Один из напавших на Евсеева приговорен к 2 годам и 6 месяцам принудительных работ
Суд назначил наказание одному из фигурантов дела о нападении на Вадима Евсеева.
«По части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») Михаилу Поротикову назначено два года и шесть месяцев принудительных работ», – сообщил представитель астраханского суда.
Напомним, теперь уже бывший тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко были атакованы после матча против «Волгаря». Сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.
Сообщалось, что второй фигурант дела «находится в зоне СВО».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Р-Спорт»
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