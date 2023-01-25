НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Тампа» играет с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Флориды»
«Колорадо» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.
«Тампа» играет с «Миннесотой», «Питтсбург» встречается с «Флоридой».
НХЛ
Регулярный чемпионат
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Centre Bell»
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
- 1:0 – 6 ван Римсдайк (Проворов, Типпет)
- 1:1 – 10 Копитар (Даути, Фиала)
- 2:1 – 11 Эллисон (Проворов, Хэйс)
- 2:2 – 12 Копитар (Байфилд, Кемпе)
- 3:2 – 31 Ристолайнен (Фрост, ван Римсдайк)
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Consol Energy Center»
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Amalie Arena»
- 0:1 – 24 Эрикссон Эк (Миддлтон)
- Дата проведения
- 25 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 03.30, «Prudential Center»
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 04.00, «Enterprise Center»
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 05.00, «Ball Arena»
- Дата проведения
- 25 января, 06.00, «Rogers Arena»
ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.
35 комментариев