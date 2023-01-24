Роналду не перешел в «Ман Сити» в 2021-м из-за срыва трансфера Стерлинга в «Барселону». Пеп был не против прихода португальца (El Mundo)

Теги Криштиану Роналду Манчестер Сити премьер-лига Англия Барселона Серхио Агуэро Ла Лига Пеп Гвардиола высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Рахим Стерлинг Футбол

Стало известно, почему Криштиану Роналду не перешел в «Манчестер Сити».

Летом 2021 года сообщалось, что «горожане» были заинтересованы в подписании нападающего, выступавшего на тот момент в «Ювентусе». Однако в итоге португалец перешел в «Манчестер Юнайтед». 

Как сообщает Daily Mail со ссылкой на El Mundo, главный тренер «Сити» Пеп Гвардиола не возражал против перехода Роналду. При этом клуб был готов подписать игрока только в случае ухода двоих форвардов. 

Тем летом состав «горожан» покинул Серхио Агуэро, перешедший в «Барселону». Рахим Стерлинг тоже был близок к трансферу в каталонский клуб, но стороны не смогли согласовать условия контракта. Это стало причиной срыва перехода Роналду в «Манчестер Сити». 

Напомним, в конце прошлого года португалец расторг контракт с «Манчестер Юнайтед» и перешел в саудовский «Аль-Наср». 

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114 комментариев

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AnMe
Ответ Омар Омаров
То возраст не подходит,но Месси вдруг подходит. То не прессингует)) Месси вообще полигры пешком ходит ,а прессинг что такое наверное и в теории не знает.То Холланд по стилю не подходит,но уже несколько рекордов обновил. Прям беда какая-то с выводами)))
Футбол не опирается полностью в рекорд. Тот же Месси - дело НЕ в его рекордах, рекорды все рано или поздно побьют. Дело в том, КАК человек играет, как он видит поле, как связан с командой, это его и выделяет.
Да, он пешеходит, но так экономя силы, человек взрывается в нужный момент. Сравнивая его с молодняком, он делает больше, чем большинство игрков в целом, и это на его «закате» карьеры. Просто не каждый тренер умеет с этими данными работать, как это сделал Скалони. И не каждая команда согласиться строить игры вокруг кого-то.
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AnMe
Ответ Омар Омаров
То возраст не подходит,но Месси вдруг подходит. То не прессингует)) Месси вообще полигры пешком ходит ,а прессинг что такое наверное и в теории не знает.То Холланд по стилю не подходит,но уже несколько рекордов обновил. Прям беда какая-то с выводами)))
Тавтология зашкаливает, писал в спешке.
Если возрастных игроков брать, то только с футбольным интеллектом.
В иных случаях - только молодняк. Просто Холланд не стиль Пепа (ИМХО). Не говорю, что он плохой, он восходящая звезда, просто стиль Пепа другой (умный футбол). Поэтому лучше брать молодняк и работать с ними, как он раньше делал, учить их чувствовать поле. Видимо, так и работает с Холландом.
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Иван Иванов
Ответ Омар Омаров
Чего же тогда продал Стерлинга и всю толпу сходу?
Думаю, было несколько факторов:
1. Стерлинг был жадным. Он хотел невероятный контракт, а Фунтик всё-таки не Месси.
2. Пеп купил Грилиша, и он не мог признать, что ошибся с этим трансфером, поэтому решил что бы там ни было пытаться пробовать заиграть Джека.
Я почему-то уверен, что если бы Стерлинг не заломил бешеную зарплату, то Пеп бы выбрал его. А Грилиша слил бы этим летом. Стерлинг - глупец, на его месте я бы умерил аппетиты и остался бы в Сити.
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Бускетс это позиция
Ответ ss_podonok
это не значит что их не было
Возможно, но я журналистам по типу Ромеро или Хелены Кондис в отношении Барсы доверяю уж явно больше чем Мунде
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Омар Омаров
Ответ нелюбитель футбола
Почти перешёл, почти хотел, почти взяли, почти забил, почти обыграл... В этом и есть весь Геша и его глоры... Вот Месси захотел выиграть КА на Маракане - выиграл, захотел выиграть ЧМ - получите, захотел остаться в ПСЖ - будет... Один закончился окончательно, причём сделал это сам, без "помощи" из вне.. Другой - на вершине... Получите и распишитесь...👏👏👏..
Раньше значит Месси просто не хотел выиграть ЧМ))) . Или хотя бы один гол забить Ливеру на Энфилде чтобы спасти ситуацию. Или может и Баварии ради прикола сливал матчи?
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Омар Омаров
Ответ AnMe
Не думаю, что Кришу был бы рад Пеп, думаю ему и Холланд не особо подходит, в его стиле больше игроки, как КдБ, Модрич, Месси. Молодой Роналду может да, но в таком возрасте толку нет от игроков без сильного футбольного интелекта. Холанд больше подходит только из-за возраста, чем Криш, хотя у КР больше опыта и навыков, но в силу возраста тут плюс в пользу норвежца или того же Альвареса. Или брать возрастных опытных думающих игроков (месси) или молодых забивал.
То возраст не подходит,но Месси вдруг подходит. То не прессингует)) Месси вообще полигры пешком ходит ,а прессинг что такое наверное и в теории не знает.То Холланд по стилю не подходит,но уже несколько рекордов обновил. Прям беда какая-то с выводами)))
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Омар Омаров
Ответ Иван Иванов
Пеп бы никогда не променял Стерлинга на старого Роналду! Новость - бред!
Чего же тогда продал Стерлинга и всю толпу сходу?
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Омар Омаров
Ответ Nogoi89
Там бы он точно с банки бы не слезал) Пепа даже Ибра не смог авторитетом продавить.
Ибре Пеп боялся в глаза посмотреть))) Тренер он топовый,конечно,но как мужчина слабоват (((
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Power Lifting
Хорошо что не перешел!
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koshaus
Тупая хрень. Есть интервью Рона Пирсу, где он говорит что причина - это звонок Фергюсона, попросившего его не переходить в МС. Мол, я всегда принимал решения тщательно обдумав, а тут поддался эмоциям и послушал бывшего тренера. Фергюссон по сути подставил Рона, потому как в дальнейшем МЮ Рона просто предал, позволив лысому голландскому физруку глумиться над ним, держа на лавке или выпуская на 5 минут.
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sheri_24
Пеп: "Мамой клянусь, мы хотим тебя пригласить, вот только эта зараза - Рахим, не хочет уходить"
Пеп после перехода Роналду в МЮ: "Все, продавайте Стерлинга. Пронесло..."
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Nogoi89
Там бы он точно с банки бы не слезал) Пепа даже Ибра не смог авторитетом продавить.
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Yury Sin
Ответ Моё Моя
Что за бред?! Я больше поверю, что Тотенхем Дзюбу почти подписал.))
Это лишь подтверждает, что футбол - не твое.
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Yury Sin
Ответ Dimonty
За эти 20 голов команда МЮ заплатила неприятную цену - мимо ЛЧ. Зато статка у КР норм!
Хватит ахинею нести, малец.
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Yury Sin
Ответ Ramin Mamedov
трансфер Стерлинга в Барселону??) еще и срыв??)) боже, как долго они это придумывали...
Ммм, Барселона - 2021? Они ещё и не такое могли отколоть, не вижу ничего такого )
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Fan_barça_
Ответ Акыл Сатыбалдиев
Так то Гвардиола не подписался и на то, чтобы Месси перешел в Ман Сити
Господи
Поймите уже, что переговоры на счёт договора были, Гвардиола сам говорил что не против Месси в Сити, а очень даже за. И это не с пустого места взято
Если бы не Лапорта который своими обещаниями мол "Да, конечно контракт скоро подпишем, всё будет нормально". Месси бы не задумываясь перешёл в Сити а не в ПСЖ
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gukmamop
Я считаю, Гвардиола и Бегиристайн должны помолиться перед Черной Мадонной в Монсеррате, за то, что отвела беду.
+1
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Men77
Ответ astatnik
вообщето в первом сезоне он забил 20 голов а не в запасе сидел
Вообще то в первом сезоне Тен Хага не было
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хавбек+
Ответ Бускетс это позиция
Вот Юве подписал в свое время, надо было с них пример брать)
Юве бус там и Влахович подсдулся
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Ира15577
Красавчик Пеп!!!
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Lifar Skladchikov
Ответ Dimonty
За эти 20 голов команда МЮ заплатила неприятную цену - мимо ЛЧ. Зато статка у КР норм!
Зато выгнали двух физруков и пригласили Тен Хага, конфликт с которым в итоге и привел к тому, что теперь Рон купается в арабской славе и деньгах, а не в Юве болтается в середине таблицы или бегает в прессинг при Тен Хаге. Гениальная многоходовочка Криштиану😀😂
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Michael_the_creator
Были такие инсайды да
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Биодудь
Ответ Жэд Кэлэд
Почему "пронесло", не исключено, что у Пепа Роналду в первом сезоне забил бы не 20, а больше. И потом бы не расклеивался, не выпадал из формы.
Да какие 20 голов. У Пепа бы пришлось пахать в прессинге, т.е. Португалец в лучшем случае на замену бы выходил во втором тайме.
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ss_podonok
Ответ Жэд Кэлэд
Почему "пронесло", не исключено, что у Пепа Роналду в первом сезоне забил бы не 20, а больше. И потом бы не расклеивался, не выпадал из формы.
горькая правда для хейтеров рона))
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ss_podonok
Ответ Бускетс это позиция
Так Барса в то лето кем только не интересовалась как обычно, но о переговорах никто из авторитетных журналистах не писал вообще
это не значит что их не было
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