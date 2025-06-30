Один из напавших на Евсеева приговорен к 2 годам и 6 месяцам принудительных работ

Суд назначил наказание одному из фигурантов дела о нападении на Вадима Евсеева.

«По части 2 статьи 213 УК РФ («Хулиганство») Михаилу Поротикову назначено два года и шесть месяцев принудительных работ», – сообщил представитель астраханского суда.

Напомним, теперь уже бывший тренер «Ленинградца» и его ассистент Александр Шмарко были атакованы после матча против «Волгаря». Сообщалось, что двое мужчин попросили у Евсеева закурить, после чего брызнули ему в лицо из баллончика. Шмарко, пытавшийся задержать нападавших, получил удар ножом по лицу по касательной.

Сообщалось , что второй фигурант дела «находится в зоне СВО».