Мудрик поставил рекорд скорости АПЛ этого сезона – 36,63 км/ч в матче с «Ливерпулем»

Теги Челси Ливерпуль премьер-лига Англия рейтинги рекорды Денис Закария Эрлинг Холанд Дарвин Нуньес Энтони Гордон Михаил Мудрик Футбол

Михаил Мудрик поставил рекорд скорости бега в этом сезоне АПЛ.

В матче с «Ливерпулем» (0:0) украинский вингер развил скорость 36,63 км/ч – лучший показатель в этом сезоне чемпионата Англии.

Топ-5 игроков по скорости бега в этом сезоне АПЛ:

1) Михаил Мудрик – 36,63 км/ч;

2) Энтони Гордон – 36,61 км/ч;

3) Дарвин Нуньес – 36,53 км/ч;

4) Эрлинг Холанд – 36,22 км/ч;

5) Денис Закария – 36,09 км/ч.

Клопп встряхнул состав, а Поттер придумал новую гибридную схему. Сырые, но интересные эксперименты «Ливерпуля» и «Челси»

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125 комментариев

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badibeg
Ответ кроссовер Айверсона
Увы за скорость бега очков не дают. Физика и атлетичность в АПЛ ничего не решают. Адама Траоре не даст соврать.
Адама Траоре так-то и в Испании не торт, тут дело в прочих качествах. Просто уметь быстро бегать этого недостаточно.
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Aleksandr Efremov
Аршавин тоже был рекордсменом в Арсенале, потом к лавке прирос.
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Андрей Andrey
Завтра другой игрок установит рекорд по скорости.и что ч этого??
и ничего, так напишут: Такой то игрок установил рекорд по скорости в этом сезоне. ты и про другого спросишь, давать ли ему золотой мяч за это?
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Романелло Кивогенс
Ответ кроссовер Айверсона
А по твоему Холанд только за счет скорости и габаритов забивает?) Почему тогда Кейн никогда не обладавший супер скоростью и физической силой лучший нападающий АПЛ последних лет 5 ? А огромный, накачаный, реактивный Адама Траоре ничего не может
А чего же тогда нападающие с возрастом перестают забивать, если по большому счёту страдают только скоростные качества и выносливость? Разумеется, одной физики мало, но если она есть, это большое подспорье для форварда.
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Андрей Andrey
Ответ Vitalijus Bilevicius
"Михаил Мудрик поставил рекорд скорости бега в этом сезоне АПЛ." Где ты увидел похвалу в этом факте?
Завтра другой игрок установит рекорд по скорости.и что ч этого??
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Illia Gray
Ответ Wiley Fox
Ещё один школьник Км/ч для тебя что означает? И не лезь туда, где не смыслишь Давай реши задачу простую. Тест для тебя Гусеничный трактор едет со скоростью 20 км/ч. С какой скоростью относительно земли движется верхняя и нижняя часть гусеницы?
Норм тебя попустили)
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charly_54
Ответ Illia Gray
В первом же матче ставит рекорды, хорош
Феликс тоже сразу отличился
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xmoro
Ответ Under
Да не нужны там даже 10-15 метров, уверен, что нынешние приборы позволяют на гораздо меньшие отрезки разложить дистанцию, ну и время аналогично, миллисекундами уже никого не удивишь.
Не могу сказать сколько, но по опыту испоьзования думаю, что 10 метров надо чтоб узнать скорость.
Девайс от Statsport купил. Он все таки дает погрешность. Иногда получается, что игрок бегает за полем. НО не сильная погрешность. Но метров 1-3 бывает.
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xmoro
Ответ Wiley Fox
Ещё один школьник Км/ч для тебя что означает? И не лезь туда, где не смыслишь Давай реши задачу простую. Тест для тебя Гусеничный трактор едет со скоростью 20 км/ч. С какой скоростью относительно земли движется верхняя и нижняя часть гусеницы?
Отдохни чувак. Английским владеешь?
https://shop.statsports.com/products/apex-athlete-series
Вот с таким девайсом бегает мой сын. Это индивидуальный, а есть еще комплекс на команду.
Так вот в тюбе найди какие параметры он выдает.
Там не только скорость, но самое удивительное step balance. Не знаю как на русском будет. Наверное баланс шагов. По идее должно быть 50 на 50. Если явный дисбаланс, то приложение информирует, что возможно травма. Как он считает этот баланс не могу представить.
Не гоню тебя за парту. Уже поздно наверное. Так что просто отдохни
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Vitalijus Bilevicius
Ответ Андрей Andrey
Столько похвалы что уже надо золотой мяч давать 😂
"Михаил Мудрик поставил рекорд скорости бега в этом сезоне АПЛ."

Где ты увидел похвалу в этом факте?
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Wiley Fox
А у меня 36.8 держится три дня как

Температура
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Teodrakis
Ответ Wiley Fox
Ну и как ты пиковую скорость замеришь без расстояния? Я просто считаю, что бежать с максимальной скоростью три метра и тридцать - это две большие разницы.
Вычисляется технологиями с частотой 25 обновлений в секунду. Это явно позволяет определить скорость даже на самом мельчайшем отрезке. Если кто-то преодолел 1 метр за 36км/ч, то это наверно и засчитывается как пиковая скорость. А до и после этого метра скорость могла быть ниже. Но главное какой скорости он добился на пике, условно на этом метре.
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Under
Ответ Yo Yo
В лучшем случае он клоун, так зачем отвечать? Не корми его
А вдруг проскочит какая разумная искра?
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Yo Yo
Ответ Under
Да там много какой фантастики написано. Статья 7 1. Российская Федерация - социальное государство, политика которого направлена на создание условий, обеспечивающих достойную жизнь и свободное развитие человека. Росстат представляет информацию о границе бедности в I квартале 2022 года. В I квартале 2022 года граница бедности составила 12 тыс. 916 руб. Численность населения с доходами ниже границы бедности в I квартале 2022 года составила 20,9 млн человек или 14,3% жителей страны. Так сильно обеспечиваете достойную жизнь, что 20 миллионов за чертой бедности живут, и это данные Росстата.
В лучшем случае он клоун, так зачем отвечать? Не корми его
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los merengues
Ответ Николай Осокин
Троллю? Нет, вообще-то в Конституции России это записано, так что троллинга тут нет
Конституция - это хорошее дело. Ее в этом месяце ещё не переписывали?
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Under
Ответ savik-A.M.
Так а шумит то кто ? защитник с Эвертона , который стоит на вылет , это шуметь ?
Зинченко?
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savik-A.M.
Ответ Under
Потому что их там больше одного?
Так а шумит то кто ? защитник с Эвертона , который стоит на вылет , это шуметь ?
+1
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Under
Ответ savik-A.M.
А чего во множественном числе ?
Потому что их там больше одного?
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savik-A.M.
Ответ VuNePonimaete
Украинцы хорошо шумят в Апл, красавцы!
А чего во множественном числе ?
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Digger86
Ответ Aram Avanesian
Холанд 36+ с таким весом 😶
Халк тоже был одним из самых быстрых в РПЛ, так что рос/вес это не показатель. Не марафон бегут всё-таки
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Wiley Fox
Ответ xmoro
GPS tracker фиксирует просто движение и соответственно скорость. Достаточно метров наверное 10-15 пробежать, чтоб узнать скорость. Не обязательно бежать 30 метров
Ещё один школьник

Км/ч для тебя что означает?

И не лезь туда, где не смыслишь

Давай реши задачу простую. Тест для тебя

Гусеничный трактор едет со скоростью 20 км/ч. С какой скоростью относительно земли движется верхняя и нижняя часть гусеницы?
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Андрей Andrey
Ответ Vitalijus Bilevicius
ты где про золотой мяч прочитал?
Столько похвалы что уже надо золотой мяч давать 😂
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Олег Ермолаев
пошел бы в легкую атлетику,задатки есть, а там его научат,негры будут зубами скрипеть от зависти😂😂😂
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Under
Ответ xmoro
GPS tracker фиксирует просто движение и соответственно скорость. Достаточно метров наверное 10-15 пробежать, чтоб узнать скорость. Не обязательно бежать 30 метров
Да не нужны там даже 10-15 метров, уверен, что нынешние приборы позволяют на гораздо меньшие отрезки разложить дистанцию, ну и время аналогично, миллисекундами уже никого не удивишь.
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Singidunum1389
Вот уже и окупил трансфер. Шах и мат, адекваты.
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