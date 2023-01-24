Датский «Вайле» отказался от матча с ЦСКА из-за политического давления («Чемпионат»)
Датский футбольный клуб отказался от матча с ЦСКА.
Как утверждает «Чемпионат», «Вайле» вынудили отказаться от товарищеской игры по политическим соображениям – на клуб надавили.
Ранее были отменены матчи болгарского «Левски» с «Краснодаром», «Спартаком» и «Уралом».
Вопрос риторический.
Сравнение с Гитлером оттуда пошло? Сравнение президента с фамилией на "П"? В Украине, как и везде, есть националисты и неонацисты. Но это не главенствующий режим там. В России их тоже полно. Почитай про диверсионно-штурмовую разведывательную группу (ДШРГ) «Русич», которая воюет на стороне России. И это далеко не единственный пример.
Отказался бы он))