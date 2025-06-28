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Клубный ЧМ. 1/8 финала. «Палмейрас» сыграет с «Ботафого», «Бенфика» против «Челси»

Матчи 1/8 финала пройдут на клубном чемпионате мира.

В субботу встретятся «Палмейрас» и «Ботафого», «Бенфика» сыграет против «Челси».

В воскресенье «ПСЖ» проведет матч с «Интер Майами», «Фламенго» – с «Баварией».

В понедельник «Интер» противостоит «Флуминенсе».

Во вторник сыграют «Манчестер Сити» и «Аль-Хилаль», а также «Реал» и «Ювентус».

В среду дортмундская «Боруссия» встретится с «Монтерреем».

Клубный чемпионат мира

1/8 финала

Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
28 июня 16:00, Lincoln Financial Field
Палмейрас
Не начался
Ботафого
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
28 июня 20:00, Банк оф Америка
Бенфика
Не начался
Челси
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
29 июня 16:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
ПСЖ
Не начался
Интер Майами
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
29 июня 20:00, Хард Рок Стэдиум
Фламенго
Не начался
Бавария
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
30 июня 19:00, Банк оф Америка
Интер
Не начался
Флуминенсе
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
1 июля 01:00, Ситрес Боул
Манчестер Сити
Не начался
Аль-Хилаль
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
1 июля 19:00, Хард Рок Стэдиум
Реал Мадрид
Ювентус
Клубный чемпионат мира. 1/8 финала
2 июля 01:00, Мерседес-Бенц Стэдиум
Боруссия Д
Монтеррей

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Календарь клубного ЧМ

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Статистика клубного ЧМ

Опубликовал: Никита Надёжин
Источник: Спортс’‘
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