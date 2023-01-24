Мудрик поставил рекорд скорости АПЛ этого сезона – 36,63 км/ч в матче с «Ливерпулем»
Михаил Мудрик поставил рекорд скорости бега в этом сезоне АПЛ.
В матче с «Ливерпулем» (0:0) украинский вингер развил скорость 36,63 км/ч – лучший показатель в этом сезоне чемпионата Англии.
Топ-5 игроков по скорости бега в этом сезоне АПЛ:
1) Михаил Мудрик – 36,63 км/ч;
2) Энтони Гордон – 36,61 км/ч;
3) Дарвин Нуньес – 36,53 км/ч;
4) Эрлинг Холанд – 36,22 км/ч;
5) Денис Закария – 36,09 км/ч.
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Девайс от Statsport купил. Он все таки дает погрешность. Иногда получается, что игрок бегает за полем. НО не сильная погрешность. Но метров 1-3 бывает.
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Вот с таким девайсом бегает мой сын. Это индивидуальный, а есть еще комплекс на команду.
Так вот в тюбе найди какие параметры он выдает.
Там не только скорость, но самое удивительное step balance. Не знаю как на русском будет. Наверное баланс шагов. По идее должно быть 50 на 50. Если явный дисбаланс, то приложение информирует, что возможно травма. Как он считает этот баланс не могу представить.
Не гоню тебя за парту. Уже поздно наверное. Так что просто отдохни
Где ты увидел похвалу в этом факте?
Температура
Км/ч для тебя что означает?
И не лезь туда, где не смыслишь
Давай реши задачу простую. Тест для тебя
Гусеничный трактор едет со скоростью 20 км/ч. С какой скоростью относительно земли движется верхняя и нижняя часть гусеницы?