Сергей Карякин: «На Сталина очень много нападок идет, какие-то из них справедливы. Но мне кажется, что про него много вещей говорят незаслуженно»
Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как относится к Иосифу Сталину.
– Если брать политические фигуры разных эпох, кто вам импонирует. Петр Первый, Столыпин, Черчилль, Ленин, Сталин?
– Считаю, что очень много нападок идет на Сталина и какие-то из них совершенно справедливы. Но нам сейчас легко давать оценку и рассуждать на тему истории нашей страны.
Ведь всегда есть люди, которые принимают ключевые решения, берут на себя большую ответственность, от которых зависит настоящее и будущее государства.
Нельзя не признать, что при нем была выиграна Великая Отечественная война. Поэтому мне кажется, что порой про него много вещей говорят незаслуженно.
– Не боитесь, что после этих слов нападки пойдут уже на вас и вас сразу запишут в ярые сталинисты?
– Я не являюсь ярым сталинистом, это точно. Просто говорю, что всегда надо сохранять объективность, – сказал Карякин.
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Войну чуть не проиграли в 1941 году, в том числе "благодаря" его репрессиям, которые выкосили компетентных людей в военном деле. Да и походу войны есть сведения, что когда Сталин вмешивался в процесс обсуждения стратегии и просил немедленно атаковать, то эти операции заканчивались большими потерями личного состава, особенно касается 1941-1942 гг. В целом, не стоит приписывать заслугу в победе священной для народа войне Сталину, который до этого отжал восточную Польшу, Прибалтику, Бессарабию и Буковину, и одолел маленькую Финляндию огромными потерями, тем самым создав условия, которые привели к тому, что Германия смогла быстро одолеть Польшу, Францию и прочие европейские государства.
Там все проще. Сталин несколько раз проводил зачистки, включая своих сторонников и крайне идейных ребят (куда до них Карякину).
Журналист РИА Новости оказался провокатором, задавая такой вопрос.
Шакалята из спорца выдернули фразу из контекста и поставили в заголовок.
Я импульсивно написал гневный коммент о том, что все - козлы.
В общем, все - молодцы.
Рабы-колхозники СССР, зэки-передовики производства из ГУЛАГов с 20-летними сроками, Королев со сломанной челюстью конструирует космический корабль на зоне, самый большой в мире рост экономики , полет Белки и Стрелки. Нашу гордую историю можно продолжать без конца. Эх такую эффективную экономику развалили после смерти Сталина, лучшую в 20 веке 🤣🤣🤣
Поэтому стараюсь слушать пожилых людей, чтобы они передали свое ощущение той эпохи. Так вот ощущение - полный мрак, ни одного лестного отзыва об Сталине. Я сам стараюсь находить открытые архивы в инете, мемуары разных людей (от артистов до военных), чтобы сложить паззл.
И паззл складывается у меня лично в какую-то очень мрачную картину (собственноручные подписи на приказах об увеличение плана по "искоренению инородного элемента, кулаков, вредителей", уничтожение любых конкурентов, и многое-многое).
А главное - что Сталин, что Путин вызывают из российских людей самое темное - заполняющий все страх, лютую ненависть, слепое обожание, оголтелую ксенофобию... Но этим джиннам хозяин не нужен, и загнать их обратно в преисподнюю - это обычно задача на следующие лет 25-30..
P.S. На десерт история от Набутова. В середине 30-х годов, в самые свинцовые годы, в Харькове на фасаде магазина Торгсин (магазин, который скупал валюту, драгоценности, старину в обмен на еду, одежду и т.п. - расшифровывается Торговля с иностранцами) кто-то ночью написал другую расшифровку (по первым буквам) - "Товарищи, очнитесь! Россия гибнет, Сталин истребляет народ." По слухам его так и не нашли (хочу в это верить)...
Нет, урожая они собрали много, его отбирали
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А что, если выиграли вопреки, а не благодаря?
Кому предъявлять претензии, что армия была не готова, что сотни тысяч солдат положили в Финляндии, что огромное кол-во командного состава (особенно опытные) было репрессировано?