«Ювентус» активизировал общение с Осимхеном. Туринцы хотят получить согласие форварда и затем вести переговоры с «Наполи»

«Ювентус» пытается подписать Виктора Осимхена.

Инсайдер Джанлука Ди Марцио сообщает, что нигериец всегда был приоритетной целью клуба. На выходных туринцы активизировали общение с представителями форварда «Наполи».

«Бьянконери» хотят сперва получить согласие игрока на переход и согласовать зарплату, а затем уже вести переговоры с неаполитанцами.

Статистику 26-летнего Осимхена можно изучить здесь .