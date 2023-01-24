Микаэла Шиффрин установила рекорд по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам среди женщин. Она выиграла 83 раза

Американская горнолыжница установила рекорд по победам на этапах Кубка мира по горным лыжам.

Сегодня она выиграла гигантский слалом на этапе Кубка мира в итальянском Кронплатце – эта победа стала для нее 83-й в карьере.

Для рекорда спортсменке понадобилось 11 лет – она впервые победила на Кубке мира 20 декабря 2012 года.

Предыдущий рекорд принадлежал ее соотечественнице – 82 победы. Вонн завершила спортивную карьеру в 2019 году.

У Шиффрин есть шанс побить абсолютный рекорд по победам в горнолыжном спорте, который принадлежит шведу – 86 побед.

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