Роналду поставил Мендешу ультиматум, уходя из «МЮ»: трансфер в «Баварию» или «Челси» или увольнение. Агент назвал Криштиану «сумасшедшим» (El Mundo)
Стали известны подробности конфликта Криштиану Роналду и Жорже Мендеша.
Как утверждает El Mundo, нападающий «Аль-Насра» поставил своему агенту ультиматум, когда уходил из «Манчестер Юнайтед».
«Либо ты добьешься трансфера «Баварию» или «Челси», либо я тебя уволю», – заявил португалец своему представителю.
Мендеш всячески пытался убедить эти клубы подписать своего клиента, но высокие финансовые запросы 37-летнего игрока отпугнули «Баварию» и «Челси».
«Ты сумасшедший», – якобы сказал Мендеш своему клиенту, что положило начало их конфликту.
Напомним, что переездом Роналду в саудовский «Аль-Наср» в итоге занимался не Мендеш, а друг и личный менеджер игрока Рикарду Регуфе.
«У него хватило смелости сказать Криштиану правду». Кажется, Мендеш и Роналду разошлись
Зачем ему это? Глупости.
представляю какая истерика была у Криштины от осознания, что он нафиг не нужен ни Челси, ни Баварии, ни другим топ- клубам
Только продавать торт когда он вкусный,любой сможет,а вот продать когда он вышел срок годности,не каждый может,мендеш просто днище..
А если бы ему нравились женщины бы , то на тебя все равно бы не обратил внимание .
В этом правда твоей жизни ! Крепись.
Только продавать торт когда он вкусный,любой сможет,а вот продать когда он вышел срок годности,не каждый может,мендеш просто днище..
" Аль-Насрад" - ответил Мендеш
получается, агенты не так уж и нужны обоже
И рванул туда и туда