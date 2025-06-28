Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Палмейрас» сыграет с «Ботафого», «Бенфика» против «Челси»

Матчи 1/8 финала пройдут на клубном чемпионате мира.

В субботу встретятся «Палмейрас » и «Ботафого », «Бенфика » сыграет против «Челси ».

В воскресенье «ПСЖ » проведет матч с «Интер Майами », «Фламенго » – с «Баварией».

В понедельник «Интер» противостоит «Флуминенсе ».

Во вторник сыграют «Манчестер Сити » и «Аль-Хилаль », а также «Реал » и «Ювентус ».

В среду дортмундская «Боруссия » встретится с «Монтерреем ».

Клубный чемпионат мира

1/8 финала

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

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