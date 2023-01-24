Роналду поставил Мендешу ультиматум, уходя из «МЮ»: трансфер в «Баварию» или «Челси» или увольнение. Агент назвал Криштиану «сумасшедшим» (El Mundo)

Теги Бавария Манчестер Юнайтед Криштиану Роналду Челси премьер-лига Англия бундеслига Германия Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд агенты Футбол

Стали известны подробности конфликта Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.

Как утверждает El Mundo, нападающий «Аль-Насра» поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из «Манчестер Юнайтед».

«Либо ты добьешься трансфера «Баварию» или «Челси», либо я тебя уволю», – заявил португалец своему представителю.

Мендеш всячески пытался убедить эти клубы подписать своего клиента, но высокие финансовые запросы 37-летнего игрока отпугнули «Баварию» и «Челси».

«Ты сумасшедший», – якобы сказал Мендеш своему клиенту, что положило начало их конфликту.

Напомним, что переездом Роналду в саудовский «Аль-Наср» в итоге занимался не Мендеш, а друг и личный менеджер игрока Рикарду Регуфе.

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись

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115 комментариев

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Терминатор///Айлбибекович
Он заржал наверно в голос)).Его игра в этом сезоне даже не уровень ФНЛ,а запросы...
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Fenek
Ответ Budabuda
Неужели не понятно, что Мендеш сам сливает из за обиды, но не в лоб, чтобы избежать прямого конфликта.
Вы думаете, что Мендеш настолько злопамятный?
Зачем ему это? Глупости.
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Ivan Ivanych
Глупо, хотя, в нынешним челси он и не затерялся бы...
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udod
ну, то что у перезрелого фрукта крыша протекает, давно понятно, как и у его фанатов
представляю какая истерика была у Криштины от осознания, что он нафиг не нужен ни Челси, ни Баварии, ни другим топ- клубам
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vrazrez
Надо просто было умерить аппетит и согласиться, на замены. Глядишь и мог попасть в клуб ЛЧ. Хотя нормальный тренер навряд ли захочет вносить сумбур и напряжение в команду.
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Александра Александрова
Перес : Роналду идиот )) вы думаете это он шутил ?))
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нелюбитель футбола
А-ха-ха-ха... Именно это делает сейчас Месси и его почитатели... Особенно после финала ЧМ ... Благодать!!!... А-ха-ха-ха..
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TravenS
Ответ ZjzoRe
получается, даже простой чувак (друг Роналду, не агент) может организовывать столь огромные сделки? получается, агенты не так уж и нужны обоже
Несложно организовать переход в клуб, где дают конские зп и сам клуб хочет этого.
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Emin Aliev
Я даже знаю как Мендеш отомстит, он даст Месси свою премию глобал соккер эфордс, а Кристи больше её не получит
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TravenS
Ответ FEF2
у Рона лицо несимметричное, левая половина меньше правой и ухо правое торчит
Ты хочешь сказать, что он ... НЕКРАСИВЫЙ????
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pont77
Ответ Адепт Суперлиги
Роналду окончательно выжил из ума под конец карьеры. Вот что значит отрицательный отбор: окружение себя исключительно лизоблюдами, которые не способны даже слова критики сказать в адрес солнцеликого. Это признак слабости и скудоумия.
Ты сейчас точно про Криша коммент написал?
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Little-lawyer
Не ну в Челси мог попасть, Боэли на многое способен, как мы уже поняли)
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U. M. A. Muhammad
Ответ Люблю Марго Робби
Вся суть в конце карьеры вылезла наружу, как его отбеливали глоры, всё зря. Я фанат МЮ с 2002 года, но Рон никогда не нравился, хоть несомненно многое дал клубу с 2003 по 2009....но ещё тогда бросалось в глаза что команда для него на втором месте, когда то не праздновал голы своих партнёров, то недовольно махал руками что не ему выкатили на пустые
Чел такого в мю не было, может ты глор реала был в одном из периодов его карьеры, бедный мне тебя жаль, латентный хейтер.
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Sergey Cherevichenko
Ответ Budabuda
Неужели не понятно, что Мендеш сам сливает из за обиды, но не в лоб, чтобы избежать прямого конфликта.
Да если бы не Криш,о мендеше никто бы и не знал,он поставил задачу ему,он не смог ничего сделать,смысл тогда от него то??
Только продавать торт когда он вкусный,любой сможет,а вот продать когда он вышел срок годности,не каждый может,мендеш просто днище..
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FEF2
у Рона лицо несимметричное, левая половина меньше правой и ухо правое торчит
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Семен Войнов
Ответ Великий Алонсо
Какой же Криштиану мужчина! Настоящий альфач.
Он не по женской части, да и ты не настолько красива . Кринж по мужской части .
А если бы ему нравились женщины бы , то на тебя все равно бы не обратил внимание .
В этом правда твоей жизни ! Крепись.
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Sergey Cherevichenko
Да если бы не Криш,о мендеше никто бы и не знал,он поставил задачу ему,он не смог ничего сделать,смысл тогда от него то??
Только продавать торт когда он вкусный,любой сможет,а вот продать когда он вышел срок годности,не каждый может,мендеш просто днище..
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Станислав Л
Ответ Dmitry Aqf
Тут где то выкладывали ссылку на видео, где партнер по команде обходит защиту, готовится пробить, выбегает из-за спины Роналду, сбивает его, отбирает мяч и теряет. Просто полностью описывает характер Криштиану. Видос популярный был, хорошо, если еще разок скинут.
https://vk.com/video-214841716_456239546
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Forza
"Бавария или Челси" - сказал Роналду
" Аль-Насрад" - ответил Мендеш
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ZjzoRe
получается, даже простой чувак (друг Роналду, не агент) может организовывать столь огромные сделки?

получается, агенты не так уж и нужны обоже
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Altim
Ответ Trash Talking
Так КР поступил мудро. Аль-Наср никуда бы и так не ушел, даже без агента. Но при наличии Мендеша надо было бы немало отстегивать агента за переход в Аль-Наср. А зачем это Роналду? Вот пристрой меня в европейские топ-клубы, тогда да - заслужил. А так все равно конец карьеры, агент уже особо и не нужен.
Его "друг" получил 30 лямов агенстких.
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Макс 1911
Флоренция или Кипр. Подумал Коко.
И рванул туда и туда
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Ophiomorph
Ответ KING_OF_RUSSIA
Да даже если это правда, что такого в этом? Это только у хейтеров слова любых челиков это приговор (если в нужную им сторону, правда). А так, Рон как клиент имеет права просить что угодно
Действительно, тебе бы на работе клиентов с неадекватными и поактически невыполнимыми запросами и таким ЧСВ, как у Рона.
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Denis242424
Ответ Gulnara Sadykova
Что-то долго новости летели?
Боялись под аль наср....
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Адепт Суперлиги
Роналду окончательно выжил из ума под конец карьеры. Вот что значит отрицательный отбор: окружение себя исключительно лизоблюдами, которые не способны даже слова критики сказать в адрес солнцеликого. Это признак слабости и скудоумия.
+14
-3
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