«Интер» не выиграл ни одного турнира в 2025 году. Миланцы претендовали на 4 трофея до конца апреля
«Интер» упустил последний шанс завоевать трофей в 2025 году.
Команда Кристиана Киву покинула клубный чемпионат мира после поражения от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала.
До 23 апреля «нерадзурри» претендовали на победу в четырех турнирах, но сперва уступили «Милану» в полуфинале Кубка Италии, а спустя месяц финишировали на второй строчке в Серии А, после чего были разгромлены и в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» (0:5).
Также зимой «Интер» проиграл «Милану» в финале Суперкубка Италии.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Спортс”
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