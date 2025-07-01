«Интер» не выиграл ни одного турнира в 2025 году. Миланцы претендовали на 4 трофея до конца апреля

«Интер» упустил последний шанс завоевать трофей в 2025 году.

Команда Кристиана Киву покинула клубный чемпионат мира после поражения от «Флуминенсе » (0:2) в 1/8 финала.

До 23 апреля «нерадзурри» претендовали на победу в четырех турнирах, но сперва уступили «Милану» в полуфинале Кубка Италии, а спустя месяц финишировали на второй строчке в Серии А, после чего были разгромлены и в финале Лиги чемпионов «ПСЖ» (0:5).

Также зимой «Интер » проиграл «Милану» в финале Суперкубка Италии.