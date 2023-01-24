не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.

Полузащитник « » отклонил предложение « », сообщает хорватское издание 24Sata. Ранее сообщалось, что саудовский клуб был готов платить игроку больше 40 миллионов евро в год.

Хорват поблагодарил «Аль-Наср» за предложение, но отказался – он хочет закончить карьеру в «Реале». Контракт 37-летнего хавбека с мадридским клубом действует до конца этого сезона, и Модрич хочет продлить его еще на один год.

В текущем сезоне полузащитник провел 16 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.