«Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков». Шотт о чемпионате Европы

Теги сборная России чемпионат Европы по фигурному катанию сборная Германии женское катание Николь Шотт Фигурное катание

Немецкая фигуристка Николь Шотт рассчитывает побороться за медали на чемпионате Европы в финском Эспоо.

Соревнования пройдут с 23 по 29 января без участия российских спортсменок.

«Поскольку на чемпионате Европы не будет российских девушек, три места [на подиуме] стали вакантными. Думаю, может случиться что угодно.

Россиянки могли бы трижды прыгнуть четверной, упасть на задницу и все равно быть впереди на 50 очков», – заявила немецкая фигуристка.

Шотт – семикратная чемпионка Германии. В прошлом сезоне она заняла на европейском первенстве 13-е место.

Николь Шотт: «Четверные прыжки – нереальная нагрузка на суставы. А русские девочки еще просто дети»

Шотт о скандале с Валиевой: «Когда тебе 18, ты уже можешь брать на себя ответственность. И та ситуация, с которой мы тут столкнулись, не случилась бы»

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197 комментариев

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pravDA
Ответ lenapan
Ну пусть смотрят теперь, как Шотт приземляет на задницу тройные. Если есть желание.
Если бы тройные)
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Anita#
Ответ Lizard Wizard
Pre-rotation - разговорная устоявшаяся форма для обозначения официального, но несколько громоздкого cheated take-off. - Нет. Это не разные обозначения одного явления. Это буквально разные вещи, не имеющие связи между собой. У cheated take-off, согласно книге ИСУ, есть конкретные пределы определения и область применения - так называемый toe-axel или тулуп на ход вперед. Преротейшн как нарушение правил или признак плохой техники, с другой стороны, - целиком и полностью изобретение одной очень недовольной фанатки Юны Ким и к ИСУ не имеет вообще никакого отношения.
Преротейшн как нарушение правил не имеет отношения к ISU?:)
Советую вам обратиться к тому, что на этот счет думает само ISU:
«Poor take-off: ... excessive rotation on the ice at the take-off. The reduction in GOE is -1 to -3”.

(https://www.isu.org/inside-isu/isu-communications/communications/28330-isu-communication-2474/file)
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Anita#
Ответ Lizard Wizard
Pre-rotation - разговорная устоявшаяся форма для обозначения официального, но несколько громоздкого cheated take-off. - Нет. Это не разные обозначения одного явления. Это буквально разные вещи, не имеющие связи между собой. У cheated take-off, согласно книге ИСУ, есть конкретные пределы определения и область применения - так называемый toe-axel или тулуп на ход вперед. Преротейшн как нарушение правил или признак плохой техники, с другой стороны, - целиком и полностью изобретение одной очень недовольной фанатки Юны Ким и к ИСУ не имеет вообще никакого отношения.
Нет, это не разные вещи, это как раз одно и то же.
Cheated take off считается аксель, исполняемый на ход назад (backward take-off), и другие прыжки, исполняемые на ход вперед (forward take-off).
Достаточно ясно, что преротейшн там будет на 180 градусов или еще больше, что влечет понижение базы.
Кроме того, согласно правилам ISU, преротейшн должен быть еще и в отрицательном GOE отражен от -1 до -3.
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Ir_rish
Любые рассуждения о технике ФК от корявой Шотт, которая запомнилась только попыткой слизать программу Липницкой, выглядят смехотворно.
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Anna Stefan
Ждём Шот на подиуме (второй год, между прочим, ждём. Только всё никак - опять россиянки мешают со своими квадами?🤔)
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pravDA
Лучше ходить пешком, падать с 2х и все равно быть на подиуме, да?
Только это никому кроме тебя не интересно
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unknownman
Какая-то токсичная и злая эта Шотт. И врет безбожно, не было такого, чтобы кто-то из квадисток трижды падал на ЧЕ или ЧМ.
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Lizard Wizard
Ответ Pion19
КТО скользит????Щербакова?Ужас. Трусова? Хотя бы почитайте матчасть - что такое скольжение. Это то, о чем большинство российских фигуристок просто не имеют понятия. Особено те, кто дрессируется в тшт
Начитаются глупостей в интернете и повторяют с умным видом.
Давайте, разберите нам критерии хороших СС (они довольно подробно расписаны), о которых именно русские девушки не имеют понятия. С примерами, пожалуйста.
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Lizard Wizard
Ответ Anita#
А в чем сказки?:) Я ясно написала, что в те времена никто «недокруты ОСОБО не рассматривал» - так у Сурии недокрут был больше половины оборота, тут и рассматривать не надо было - все и так было на виду:) Судьи и тогда на такое глаза не закрывали. Мики себе такого не позволяла, поэтому на ее недокрут глаза закрыли и прыжок зачли. Pre-rotation - разговорная устоявшаяся форма для обозначения официального, но несколько громоздкого cheated take-off. Суть не в названии - суть в том, что согласно правилам ISU pre-rotation/cheated take off должен наказываться понижением базы, но на практике мы этого не видим. Но это, конечно, придет, и лет через 10 подворовывания на отрывах будут наказываться. Кстати, интересно, как вы тогда будете оценивать некоторые из теперешних «квадов» - как «настоящие» или « читерские»?:) «первой фигуристкой приземлившей докрученный квад стала Трусова.» Не стоит тратить энергию на спортсе - обращайтесь с этим напрямую в ISU - возможно, ваш призыв будет услышан:)
Pre-rotation - разговорная устоявшаяся форма для обозначения официального, но несколько громоздкого cheated take-off. - Нет. Это не разные обозначения одного явления. Это буквально разные вещи, не имеющие связи между собой.
У cheated take-off, согласно книге ИСУ, есть конкретные пределы определения и область применения - так называемый toe-axel или тулуп на ход вперед.
Преротейшн как нарушение правил или признак плохой техники, с другой стороны, - целиком и полностью изобретение одной очень недовольной фанатки Юны Ким и к ИСУ не имеет вообще никакого отношения.
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Lizard Wizard
Ответ Anita#
Да, а еще каскад с риттбергером делала ( правда, там вроде бы было 2-3?) Так что мы тут воображаем, что делаем что-то новое, а оказывается, что все это было уже 40 лет назад, и мы вовсе не «двигаем вперед», а просто догоняем:))
Дааа. Помните, как вот включишь фк 40 лет назад, а там девушки квады прыгают и 3-3 в соревнованиях? И катаются сложно и интересно, а не по кругу подсечками...Я тоже не помню.
Кстати, для желающих посмотреть на уровень, который "мы догоняем" есть замечательный канал: https://www.youtube.com/@MintakaAlnilam
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Lizard Wizard
Ответ Anita#
Этот вид спорта двинула вперед Мидори Ито, исполнив тройной аксель еще 40 лет назад:). За ней последовали и другие фигуристки - японки и американки. Еще этот вид спорта двинула вперед Мики Андо, став первой женщиной, исполнившей четверной прыжок (сальхов) - 20 лет тому назад:) Вы это, скорее всего, упустили, потому что вам «никогда не было интересно смотреть на представитей других стран».
Я помню про первую Трикселистку Мидори Ито.
И про недокрученный квад Мики один раз в юниорах 20 лет назад помню, хотя она все равно молодец.
А вместе с этим я еще помню кто устроил революцию ультра-си в жо - русские девушки.
И революцию каскадов +3 - тоже они.
И революцию в коньковой сложности программ - тоже русские девушки.
Чтобы ничего не упустить, смотреть нужно на всех, в том числе на русских, да.
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Анна Беляева
Зная Николь, она запросто может дать мастер-класс как трижды упасть, не имея в арсенале четверных. Это, конечно, будет зрителям куда как интереснее, чем смотреть на квады.
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Зоя Чаботько
Так и есть. Она права
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-3
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Anita#
Ответ Pennywise
Не рассказывайте сказки. Первой исполнительницей квада в женской одиночке была Сурия Бонали, которая прыгнула 4Т за 10 лет до Андо, но его не засчитали из-за недокрута. Несложно догадаться, что было это по старой системе. Так что первой фигуристкой приземлившей докрученный квад стала Трусова. И в ФК нет никаких «преротейшенов». Это называется “cheated take-off”
А в чем сказки?:)
Я ясно написала, что в те времена никто «недокруты ОСОБО не рассматривал» - так у Сурии недокрут был больше половины оборота, тут и рассматривать не надо было - все и так было на виду:) Судьи и тогда на такое глаза не закрывали. Мики себе такого не позволяла, поэтому на ее недокрут глаза закрыли и прыжок зачли.

Pre-rotation - разговорная устоявшаяся форма для обозначения официального, но несколько громоздкого cheated take-off. Суть не в названии - суть в том, что согласно правилам ISU pre-rotation/cheated take off должен наказываться понижением базы, но на практике мы этого не видим. Но это, конечно, придет, и лет через 10 подворовывания на отрывах будут наказываться. Кстати, интересно, как вы тогда будете оценивать некоторые из теперешних «квадов» - как «настоящие» или « читерские»?:)

«первой фигуристкой приземлившей докрученный квад стала Трусова.»
Не стоит тратить энергию на спортсе - обращайтесь с этим напрямую в ISU - возможно, ваш призыв будет услышан:)
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Svetmel
Ответ Lina Skylark
Николь права в том, что за обилием четверных теряются компоненты и прощаются падения (из-за которых программа теряет в яркости и образности). Правда, её тон тяжело назвать вежливым.
У Шотт и без всякого " обилия" четверных в программах нет ни яркости, ни образности. Можно и без четверных стать запоминающимся фигуристом, как Браун, например, тоже необладающий обилием четверных. А Шотт ничем не запоминается, кроме набросов на россиянок.
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Aqva
Вот она, звезда немецкого фк😅 Ни разу не смотрела чемпионат Германии, да и страшно смотреть. Какие же там остальные участницы, если это 7микратная чемпионка? Удивительно, что абсолютно серая, технически слабая фигуристка 2й десятки позволяет себе такие нелестные высказывания. И не в первый раз. Обидно именно русским проигрывать?)
+3
0
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Denis Travin
... "трижды прыгнуть четвертной, упасть на задницу" - Шотт явно говорит о ЧЕ 2022.

Там падение было у Щербаковой в КП, Трусовой в КП и два в ПП, Валиевой в ПП, у Хендрикс в ПП два раза.
Даже Хендрикс в двумя падениями обошла тогда Шотт на 38 баллов.
+6
-1
+5
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Nasty
Ответ Denis Travin
... странный комментарий от фигуристки допустившей на шести ЧЕ с 2015 года СЕМЬ падений. Занимаемые места - 9, 10, 10, 16, 13, 13. Разница с первым местом на ЧЕ 2015 Туктамышева -56.77, обе без падений на прокатах. Разница с первым местом на ЧЕ 2022 Валиева -88.88, обе с падением в ПП: Валиева на 3А, Шотт на 3Lo. Жалобные стоны профессиональной полировщицы льда явно не по адресу. Остаётся понять, каким образом столь слабая даже по европейским меркам фигуристка с "долгой и красивой спортивной историей" представляет ФРГ на международных стартах уже третий олимпийский цикл?
Отлично подмечено 👍
+1
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+1
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Denis Travin
... странный комментарий от фигуристки допустившей на шести ЧЕ с 2015 года СЕМЬ падений.
Занимаемые места - 9, 10, 10, 16, 13, 13.

Разница с первым местом на ЧЕ 2015 Туктамышева -56.77, обе без падений на прокатах.
Разница с первым местом на ЧЕ 2022 Валиева -88.88, обе с падением в ПП: Валиева на 3А, Шотт на 3Lo.
Жалобные стоны профессиональной полировщицы льда явно не по адресу.

Остаётся понять, каким образом столь слабая даже по европейским меркам фигуристка с "долгой и красивой спортивной историей" представляет ФРГ на международных стартах уже третий олимпийский цикл?
+11
-1
+10
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komronkomi lev
hahaha good chance
0
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severyanka
Немецкая школа фигурного катания давно пала и нет ни тренеров ни фигуристов ни системы подготовки. А раньше были выдающиеся катальщики.... Шотт крайне неудачно критикует, это даже ненависть какая-то.
+6
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+6
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40 летняя менеджерша
До 2022 года все россиянки выигрывали чисто.
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Лемур
Ответ Silicium Cobaltum
Ну отлично. Была 13, станет 10 )))
Не станет. Там кто нибудь еще ее обойдет.
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Morveena Bum
крайне неудачная критика. и дело не в том, что Шотт сама слабая фигуристка.
нужно разграничить разные факторы:
- саму формальную техническую сложность
- цену ее достижения применимо к здоровью
- легитимность ее достижения с помощью запрещенных препаратов
- плохую технику прыжков и слабые навыки скольжения
- лояльное судейство.
обычно контраргументом первого является все остальное.
+3
-3
0
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JforJustSkate
Это их шанс раз и навсегда увидеть ценность своего катания в сравнении с вполне сопоставтмым контентом и досягаемыми соперницами, отмазки про "заполонивших" спорт прыгучих россиянках больше не помогут. Вот пусть и осознают.
+7
0
+7
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