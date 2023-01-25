Проворов – 3-я звезда матча с «Лос-Анджелесом»: 2 передачи, 2 блока за 25:16 – лучшее время во «Флайерс»

Теги Филадельфия НХЛ Иван Проворов Хоккей

Защитник «Филадельфии» Иван Проворов сделал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал очки (1+2) во второй игре чемпионата НХЛ подряд.

Всего в 49 матчах сезона на его счету 18 (3+15) баллов.

Сегодня за 25:16 – лучший показатель среди полевых игроков «Флайерс» (0:33 – в большинстве, 4:26 – в меньшинстве) – у Проворова 2 блок-шота, полезность – «плюс 1».

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6 комментариев

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Crenk
Ответ irvict
В рассадник алфавитной мафии? После недавних событий едва ли найдется ГМ из калифорнийских команд с настолько большими шарами, чтобы сделать такой обмен. Также сложно представить трейд в Сиэтл, Нью-Йорк или Оттаву. Даже к заклятым "друзьям" в Питтсбург реальней обмен
Как команда ему ЛА крайне подошла бы
И перспективы у команды хорошие

Также в Эдмонтоне мог бы стать важной составляющей, но там наверное в бытовом смысле не оптимал
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Sergej M-S
Ответ irvict
В рассадник алфавитной мафии? После недавних событий едва ли найдется ГМ из калифорнийских команд с настолько большими шарами, чтобы сделать такой обмен. Также сложно представить трейд в Сиэтл, Нью-Йорк или Оттаву. Даже к заклятым "друзьям" в Питтсбург реальней обмен
Не несите чушь
0
0
0
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irvict
Ответ Crenk
Неплохо сыграл кстати Ему бы уехать в тот же ЛА на дедлайне
В рассадник алфавитной мафии? После недавних событий едва ли найдется ГМ из калифорнийских команд с настолько большими шарами, чтобы сделать такой обмен. Также сложно представить трейд в Сиэтл, Нью-Йорк или Оттаву. Даже к заклятым "друзьям" в Питтсбург реальней обмен
+3
0
+3
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AnTikVar
Ваня молодец. Нашел способ себя самостоятельно встряхнуть и завести. Если продолжит в том же духе, то Фила может еще и задумается, так ли надо его скидывать в дедлайн.
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Crenk
Ответ Кино Музыка
Герой Филадельфии.
Неплохо сыграл кстати
Ему бы уехать в тот же ЛА на дедлайне
+6
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+5
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Кино Музыка
Герой Филадельфии.
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-1
0
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