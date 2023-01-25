Кузьменко забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго». У него 43 очка в 46 играх
Андрей Кузьменко забросил 20-ю и 21-ю шайбы в сезоне, став 1-й звездой матча с «Чикаго».
Форвард «Ванкувера» помог команде одержать победу над «Блэкхокс» (5:2) – первую под руководством Рика Токкета.
В активе россиянина стало 43 (21+22) очка в 46 матчах дебютного сезона в НХЛ.
Быстрее первые 20 шайб в НХЛ за «Кэнакс» забрасывали только Элиас Петтерссон и Брок Босер (за 37 матчей). Павлу Буре потребовалось 49 игр.
Сегодня Кузьменко (15:03, 6:41 – в большинстве, «+1») нанес 5 бросков в створ ворот.
Буре - 34
Малкин - 33
Федоров - 31
Панарин, Яшин, Квартальнов (де-юре не считался новичком) - 30
Ковальчук - 29
Капризов, Коваленко, Титов (де-юре не считался новичком) - 27
С гениальным Петтерсоном никто в Ванкувере больше 32х не выбивал.
Он пожалуй один из лучших центров по балансу атака/защита в лиге.
Единственный кто успевают возвращаться назад и отрабатывать в обороне у Кувера.
И вообще нам лучше будет если он это все и не будет забывать, а то НХЛ превращает порой игроков в машину для 2-3 действий, аки Кови,Ови или Тарасенко