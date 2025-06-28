Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Палмейрас» сыграет с «Ботафого», «Бенфика» против «Челси»
Матчи 1/8 финала пройдут на клубном чемпионате мира.
В субботу встретятся «Палмейрас» и «Ботафого», «Бенфика» сыграет против «Челси».
В воскресенье «ПСЖ» проведет матч с «Интер Майами», «Фламенго» – с «Баварией».
В понедельник «Интер» противостоит «Флуминенсе».
Во вторник сыграют «Манчестер Сити» и «Аль-Хилаль», а также «Реал» и «Ювентус».
В среду дортмундская «Боруссия» встретится с «Монтерреем».
Клубный чемпионат мира
1/8 финала
28 июня 16:00, Lincoln Financial Field
28 июня 20:00, Банк оф Америка
29 июня 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Не начался
29 июня 20:00, Хард Рок Стэдиум
30 июня 19:00, Банк оф Америка
Не начался
1 июля 01:00, Ситрес Боул
Не начался
1 июля 19:00, Хард Рок Стэдиум
2 июля 01:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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