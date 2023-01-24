Фанаты «Спартака» продолжат бойкотировать матчи из-за Fan ID: «Каждый оставшийся на стадионе – сторонник геноцида футбола»

Теги Спартак премьер-лига Россия болельщики Фратрия Fan ID Футбол

Объединение фанатов «Спартака» «Фратрия» заявило о продолжении бойкота матчей из-за введения Fan ID.

«Прошел ровно год с момента вступления в силу бойкота посещения матчей, где применена принудительная система идентификации болельщиков.

Мы остаемся едины в своей позиции и отказываться от нее, вне зависимости от статуса матча, места его проведения и прочих нюансов, мы не собираемся! Сам закон о дополнительной идентификации болельщиков, процедура оформления Fan ID и все вытекающее из этого для нас чуждо!

Бойкот, начавшийся год назад, не имеет срока давности и продлится до момента полной отмены принятого закона. Как и прежде, это правило распространяется на все фанатские объединения, организации и коллективы, отождествляющие себя со «Спартаком», вне зависимости от статуса, регалий и места дислокации.

Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!

Покинув трибуны, мы не перестали любить и поддерживать «Спартак»: накануне ответственных матчей, вблизи гостиниц и тренировочных баз за пределами Москвы, красно-белые фанаты были рядом с командой и настраивали своих кумиров на победный результат.

Спартаковские болельщики оказывали весь год яркую поддержку другим командам общества, представляющих наше великое имя в тех видах спорта и лигах, куда еще не добрались цифровые ограничения посещаемости.

Эмоции сектора, переполненный ревущий стадион и десятки тысяч бьющихся в унисон сердец всегда были для нас важнейшей частью жизни! Отказавшись от того, что нам так дорого, мы преследуем единственную цель: защитить права каждого, кто считает себя болельщиком!

На протяжении всего года количество разговоров о никчемности принятого закона росли в геометрической прогрессии, причем не только в фанатских кругах, но и среди спортсменов, а также футбольных функционеров и публичных личностей.

Каждый, принявший для себя решение, оставшись на стадионе, проигнорировать заявленную позицию, является никем иным как сторонником геноцида футбола.

Стадион не тюрьма! Футбол для фанатов!» – говорится в заявлении. 

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115 комментариев

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Тайосич
Ответ Том Сойев
Скорей так: "Каждый, принявший решение остаться на стадионе, является сторонником режима"
Всё верно. После падения режима Зенит будет необходимо люстрировать, как пособников.
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Максим Новиков
Протест дело хорошее и правильное. Но в таком случае команда останется без поддержки, которая сейчас очень нужна в борьбе за высокие места. Как быть в таком случае?
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pyritanza
Ответ Russ Ivan
Сейчас бюджетников по всей стране погонят заполнять стадики со счастливыми лицами. Особенно в Питере под розыгрыш Жигулей. Увидим много молодых и "счастливых" улыбок...
.ля, вы настолько привыкли демонизировать Зенит и всех, кто с ним связан, что перестаёте вообще думать, что пишите... Вот с хрена ли "особенно в Питере"?! С чего, блин, вдруг?
Самые массовые провластные митинги, куда кого только не сгоняли, проходили в Москве. Самые показушные в Екатеринбурге и Грозном, где в первом случае своих работников сгонял один, так сказать, предприниматель, а во втором известно кто, но на стадики сгонять будут "особенно в Питере"...
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Grand Admiral
Ответ Илья Москалев
А если ребенка на футбол обещал привести , значит без уважения ?
Своди на кубок, можешь на матч дубля или женской команды, отличный повод появился их поддержать
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pyritanza
Ответ Spartakus1984
Если бы все были один за одного и боролись то Питерские начали бы со всеми бойкотировать а не лазить до последнего на стадион.
Ой, не надо заливать. Единственное, что болелы и фанаты Зенита сделали "не так", - это то, что они болеют за "неправильный клуб". И если б ненависть к Зениту не отключала бы некоторым людям мозг, они б могли разглядеть, что в действиях его фанатов нет ничего предосудительного
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Prokuror Prokurorov
С самого начала движения, только армейские челики бойкотировали матчи. Остальные фанаты пытались усидеть на двух стульях, посещая матчи, где фанки не было. Будет интересно посмотреть, как приспособленцы сейчас будут выкручиваться.
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PhilZem
Позиция достойная. До предпоследнего абзаца, вынесенного в заголовок. Зачем ещё и быковать на людей, кому не в лом было зайти в МФЦ? Кузмич не враг.
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ielisen@mail.ru
Никогда не думал,что в чем то соглашусь со Спартаком или с его болельщиками,но здесь подписываюсь под каждым словом! Красавцы! У себя в Питере хожу теперь на вторую лигу,где много питерских команд.На Газпром Арену-ни ногой!
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44ndfwwgbr
Ответ Spartakus1984
А Футболу от тебя какой толк,ты подумал?клубу твоему.
А от тебя какой толк твоему клубу, когда ты не приходишь его поддержать?
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АГОШКИН Алексей
Ответ фанат Реала и Барсы
Пойми наконец. Всем по барабану, фан Айди никто не уберет. Хоть ты придёшь в их контору и всё там разрисуешь этими лозунгами. Им без разницы. Им поставлена цель - МАКСИМАЛЬНО обезопасить посещение стадионов и комфорт просмотра матчей, потому что люди жалуются, что дорогие билеты, а когда смотришь матч, сзади то драка, то фаеры, то пиротехника, что ничего не видно И они это выполнили. Ты честный, крутой чел, который никогда не задумывался о вреде другим фанам. Просто пойди и зарегистрируйся, и смотри всё спокойно хоть всю жизнь.
Если оформить фан айди билеты станут дешевле,вы давно видели массовые драки на стадионах болельщиков,не футболистов?)))
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Илья Москалев
Ответ В Питере Пять
Уважение всем, кто не сделал и не будет оформлять фан ид.
А если ребенка на футбол обещал привести , значит без уважения ?
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АГОШКИН Алексей
Ответ Greenwhite
Если не секрет, за какую команду болеете? Нормальных болельщиков, как я понимаю, меньше не стало - ушла только гопота?
Болельщики ,т.е активные фанаты -это по вашему гопота,которые сидят за воротами,которые кричат кричалки, заводят весь стадион и свои команды,лучше сидеть с камерными лицами и слышать каждый удар по мячу.если вы О.И Романцева считаете гопотой мне вас жаль,он сказал пока не отменят фан айди его ноги на стадионе не будет и что он поддерживает мнение болельщиков .
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Кирилл Польский
Если это все касается их фанатской трибуны, их движа, Фратрии там, и тд, то пусть как хотят называют, и что угодно делают, ходят или не ходят, оформляют или не оформляют, и разбираются между собой.
Но если это "обращение" ко всем, кто будет ходить на стадионы + употребление в этом контексте слова геноцид - они слишком много на себя взяли, и они просто конченные ***
Ни один адекватный человек не будет грести ВСЕХ под одну гребёнку, и тем более употреблять слово геноцид в контексте футбола. Просто голову оторвать тому, кто придумал такую формулировку, и тому, кто это одобрил и опубликовал
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Slavvyan
Футбол для болельщиков, а не для фанатов. Я против фан АД, но с геноцидом перебор...
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Алекс 777
Ответ Arty K.
Уважение за твёрдую позицию! Красавцы!
Ничто не может лишить болельщика его священного права быть рядом со своим клубом, быть частью его истории, считать стадион и сектор своим домом, открыто выражать свои эмоции и мнение!....
Права... Выражать мнение ... Как будто не в России живут
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PredatorMax
Ответ Олимпионик
Когда на стадионе фанаты в масках творят безобразие - это порядок, а требование властей снять маски и отвечать за содеянное - это геноцид? Продолжайте и дальше собираться на задворках футбола!
И когда же это у нас фанаты в масках на стадионах творили безобразие, устраивали беспредел в последний раз?
Я прям жду конкретных примеров, очень хочу похотать.
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PredatorMax
Ответ Максим Иске
Т е мобильный телефон, по которому вообще вся информация о человеке собирается, у них всегда с собой. А фанайди - ущемление прав и свобод ))
Вот только при выдаче фан-уйди любому человеку могут отказать в собственно его выдачи. Даже если человек никогда ничего не нарушал и был законопослушным гражданином. Такое уже было и на ЧМ18, и при первой волне выдачи на РПЛ.
И это уже как раз ущемление прав и свобод граждан Российской Федерации, да.
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Фёдор Мироненко
Ответ Олимпионик
Когда на стадионе фанаты в масках творят безобразие - это порядок, а требование властей снять маски и отвечать за содеянное - это геноцид? Продолжайте и дальше собираться на задворках футбола!
Когда последний раз фанаты да еще в масках устраивали бунт на стадионе?
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Дмитрий Шеховцов
В чём проблема, оформляйте Fan ID и приходите на стадионы, с паспортами болельщика всё то же самое, только намного безопаснее)
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maxoc
Весна покажет всем, что фан айди это огромная проблема. Все клубы столкнутся с этим наконец. Реальность раскроет всем глаза надеюсь.
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Pavelaznaurov
Упертые ребята!!!!! РЕСПЕКТ !!!!
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Sergey Mamoshin
Ответ Давид Золотов
Я конечно не каждый матч посещал, но это дичь оформлять точно не буду!
А дичь в чем?
Не нужен футбол, так прямо и говори. У меня нет футбольных матчей в городе, но я себе летом еще оформил для будущих посещений матчей.
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Максим Иске
Т е мобильный телефон, по которому вообще вся информация о человеке собирается, у них всегда с собой. А фанайди - ущемление прав и свобод ))
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Sergey Mamoshin
Ответ Spartakus1984
На стадионе обычно 100 камер во врем яматча работает,стюарды,о дааа так сложно вычеслить виновника.Для этого нужен фан айди
Вычислить по камерам чтобы что? Паспорта же не проверяют на входе на следующих матчах
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mnogokotin-
респект мужикам
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