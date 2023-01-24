Микаэла Шиффрин установила рекорд по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам среди женщин. Она выиграла 83 раза

Теги Кубок мира горные лыжи рекорды Ингемар Стенмарк Линдси Вонн сборная США жен Микаэла Шиффрин Лыжи

Американская горнолыжница Микаэла Шиффрин установила рекорд по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам.

Сегодня она выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в итальянском Кронплатце – эта победа стала для нее 83-й в карьере.

Для рекорда спортсменке понадобилось 11 лет – она впервые победила на Кубке мира 20 декабря 2012 года.

Предыдущий рекорд принадлежал ее соотечественнице Линдси Вонн – 82 победы. Вонн завершила спортивную карьеру в 2019 году. 

У Шиффрин есть шанс побить абсолютный рекорд по победам в горнолыжном спорте, который принадлежит шведу Ингемару Стенмарку – 86 побед.

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19 комментариев

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Саша
Ответ Саша
Может ли она считать свои победы настоящими в отсутствии наших спортсменов? Смешной!
Ну сарказм же!
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Саша
Ответ Анатолій Василевський
российские спортсмены в горных лыжах не представляли никакой конкуренции, как и большинство стран постсоветского пространства
Вы судя по всему не эксперт в сарказме)
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Анатолій Василевський
Ответ Darshan
Да, без российских спортсменов мировой спорт никак, вот и конкуренция падает)))
российские спортсмены в горных лыжах не представляли никакой конкуренции, как и большинство стран постсоветского пространства
+1
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expertmer2020
Надеюсь, Мики присвоят ЗМС России - жест Доброй воли.
0
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Вова Фидлер
Рекорд падет в этом сезоне 100%. При такой форме и универсальности во всех дисциплинах не верится что 3-4 победы не одержит
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langenbrunner2707
Может даже,и в этом сезоне станет абсолютной рекордсменкой.
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expertmer2020
Грандиозное событие в горных лыжах
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expertmer2020
Мой маленький американский герой с большим сердцем
0
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Darshan
Да, без российских спортсменов мировой спорт никак, вот и конкуренция падает)))
+5
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ChefJhonnyMorgan
Сначала подумал Михаил Шифрин)
0
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Вегетарианец_
Невероятное достижение, конечно!
Поздравления Микаэле и всем ее болельщикам!
+1
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Игорь Мышляев
Ответ yulay
С четвертой попытки правильно прочел, всё "Михаил Шифрин" чудился
Тоже сначала оказался в недоумении)
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Ф_Крюгер
Ответ yulay
С четвертой попытки правильно прочел, всё "Михаил Шифрин" чудился
Странно: вы с 4-х попыток даже прочитать не смогли, а она выиграла этап слалома за 2 попытки... 🧐
0
0
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Дядя Гор
А Ефим что сделал?
+9
-3
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закрыт по беспределу
Мощно
+3
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Ф_Крюгер
Ответ yulay
С четвертой попытки правильно прочел, всё "Михаил Шифрин" чудился
Оч смешно! 😂😂😂😂
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Вадим Сидоров
Ответ yulay
С четвертой попытки правильно прочел, всё "Михаил Шифрин" чудился
Ну хорошо хоть не Ефим Шифрин)
+9
-1
+8
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Саша
Может ли она считать свои победы настоящими в отсутствии наших спортсменов? Смешной!
0
-3
-3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yulay
С четвертой попытки правильно прочел, всё "Михаил Шифрин" чудился
+12
-2
+10
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