в том числе на русских, да.
Я ясно написала, что в те времена никто «недокруты ОСОБО не рассматривал» - так у Сурии недокрут был больше половины оборота, тут и рассматривать не надо было - все и так было на виду:) Судьи и тогда на такое глаза не закрывали. Мики себе такого не позволяла, поэтому на ее недокрут глаза закрыли и прыжок зачли.
Pre-rotation - разговорная устоявшаяся форма для обозначения официального, но несколько громоздкого cheated take-off. Суть не в названии - суть в том, что согласно правилам ISU pre-rotation/cheated take off должен наказываться понижением базы, но на практике мы этого не видим. Но это, конечно, придет, и лет через 10 подворовывания на отрывах будут наказываться. Кстати, интересно, как вы тогда будете оценивать некоторые из теперешних «квадов» - как «настоящие» или « читерские»?:)
«первой фигуристкой приземлившей докрученный квад стала Трусова.»
Не стоит тратить энергию на спортсе - обращайтесь с этим напрямую в ISU - возможно, ваш призыв будет услышан:)
Там падение было у Щербаковой в КП, Трусовой в КП и два в ПП, Валиевой в ПП, у Хендрикс в ПП два раза.
Даже Хендрикс в двумя падениями обошла тогда Шотт на 38 баллов.
Занимаемые места - 9, 10, 10, 16, 13, 13.
Разница с первым местом на ЧЕ 2015 Туктамышева -56.77, обе без падений на прокатах.
Разница с первым местом на ЧЕ 2022 Валиева -88.88, обе с падением в ПП: Валиева на 3А, Шотт на 3Lo.
Жалобные стоны профессиональной полировщицы льда явно не по адресу.
Остаётся понять, каким образом столь слабая даже по европейским меркам фигуристка с "долгой и красивой спортивной историей" представляет ФРГ на международных стартах уже третий олимпийский цикл?
нужно разграничить разные факторы:
- саму формальную техническую сложность
- цену ее достижения применимо к здоровью
- легитимность ее достижения с помощью запрещенных препаратов
- плохую технику прыжков и слабые навыки скольжения
- лояльное судейство.
обычно контраргументом первого является все остальное.