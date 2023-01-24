Михаил Мудрик поставил рекорд скорости бега в этом сезоне .

В матче с «Ливерпулем» (0:0) украинский вингер развил скорость 36,63 км/ч – лучший показатель в этом сезоне чемпионата Англии.

Топ-5 игроков по скорости бега в этом сезоне АПЛ:

1) – 36,63 км/ч;

2) Энтони Гордон – 36,61 км/ч;

3) – 36,53 км/ч;

4) – 36,22 км/ч;

5) – 36,09 км/ч.

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