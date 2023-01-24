Стало известно, почему не перешел в « ».

Летом 2021 года сообщалось, что «горожане» были заинтересованы в подписании нападающего, выступавшего на тот момент в «Ювентусе». Однако в итоге португалец перешел в «Манчестер Юнайтед».

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Mundo, главный тренер «Сити» не возражал против перехода Роналду. При этом клуб был готов подписать игрока только в случае ухода двоих форвардов.

Тем летом состав «горожан» покинул , перешедший в «Барселону». тоже был близок к трансферу в каталонский клуб, но стороны не смогли согласовать условия контракта. Это стало причиной срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити».

Напомним, в конце прошлого года португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в саудовский «Аль-Наср».