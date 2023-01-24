Модрич отклонил предложение «Аль-Насра» на 40 млн евро в год. Он хочет закончить карьеру в «Реале» (24Sata)

Теги Реал Мадрид Ла Лига возможные трансферы Лука Модрич высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Футбол

Лука Модрич не перейдет в чемпионат Саудовской Аравии. 

Полузащитник «Реала» отклонил предложение «Аль-Насра», сообщает хорватское издание 24Sata. Ранее сообщалось, что саудовский клуб был готов платить игроку больше 40 миллионов евро в год. 

Хорват поблагодарил «Аль-Наср» за предложение, но отказался – он хочет закончить карьеру в «Реале». Контракт 37-летнего хавбека с мадридским клубом действует до конца этого сезона, и Модрич хочет продлить его еще на один год. 

В текущем сезоне Ла Лиги полузащитник провел 16 матчей, забив 3 гола и сделав 2 ассиста. Его статистику можно найти здесь

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88 комментариев

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Гусейн Магомедрасулов
Ответ Sergio666
Да! Вот Касильяс, Рауль и Роберто Карлос видимо не заслужили))))
Нужно уходить заслуженно на отдых, если не тянешь уровень. У этих трёх был выбор.
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Arthas M
Ответ Sergio666
Да! Вот Касильяс, Рауль и Роберто Карлос видимо не заслужили))))
Кас после слива новостей из раздевалки точно не заслужил
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Rail Ragimkhanov
Ответ corazón blanco
Модрич не из того теста человек. Он неплохо зарабатывает, но никогда не гнался за деньгами. И как минимум его стоит уважать за такой поступок. Не все счастье измеряют в деньгах.
Не того теста человеку вы это объясняете )
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Sarumian
Модрич не хочет играть с самым красивым футболистом.
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Капитан.
Вот как Модрич утёр нос
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Не смотрел, но осуждаю
Ответ Shikari
Нууу....то, что Иьньеста закончил не в Барсе не делает его не легендой, просто он понял, что его время ушло. Модрич без вопросов тянет уровень, но может пора дать дорогу молодым, этих молодых напокупали, кому играть есть
Иньеста воспитаник, он отдал клубу бОльшую часть жизни, я думаю это совсем другое
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Максим Собакевич
Ответ Zorro
Всего не достиг. Не стал чемпионом мира и Европы.
Эти достижения никак не связаны с клубом так то
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max mystique
Надо продлевать, Лука батя👏
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moldfan
А ведь никто и слова бы кривого не сказал. Хотя может через год-два таки убедят. Просто сейчас, фукнционально... честно говоря до сих пор может играть на топ уровне.

Все так сосредотачивались на ’биологическом" возрасте КриРо и предсказывали как долго он сможет играть. А он смог довольно долго... Но Модрич. Я не помню, полузащитника, его типажа... кто мог бы в 37 играть на том-же уровне, что и в 28. Даже Пирло, чей пик пришелся довольно поздно. К этом возрасту уже успел сдать. Зеедорф сравнительно долго держался но к 36 хоть и был еще ничего, но явно не своего лучшего образца.
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Insan
Ответ Я Гражданин Мира
Я согласен! Я всё равно отношусь с уважением к Роналду и к его выбору. Потому что он заслуживает того что уважали его
Он напортачил в последнее время, чем навредил, в первую очередь, самому себе. Никогда не болел за него, но и хейтером его был только тогда, когда он за Реал играл. Объективно, он один из лучших в истории и абсолютно легендарный футболист и только глупец может сказать, что этот переход может перечеркнуть хоть малую долю его достижений. И я, как футбольный болельщик и человек любящий футбол, желаю, чтоб Рон вернулся в Европу и в ЛЧ (надеюсь, будет возможность перейти в Ньюкасл) и достойно и красиво завершил карьеру.
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Zorro
Ответ Mustang Shelby
Модрич вам не г..ном который перешёл ради денег в псж.
Чемпион мира гений Месси рост 1. 70,у лук рост 1.69,
Так что гном это лук. И ещё, гений Месси не собирался переходить в псж он готов был остаться в Барселоне, даже предложил чтобы ему сократили зарплату,
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Zidan GOAT
Модрич > Хави/Иньеста
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stas82
Ответ Mustang Shelby
Модрич вам не г..ном который перешёл ради денег в псж.
Откуда столько неуважения к Рамосу???
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stas82
Ответ Я Гражданин Мира
Кто ? Иньеста , Хави хотели сказать
Роналду
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Shikari
Ответ corazón blanco
Модрич не из того теста человек. Он неплохо зарабатывает, но никогда не гнался за деньгами. И как минимум его стоит уважать за такой поступок. Не все счастье измеряют в деньгах.
Нууу....то, что Иьньеста закончил не в Барсе не делает его не легендой, просто он понял, что его время ушло.
Модрич без вопросов тянет уровень, но может пора дать дорогу молодым, этих молодых напокупали, кому играть есть
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Анатолий Дмитриевич
Ответ Этот Райола хочет денег
Уважение человеку и футболисту с большой буквы. Тот случай, когда не очень красивый человек совершает красивые поступки в своей жизни
у он умеет жилы на шее напрягать?
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Michael_the_creator
Модрич отклонил предложение Аль Насра на 40 миллионов. Он хочет 100 миллионов
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corazón blanco
Ответ AskAska
Не фанат Реала но хотелось бы видеть его среди рекордсменов победителей ЛЧ в ближайшее время
Так Модрич и так среди рекордсменов победителей Лиги Чемпионов, впереди только Хенто)
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Denchik 1980 23
Престиж
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нелюбитель футбола
Никто не хочет играть в пустыне... Тем более с Гешей... Даже за 40 лямов...
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Power Lifting
У Криштиану скоро депрессия будет такими темпами)))
Никто не хочет переходить, один он уже стар
Super Star!)))
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Zorro
Ответ Фёдор Мироненко
Зря. Доиграл бы сезон в Реале, а потом к саудитам. Ведь всего же достиг уже.
Всего не достиг. Не стал чемпионом мира и Европы.
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Я Гражданин Мира
Ответ Insan
Так я и Роналду не упомянул и, честно говоря, о нём даже и не вспомнил. Я писал о таких как Халк, Оскар и других уехавших в страны третьего футбольного мира из-за денег. Криш был вынужден ехать в Саудию… Ты не в тему)
Я согласен!
Я всё равно отношусь с уважением к Роналду и к его выбору.
Потому что он заслуживает того что уважали его
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FantasticFede
Ответ заляпут
Кому ещё нужно это хорватское полено ? Должен спасибо Роналду сказать за ЛЧ и Винисиусу, вообще никакой игрок, ни удара, ни скорости, ни видения поля
Понимание футбола на высочайшем уровне.
+4
0
+4
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Я Гражданин Мира
Ответ Insan
А Рон и Месси сделали карьеры такие, которые всем остальным могли бы только сниться…
Согласен полностью
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