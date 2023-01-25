Кузьменко забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 43 очка в 46 играх

Теги Чикаго Ванкувер НХЛ Андрей Кузьменко Хоккей

Андрей Кузьменко забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго».

Форвард «Ванкувера» помог команде одержать победу над «Блэкхокс» (5:2) – первую под руководством Рика Токкета. 

В активе россиянина стало 43 (21+22) очка в 46 матчах дебютного сезона в НХЛ.

Быстрее первые 20 шайб в НХЛ за «Кэнакс» забрасывали только Элиас Петтерссон и Брок Босер (за 37 матчей). Павлу Буре потребовалось 49 игр. 

Сегодня Кузьменко (15:03, 6:41 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ ворот. 

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34 комментария

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SD_RM_VC
Ответ TimGI86
Это не так, он не является двухстонним центром, корси, фенвик еле переваливают 50%, плохо играет на точке, не играет в меньшинстве
Что значит не играет в меньшинстве? Больше него среди нападающих только Хорват играет
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raspisanie77
Ответ Александр Балабанов
52. Буре - 34 Малкин - 33 Федоров - 31 Панарин, Яшин, Квартальнов (де-юре не считался новичком) - 30 Ковальчук - 29 Капризов, Коваленко, Титов (де-юре не считался новичком) - 27
Чета я про передачи подумал речь...
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Zomourning33
Ответ raspisanie77
В эпоху потолка это Ови - 54
Об этом можно было догадаться. Но я имел в виду не лучшего, а лучших, хотя бы топ 10.
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Александр Балабанов
Ответ Александр Балабанов
52. Буре - 34 Малкин - 33 Федоров - 31 Панарин, Яшин, Квартальнов (де-юре не считался новичком) - 30 Ковальчук - 29 Капризов, Коваленко, Титов (де-юре не считался новичком) - 27
Еще Борщевский 34, Немчинов 30 (де-юре не считались новичками)
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Александр Балабанов
Ответ raspisanie77
В эпоху потолка это Ови - 54
52.

Буре - 34
Малкин - 33
Федоров - 31
Панарин, Яшин, Квартальнов (де-юре не считался новичком) - 30
Ковальчук - 29
Капризов, Коваленко, Титов (де-юре не считался новичком) - 27
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Сергей Кот
Ответ Иван Демидов
То, что Кузьменко занимает правильную позицию и вообще молодец, не отменяет факта, что Элиас - гениальный распасовщик
так этот факт никто и не отменяет, речь про конкретно данный случай
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raspisanie77
Ответ Zomourning33
Интересно было узнать о лучших голевых результантах наших в дебютный сезон.
В эпоху потолка это Ови - 54
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TimGI86
Ответ ilya1809
Капризов кстати хорошой в обороне работает, он это демонстировал и рядом с умарком и в ЦСКА, и даже в звене с Ови и Кузей в 2019. И вообще нам лучше будет если он это все и не будет забывать, а то НХЛ превращает порой игроков в машину для 2-3 действий, аки Кови,Ови или Тарасенко
Насчет Капризова согласен, то что требуется от края в части обороны он выполняет на отлично
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TimGI86
Ответ Иван Демидов
Элиас очень вырос в обороне
Вполне возможно, но точно не дотягивает до игроков, которых я указал
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TimGI86
Ответ Sergej M-S
Элиас то баланс нарушит? Он пожалуй один из лучших центров по балансу атака/защита в лиге. Единственный кто успевают возвращаться назад и отрабатывать в обороне у Кувера.
Это не так, он не является двухстонним центром, корси, фенвик еле переваливают 50%, плохо играет на точке, не играет в меньшинстве
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Zomourning33
Интересно было узнать о лучших голевых результантах наших в дебютный сезон.
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dalmolchun
Ответ ogent
Ты хочешь сказать что Кузьменко бревно? Или как понимать, то что ты сейчас сморозил? Заслуги шведа ни в коем случае не преуменьшаю.....
Он имел ввиду Джей Ти Миллера, Хорвата и Таннера Пирсона.
С гениальным Петтерсоном никто в Ванкувере больше 32х не выбивал.
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Оскар Муравьев
Жаль не станет лучшим новичком сезона(
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Марк Марк
Красава капитальный Кузьменко. Никто б не удивился если б он сча в ахл пылил или уже б вернулся, бывало такое не раз. А он 3ий десяток шайб разменял и почти очко за игру выбивает)
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SergER
Удачно себя проявил перед новым тренером. Хорошо бы, чтоб у него все сложилось при Токкете.
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Sergej M-S
Ответ TimGI86
Капризову и Зукарелло лучше центра типа Баркова или Линдхольма, а Элиас баланс атаки-защиты нарушит
Элиас то баланс нарушит?
Он пожалуй один из лучших центров по балансу атака/защита в лиге.
Единственный кто успевают возвращаться назад и отрабатывать в обороне у Кувера.
+1
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Иван Демидов
Ответ TimGI86
Капризову и Зукарелло лучше центра типа Баркова или Линдхольма, а Элиас баланс атаки-защиты нарушит
Элиас очень вырос в обороне
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Иван Демидов
Ответ Сергей Кот
обыграл половину, а прострел обычный. таких за матч бывает много. я не отнимаю заслуг Петтерсона, но все же говорить что Кузьменко просто болванчик, от которого отскоком Петтерсон забрасывает-такое себе.
То, что Кузьменко занимает правильную позицию и вообще молодец, не отменяет факта, что Элиас - гениальный распасовщик
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PavelPro
Ответ Кино Музыка
Хладнокровно в обеих шайбах сыграл. Первая особенно зрячая, перекидывал вратаря.
в большинстве в том же периоде был почти такой же момент у него, но попал в ближнюю штангу
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ilya1809
Ответ TimGI86
Капризову и Зукарелло лучше центра типа Баркова или Линдхольма, а Элиас баланс атаки-защиты нарушит
Капризов кстати хорошой в обороне работает, он это демонстировал и рядом с умарком и в ЦСКА, и даже в звене с Ови и Кузей в 2019.
И вообще нам лучше будет если он это все и не будет забывать, а то НХЛ превращает порой игроков в машину для 2-3 действий, аки Кови,Ови или Тарасенко
+3
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каток Третьяка
Для новичка и его возраста весьма достойные показатели...
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ogent
Ответ Юрий Костыгин
С Элиасом в распасовке и бревно за сезон десяток закинет.
Ты хочешь сказать что Кузьменко бревно? Или как понимать, то что ты сейчас сморозил? Заслуги шведа ни в коем случае не преуменьшаю.....
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TimGI86
Ответ Марк Рейман
Кузьменко если обменивать, то только в комплекте со шведом. Вот бы Капризову с Зуком такого центра.
Капризову и Зукарелло лучше центра типа Баркова или Линдхольма, а Элиас баланс атаки-защиты нарушит
+9
0
+9
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Сергей Кот
Ответ Артем Зырянов
Обычный прострел? Да там Элиас половину команды обыграл.
обыграл половину, а прострел обычный. таких за матч бывает много. я не отнимаю заслуг Петтерсона, но все же говорить что Кузьменко просто болванчик, от которого отскоком Петтерсон забрасывает-такое себе.
+12
0
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Den_94
Ответ Артем Зырянов
Обычный прострел? Да там Элиас половину команды обыграл.
Сам простерл от этого особо 100%тным не стал
+2
0
+2
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