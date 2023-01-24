Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Каждый оставшийся на стадионе – сторонник геноцида футбола»
Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» заявило о продолжении бойкота матчей из-за введения Fan ID.
«Прошел ровно год с момента вступления в силу бойкота посещения матчей, где применена принудительная система идентификации болельщиков.
Мы остаемся едины в своей позиции и отказываться от нее, вне зависимости от статуса матча, места его проведения и прочих нюансов, мы не собираемся! Сам закон о дополнительной идентификации болельщиков, процедура оформления Fan ID и все вытекающее из этого для нас чуждо!
Бойкот, начавшийся год назад, не имеет срока давности и продлится до момента полной отмены принятого закона. Как и прежде, это правило распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком», вне зависимости от статуса, регалий и места дислокации.
Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!
Покинув трибуны, мы не перестали любить и поддерживать «Спартак»: накануне ответственных матчей, вблизи гостиниц и тренировочных баз за пределами Москвы, красно-белые фанаты были рядом с командой и настраивали своих кумиров на победный результат.
Спартаковские болельщики оказывали весь год яркую поддержку другим командам общества, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, куда еще не добрались цифровые ограничения посещаемости.
Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Отказавшись от того, что нам так дорого, мы преследуем единственную цель: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!
На протяжении всего года количество разговоров о никчемности принятого закона росли в геометрической прогрессии, причем не только в фанатских кругах, но и среди спортсменов, а также футбольных функционеров и публичных личностей.
Каждый, принявший для себя решение, оставшись на стадионе, проигнорировать заявленную позицию, является никем иным как сторонником геноцида футбола.
Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении.
Самые массовые провластные митинги, куда кого только не сгоняли, проходили в Москве. Самые показушные в Екатеринбурге и Грозном, где в первом случае своих работников сгонял один, так сказать, предприниматель, а во втором известно кто, но на стадики сгонять будут "особенно в Питере"...
Но если это "обращение" ко всем, кто будет ходить на стадионы + употребление в этом контексте слова геноцид - они слишком много на себя взяли, и они просто конченные ***
Ни один адекватный человек не будет грести ВСЕХ под одну гребёнку, и тем более употреблять слово геноцид в контексте футбола. Просто голову оторвать тому, кто придумал такую формулировку, и тому, кто это одобрил и опубликовал
Права... Выражать мнение ... Как будто не в России живут
Я прям жду конкретных примеров, очень хочу похотать.
И это уже как раз ущемление прав и свобод граждан Российской Федерации, да.
Не нужен футбол, так прямо и говори. У меня нет футбольных матчей в городе, но я себе летом еще оформил для будущих посещений матчей.