Датский «Вайле» отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)

Датский футбольный клуб отказался от матча с .

Как утверждает «Чемпионат», « » вынудили отказаться от товарищеской игры по политическим соображениям – на клуб надавили.

Ранее были отменены матчи болгарского «Левски» с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».