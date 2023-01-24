Модрич отклонил предложение «Аль-Насра» на 40 млн евро в год. Он хочет закончить карьеру в «Реале» (24Sata)
Лука Модрич не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии.
Полузащитник «Реала» отклонил предложение «Аль-Насра», сообщает хорватское издание 24Sata. Ранее сообщалось, что саудовский клуб был готов платить игроку больше 40 миллионов евро в год.
Хорват поблагодарил «Аль-Наср» за предложение, но отказался – он хочет закончить карьеру в «Реале». Контракт 37-летнего хавбека с мадридским клубом действует до конца этого сезона, и Модрич хочет продлить его еще на один год.
В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 16 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь.
Все так сосредотачивались на ’биологическом" возрасте КриРо и предсказывали как долго он сможет играть. А он смог довольно долго... Но Модрич. Я не помню, полузащитника, его типажа... кто мог бы в 37 играть на том-же уровне, что и в 28. Даже Пирло, чей пик пришелся довольно поздно. К этом возрасту уже успел сдать. Зеедорф сравнительно долго держался но к 36 хоть и был еще ничего, но явно не своего лучшего образца.
Так что гном это лук. И ещё, гений Месси не собирался переходить в псж он готов был остаться в Барселоне, даже предложил чтобы ему сократили зарплату,
Модрич без вопросов тянет уровень, но может пора дать дорогу молодым, этих молодых напокупали, кому играть есть
Никто не хочет переходить, один он уже стар
Super Star!)))
Я всё равно отношусь с уважением к Роналду и к его выбору.
Потому что он заслуживает того что уважали его