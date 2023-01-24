Стали известны подробности конфликта и .

Как утверждает El Mundo, нападающий « » поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из « ».

«Либо ты добьешься трансфера «Баварию» или « », либо я тебя уволю», – заявил португалец своему представителю.

Мендеш всячески пытался убедить эти клубы подписать своего клиента, но высокие финансовые запросы 37-летнего игрока отпугнули «Баварию» и «Челси».

«Ты сумасшедший», – якобы сказал Мендеш своему клиенту, что положило начало их конфликту.

Напомним, что переездом Роналду в саудовский «Аль-Наср» в итоге занимался не Мендеш, а друг и личный менеджер игрока Рикарду Регуфе.

«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись