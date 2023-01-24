Роналду не перешел в «Ман Сити» в 2021-м из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону». Пеп был не против прихода португальца (El Mundo)
Стало известно, почему Криштиану Роналду не перешел в «Манчестер Сити».
Летом 2021 года сообщалось, что «горожане» были заинтересованы в подписании нападающего, выступавшего на тот момент в «Ювентусе». Однако в итоге португалец перешел в «Манчестер Юнайтед».
Как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Mundo, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола не возражал против перехода Роналду. При этом клуб был готов подписать игрока только в случае ухода двоих форвардов.
Тем летом состав «горожан» покинул Серхио Агуэро, перешедший в «Барселону». Рахим Стерлинг тоже был близок к трансферу в каталонский клуб, но стороны не смогли согласовать условия контракта. Это стало причиной срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити».
Напомним, в конце прошлого года португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в саудовский «Аль-Наср».
Да, он пешеходит, но так экономя силы, человек взрывается в нужный момент. Сравнивая его с молодняком, он делает больше, чем большинство игрков в целом, и это на его «закате» карьеры. Просто не каждый тренер умеет с этими данными работать, как это сделал Скалони. И не каждая команда согласиться строить игры вокруг кого-то.
Если возрастных игроков брать, то только с футбольным интеллектом.
В иных случаях - только молодняк. Просто Холланд не стиль Пепа (ИМХО). Не говорю, что он плохой, он восходящая звезда, просто стиль Пепа другой (умный футбол). Поэтому лучше брать молодняк и работать с ними, как он раньше делал, учить их чувствовать поле. Видимо, так и работает с Холландом.
1. Стерлинг был жадным. Он хотел невероятный контракт, а Фунтик всё-таки не Месси.
2. Пеп купил Грилиша, и он не мог признать, что ошибся с этим трансфером, поэтому решил что бы там ни было пытаться пробовать заиграть Джека.
Я почему-то уверен, что если бы Стерлинг не заломил бешеную зарплату, то Пеп бы выбрал его. А Грилиша слил бы этим летом. Стерлинг - глупец, на его месте я бы умерил аппетиты и остался бы в Сити.
Пеп после перехода Роналду в МЮ: "Все, продавайте Стерлинга. Пронесло..."
Поймите уже, что переговоры на счёт договора были, Гвардиола сам говорил что не против Месси в Сити, а очень даже за. И это не с пустого места взято
Если бы не Лапорта который своими обещаниями мол "Да, конечно контракт скоро подпишем, всё будет нормально". Месси бы не задумываясь перешёл в Сити а не в ПСЖ