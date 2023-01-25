Проворов – 3-я звезда матча с «Лос-Анджелесом»: 2 передачи, 2 блока за 25:16 – лучшее время во «Флайерс»

Защитник «Филадельфии» сделал две голевые передачи в матче с «Лос-Анджелесом» (3:4 ОТ) и был признан третьей звездой.

Россиянин набрал очки (1+2) во второй игре чемпионата подряд.

Всего в 49 матчах сезона на его счету 18 (3+15) баллов.

Сегодня за 25:16 – лучший показатель среди полевых игроков «Флайерс» (0:33 – в большинстве, 4:26 – в меньшинстве) – у Проворова 2 блок-шота, полезность – «плюс 1».