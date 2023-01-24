Датский «Вайле» отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)

Теги ЦСКА премьер-лига Россия высшая лига Дания Вайле товарищеские матчи (клубы) Политика Чемпионат.com Футбол

Датский футбольный клуб отказался от матча с ЦСКА.

Как утверждает «Чемпионат», «Вайле» вынудили отказаться от товарищеской игры по политическим соображениям – на клуб надавили.

Ранее были отменены матчи болгарского «Левски» с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».

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59 комментариев

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Честный контроль
Это значит ЦСКА, как Урал и ФКСМ, заработал на ровном месте 10 тыс. евро.
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Диман Конь
Будем надеяться что скоро все закончится,спорт вне политики!!!!!!
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Уолтер Собчак
И на какую же страну напала Украина, мм? Сравнение с Гитлером оттуда пошло? Сравнение президента с фамилией на "П"? В Украине, как и везде, есть националисты и неонацисты. Но это не главенствующий режим там. В России их тоже полно. Почитай про диверсионно-штурмовую разведывательную группу (ДШРГ) «Русич», которая воюет на стороне России. И это далеко не единственный пример.
Ты спросил где нацистский режим и кто стреляет по мирным городам, я ответил тебе. Ага, памятник Екатерине, наверное, тоже не главенствующий режим снес, также как и законы против русского языка и переименование улиц в бандеровские. Не ври себе.
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Рома Емельченков
Если это действительно правда, то будет ли Дания отстранена от международных футбольных соревнований за вмешательство государства в дела федераций и клубов?
Вопрос риторический.
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УбивеЦ
Ответ Уолтер Собчак
В Европе сейчас кто-то нападает на соседние страны? Вносит поправки в Конституцию, чтобы крепче держать власть, как это делал Гитлер и кое-кто ещё? Кто-то стреляет по мирным городам?
По детям Донецка и всего Донбасса? Ты о этом?
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УбивеЦ
Ответ Уолтер Собчак
И на какую же страну напала Украина, мм? Сравнение с Гитлером оттуда пошло? Сравнение президента с фамилией на "П"? В Украине, как и везде, есть националисты и неонацисты. Но это не главенствующий режим там. В России их тоже полно. Почитай про диверсионно-штурмовую разведывательную группу (ДШРГ) «Русич», которая воюет на стороне России. И это далеко не единственный пример.
Как не главенствующий? А кто улицы в Киеве назвал именами Бендеры и Шухевича? Диверсанты из России?
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Уолтер Собчак
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да, есть такая "страна" на букву У. Кстати, сравнение с Гитлером пошло оттуда же, но придумали только не они. А вообще мир не ограничен только Европой.
И на какую же страну напала Украина, мм?

Сравнение с Гитлером оттуда пошло? Сравнение президента с фамилией на "П"? В Украине, как и везде, есть националисты и неонацисты. Но это не главенствующий режим там. В России их тоже полно. Почитай про диверсионно-штурмовую разведывательную группу (ДШРГ) «Русич», которая воюет на стороне России. И это далеко не единственный пример.
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Юрий Тюмин
Отключим газ и нефть....пусть играют
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Уся Ваткин
Ответ Spartakus1984
Украина предала РФ связавшись с США из-за чего теперь происходит СВО
Во дела! а сама РФ разве не была замечена в порочных связях с США, когда предоставляла им возможность переброски в Афган и обратно военных грузов, включая боевую технику через Ульяновск? За такое нужно объявлять сво против самих себя
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Уолтер Собчак
В Европе сейчас кто-то нападает на соседние страны? Вносит поправки в Конституцию, чтобы крепче держать власть, как это делал Гитлер и кое-кто ещё? Кто-то стреляет по мирным городам?
Да, есть такая "страна" на букву У. Кстати, сравнение с Гитлером пошло оттуда же, но придумали только не они. А вообще мир не ограничен только Европой.
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Степан Иванов
Ответ Гамарджоба Генацвале
То есть клубы изначально играть не против, но по политическим мотивам им запрещают. Хмм, быть такого не может, это же Европа, у них там свобода выбора и никакой политики в спорте.
Не клубы, а владелец клуба, Андрюша Золотко, купивший клуб на отмытые бабки. На что ему жестко и четко дали понять и игроки, и менеджмент клуба, что играть не собираются.
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AlexZhano__
Ответ Ярик01
Ты что, Чемпионат.кому не веришь и лично Полине Куимовой?
Я её знаю только по треду о жизни в Северной Корее.
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Уолтер Собчак
Ответ Гамарджоба Генацвале
Да-да, конечно. Режим нацистов в других странах еуропейских.Только ты об этом не напишешь.
В Европе сейчас кто-то нападает на соседние страны? Вносит поправки в Конституцию, чтобы крепче держать власть, как это делал Гитлер и кое-кто ещё? Кто-то стреляет по мирным городам?
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Kappa Pride
Ответ Spartakus1984
Кстати почему не играем матч со сб. Беларуссии?Интереса было бы больше ведь она сильнее Таджикистана и согласиться играть.
Она занята квалификацией к евро сейчас будет
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Spartakus1984
Ответ Вадим Сидоров
Теперь будут гонять только с Батэ да Динамо Мн
Кстати почему не играем матч со сб. Беларуссии?Интереса было бы больше ведь она сильнее Таджикистана и согласиться играть.
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Гамарджоба Генацвале
Ответ Уолтер Собчак
Комментарий удален модератором
Да-да, конечно. Режим нацистов в других странах еуропейских.Только ты об этом не напишешь.
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korobokchekhova
Ответ Уолтер Собчак
Комментарий удален модератором
С таким никому впереди всех бы бежал и ещё зиговал бы по дороге.
Отказался бы он))
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umnik3
Ответ Арман Бижанов
А вы скажите датским или шведским фанатам, что главный тренер ЦСКА сжег Коран и они забудут про любые политические моменты и с удовольствием сыграют с ЦСКА
играть фанаты будут с ЦСКА?)) ЦСКА то это зачем?
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Melnikov1968
Цитируйте Матыцина: «Санкции делают нас сильнее». Главное не париться.
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Бухгалтер2021
технарь
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Уолтер Собчак
Ответ Гамарджоба Генацвале
То есть клубы изначально играть не против, но по политическим мотивам им запрещают. Хмм, быть такого не может, это же Европа, у них там свобода выбора и никакой политики в спорте.
Комментарий удален
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Вадим Сидоров
Теперь будут гонять только с Батэ да Динамо Мн
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Добрый_Ээх
Демократично. По-европейски.
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privet100
Ответ Denchik 1980 23
Вакуум лига.....скоро побегут сильнейшие
Интерес болельщиков уже убили, скоро и у футболистов пропадёт.
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Арман Бижанов
А вы скажите датским или шведским фанатам, что главный тренер ЦСКА сжег Коран и они забудут про любые политические моменты и с удовольствием сыграют с ЦСКА
+2
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0
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