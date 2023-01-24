Сергей Карякин: «На Сталина очень много нападок идет, какие-то из них справедливы. Но мне кажется, что про него много вещей говорят незаслуженно»

Теги Сергей Карякин Политика Р-Спорт Иосиф Сталин Шахматы

Российский гроссмейстер Сергей Карякин рассказал, как относится к Иосифу Сталину.

– Если брать политические фигуры разных эпох, кто вам импонирует. Петр Первый, Столыпин, Черчилль, Ленин, Сталин?

– Считаю, что очень много нападок идет на Сталина и какие-то из них совершенно справедливы. Но нам сейчас легко давать оценку и рассуждать на тему истории нашей страны.

Ведь всегда есть люди, которые принимают ключевые решения, берут на себя большую ответственность, от которых зависит настоящее и будущее государства.

Нельзя не признать, что при нем была выиграна Великая Отечественная война. Поэтому мне кажется, что порой про него много вещей говорят незаслуженно.

– Не боитесь, что после этих слов нападки пойдут уже на вас и вас сразу запишут в ярые сталинисты?

– Я не являюсь ярым сталинистом, это точно. Просто говорю, что всегда надо сохранять объективность, – сказал Карякин.

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103 комментария

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Railway/
Ответ Алексей Куликов
На основании истории.
"Исчерпывающий" ответ.
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Алексей Куликов
Ответ Railway/
На основании чего такие выводы?
На основании истории.
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Алексей Куликов
Ответ cskamsk2016
Интересно по каким критериям людей выступающий за поддержку страны, Сталин бы отправил в ГУЛАГ?
За перегибы на местах немало людей отъехало. Самый яркий пример это первые два руководителя НКВД, которые были сами казнены.
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Александр Степанов
Человек поставил страну на грань поражения в войне, не модернизировал армию после тяжелой финской компании в 1939 году, расстрелял кучу генералов, отказался верить разведчикам в том числе гению Зорге, который сообщал о точной дате нападения, не подготовил рубежи, ничего не сделал и подставил свою страну. Войну выиграл героический советский народ, а не этот грузин с гигантским самомнением.
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Greenalem
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Действительно, ведь ничем Сталин в истории страны, кроме репрессий, не запомнился.
Запомнился тем, что стал диктатором, потихоньку убрав всех соратников вокруг. Даже после Сталина, в СССР, который считался тоталитарным государством жизнь советского человека не была настолько плохой. То есть повальные репрессии это именно черта Сталина, а не советского строя, у которого цифры были на порядок меньше. Да и его политика привела к массовому голоду в начале 30-х, тогда миллионы людей погибли и миллионы уехали в другие края.

Войну чуть не проиграли в 1941 году, в том числе "благодаря" его репрессиям, которые выкосили компетентных людей в военном деле. Да и походу войны есть сведения, что когда Сталин вмешивался в процесс обсуждения стратегии и просил немедленно атаковать, то эти операции заканчивались большими потерями личного состава, особенно касается 1941-1942 гг. В целом, не стоит приписывать заслугу в победе священной для народа войне Сталину, который до этого отжал восточную Польшу, Прибалтику, Бессарабию и Буковину, и одолел маленькую Финляндию огромными потерями, тем самым создав условия, которые привели к тому, что Германия смогла быстро одолеть Польшу, Францию и прочие европейские государства.
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Crazy_ivan
Нормально ответил, по делу и по фактам. Понимает, что не существует только белого и черного. Если бы он ответил, что Сталин лично сожрал миллиард детишек и изнасиловал миллион старушек, то в топе комментов все бы слюнями и не только брызгали от счастья: "ай какой мудрый и честный, с детсва за Карякина!!!"🤣
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Alex
Ответ SadButTrue
Ельцин принял страну с тотальным дефицитом, карточками на все и без туалетной бумаги, а оставил с мобильной связью, интернетом, супермаркетами. Все сказки про 6% грамотных и великую электрификацию. Знаете, есть такая страна Уругвай. Или Турция. Да вообще возьмите почти любую страну за исключением самых отсталых в Африке и Азии. Там не было грандиозных "великих переломов", но почему-то там тоже тоже все умеют писать и читать и лампочки работают от электричества. Это называется человеческий прогресс, который проходит в разных регионах Земли в независимости от правительства. Вот только диктатуры очень любят присваивать достижения общечеловеческого прогресса типа электричества себе и своему режиму. Репрессии оправданы? Конечно оправданы, если б не репрессии, то совок может ещё бы несколько десятилетий протянул и неизвестно сколько ещё войн устроил, а так уничтожили столько народу своего, что в итоге надорвались.
Столько вранья, что аж смешно
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Evgueniy
Ответ CherenkovF
Хороший комментарий. Именно что страна выбрала свое будущее. Вам это будущее не нравится, но это не значит, что это плохое будущее. Меня вот не устраивало то, каким путем пошла страна в 1991 г. К сожалению таких как я было меньшинство. 30 лет "демократии и капитализма" по сути это потерянная жизнь для целого поколения. Кто-то поднялся при Сталине, кто-то погиб при нем. При Ельцине было хуже, чем при Сталине. Но все индивидуально. Самое страшное начинается, когда меньшинство начинает навязывать свое видение большинству. Какие бы репрессии не применял Ельцин, но все это народ не принял. Все это ненастоящее, наносное ушло. Правда оказалась сильнее. Так что я очень рад, что страна (большинство) выбрала именно такое будущее. По крайней мере у нас есть будущее. А для остальных есть "философский пароход". Плывите на все 4 стороны.
Ты не один. Я может не так резок, и как-то даже неплохо прожил эти годы но считаю, что 91 - это катастрофа почти 41го... А может и хуже. Но это было неизбежно и заложено духовным разложением, которое началось ещё в 19 веке, а может и раньше. Не буду никого обсуждать не имею на это никакого права. Но поколение на которых пришёлся пик активности на 90-00е если не совсем потерянное поколение, то сильно потрепанное.
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Alex
Ответ Ein Zopfschaum sollte sterben
Ну вот, пошли оправдания для человека, убившего миллионы.Сюр.
Ага, миллиарды
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Evgueniy
Ответ Andrey Wolf
Идёт много нападок на Сталина? Карякин что, в 91м году живёт всё ещё? Такой популярности, которая сейчас есть у усатого, он имел лишь при жизни. Сейчас в моде целый культ Сталина. А тех, у кого есть какие-то "нападки" государство официально признаёт враждебными и запрещает через суд.
Я когда в конце 90х прочитал слова Сталина, что История его рассудит - удивился. Сейчас уже нет.
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Игорь Новиков
Ответ Railway/
Так может дело как раз в самих псах, которые стали "перегибать палку"(мягко сказать)? Ммм?
А что, в плане репрессий и расстрелов есть какая-то красная черта? Типа расстрелять 100 тысяч - норм, а 105 - перегнули?

Там все проще. Сталин несколько раз проводил зачистки, включая своих сторонников и крайне идейных ребят (куда до них Карякину).
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Arty Novikoff
Сергей, с сожалению, показал себя глупым человеком. Одобрять в чем-то монстра, причинившего гигантское количество бед своему народу и стране - это идиотизм.
Журналист РИА Новости оказался провокатором, задавая такой вопрос.
Шакалята из спорца выдернули фразу из контекста и поставили в заголовок.
Я импульсивно написал гневный коммент о том, что все - козлы.
В общем, все - молодцы.
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Старый Карпа
Ответ DaleCo
В очередной раз убеждаюсь, что шахматы это не про интеллект, а про заучивание дебютов.
Ну не всегда. И потом, может он просто хитрый будущий депутат
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Railway/
Ответ Игорь Новиков
На основании истории. Уж каких-то только своих верных псов он в итоге сам и не уничтожил - Ягода, Ежов и прочие.
Так может дело как раз в самих псах, которые стали "перегибать палку"(мягко сказать)? Ммм?
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Ketanest
Ответ старые кеды
ну ты хоть изучи эпоху Сталина. хочешь занимательный факт? в 20 веке самый большой в мире рост экономики на протяжении более 20 лет был именно в СССР . с 1929 по 1955 годы, не считая военных лет. продолжительность жизни выросла на 26 лет , рост численности населения -46 млн человек.
Мой дед с семьей жили и работали в колхозе, паспорта получили в 1974 году. До этого были крепостными сталинскими рабами, работали за трудодни ( за еду). Умерли в начале 2000-х в своей заброшенной сибирской деревне в нищете и без элементарной медицинской помощи.
Рабы-колхозники СССР, зэки-передовики производства из ГУЛАГов с 20-летними сроками, Королев со сломанной челюстью конструирует космический корабль на зоне, самый большой в мире рост экономики , полет Белки и Стрелки. Нашу гордую историю можно продолжать без конца. Эх такую эффективную экономику развалили после смерти Сталина, лучшую в 20 веке 🤣🤣🤣
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Dimonster!
Сталинисты попадают в обычную психологическую ловушку (впрочем, в нее все попадают) - память стирает все плохое, оставляет лишь хорошее, они не жили при Сталине и сами через все это не прошли. Мне вот тоже не 120 лет, Кобу не помню).
Поэтому стараюсь слушать пожилых людей, чтобы они передали свое ощущение той эпохи. Так вот ощущение - полный мрак, ни одного лестного отзыва об Сталине. Я сам стараюсь находить открытые архивы в инете, мемуары разных людей (от артистов до военных), чтобы сложить паззл.
И паззл складывается у меня лично в какую-то очень мрачную картину (собственноручные подписи на приказах об увеличение плана по "искоренению инородного элемента, кулаков, вредителей", уничтожение любых конкурентов, и многое-многое).
А главное - что Сталин, что Путин вызывают из российских людей самое темное - заполняющий все страх, лютую ненависть, слепое обожание, оголтелую ксенофобию... Но этим джиннам хозяин не нужен, и загнать их обратно в преисподнюю - это обычно задача на следующие лет 25-30..

P.S. На десерт история от Набутова. В середине 30-х годов, в самые свинцовые годы, в Харькове на фасаде магазина Торгсин (магазин, который скупал валюту, драгоценности, старину в обмен на еду, одежду и т.п. - расшифровывается Торговля с иностранцами) кто-то ночью написал другую расшифровку (по первым буквам) - "Товарищи, очнитесь! Россия гибнет, Сталин истребляет народ." По слухам его так и не нашли (хочу в это верить)...
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SadButTrue
Ответ старые кеды
ну конечно, человеческий прогресс происходит сам по себе. сидишь себе спокойно,, а ту раз и лампочка появилась и загорелась...
Нет-нет, что вы! Прогресс может быть только по указам партии. Если партия не скажет "давай электричество", то его и не будет нигде в мире. Достигается же прогресс при помощи высылки учёных, их арестов и расстрелов. Кибернетика и генетика - продажные девки империализма!
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All These Things I Hate
Ответ Pikachu Pikachu
Да что Турция и Уругвай. Возьмите Финляндию, отделившуюся от России как раз в этот период времени. Удивительно, но они без всякого Сталина и коммунизма имеют все тоже, а то и лучше
😂😂😂
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Mizuntrope88
Ответ Pikachu Pikachu
Ну всего-то целые народы репрессировал. А так, душевный был мужик.
любил шашлык, вино и анекдоты!
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tyuiop tyuiop
Ответ Andrey Wolf
Идёт много нападок на Сталина? Карякин что, в 91м году живёт всё ещё? Такой популярности, которая сейчас есть у усатого, он имел лишь при жизни. Сейчас в моде целый культ Сталина. А тех, у кого есть какие-то "нападки" государство официально признаёт враждебными и запрещает через суд.
Ну дык потому что Сталин похож с нынешним генсеком
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Mizuntrope88
Ответ goshforever
Пассажи про Джугашвили от Карякина не являются прямым ответом на заданный вопрос. Что-то подрезали?)
мозг
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tyuiop tyuiop
Ответ Иван Висс
голодомором? и кого же целенаправленно морили голодом? или может голод был по всему югу из-за засухи?
Украинцев
Нет, урожая они собрали много, его отбирали
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Олег Акимов
Нельзя не признать, что при нем была выиграна Великая Отечественная война. Поэтому мне кажется, что порой про него много вещей говорят незаслуженно.
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А что, если выиграли вопреки, а не благодаря?
Кому предъявлять претензии, что армия была не готова, что сотни тысяч солдат положили в Финляндии, что огромное кол-во командного состава (особенно опытные) было репрессировано?
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cskamsk2016
Ответ Pikachu Pikachu
Ну а за что, к примеру, репрессировали Шляпникова, Дыбенко и т.д.?
Хорошие примеры, грызня за власть. Хотя судя по всем Дыбенко было за что , личность мягко говоря не однозначная. Плюс.
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Игорь Новиков
Ответ Нелепые лохи недовольны всегда и всем
Действительно, ведь ничем Сталин в истории страны, кроме репрессий, не запомнился.
Как будто хоть чем-то можно оправдать людоедские репрессии.
+5
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