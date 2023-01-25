Кузьменко забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 43 очка в 46 играх

забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с « ».

Форвард « » помог команде одержать победу над «Блэкхокс» (5:2) – первую под руководством Рика Токкета.

В активе россиянина стало 43 (21+22) очка в 46 матчах дебютного сезона в .

Быстрее первые 20 шайб в НХЛ за «Кэнакс» забрасывали только Элиас Петтерссон и Брок Босер (за 37 матчей). Павлу Буре потребовалось 49 игр.

Сегодня Кузьменко (15:03, 6:41 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ ворот.