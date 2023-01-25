НХЛ. «Вашингтон» в гостях у «Колорадо», «Тампа» играет с «Миннесотой», «Питтсбург» против «Флориды»

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«Колорадо» принимает «Вашингтон» в матче регулярного чемпионата НХЛ.

«Тампа» играет с «Миннесотой», «Питтсбург» встречается с «Флоридой».

НХЛ

Регулярный чемпионат

Монреаль – Бостон 1:0 (2 период)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Centre Bell»
Онлайн матча Видео
1:0 – 30 Дак (Хоффман)

 

Филадельфия – Лос-Анджелес 3:2 (2 период)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Wells Fargo Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 6 ван Римсдайк (Проворов, Типпет)
1:1 – 10 Копитар (Даути, Фиала)
2:1 – 11 Эллисон (Проворов, Хэйс)
2:2 – 12 Копитар (Байфилд, Кемпе)
3:2 – 31 Ристолайнен (Фрост, ван Римсдайк)

 

Питтсбург – Флорида 3:4 (2 период)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Consol Energy Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 7 Райнхарт (Барков, Экблад)
0:2 – 9 Ткачак (Барков, Монтур)
1:2 – 11 Ракелль (Летанг, Малкин)
2:2 – 12 Хейнен (О'Коннор, Пелинг)
3:2 – 19 Летанг (Хейнен, Думулин)
3:3 – 20 Верхэге (Экблад)
3:4 – 31 Экблад (Ткачак, Райнхарт)

 

Тампа-Бэй – Миннесота 0:1 (2 период)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Amalie Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 24 Эрикссон Эк (Миддлтон)

 

Детройт – Сан-Хосе 1:1 (2 период)
Дата проведения
25 января, 03.00, «Little Caesars Arena»
Онлайн матча Видео
1:0 – 23 Эрни (Гронек, Ларкин)
1:1 – 28 Майер (Гертл, Карлссон)

 

Нью-Джерси – Вегас 1:0 (перерыв)
Дата проведения
25 января, 03.30, «Prudential Center»
Онлайн матча Видео
1:0 – 4 Палат (Братт, Хишир)

 

Нэшвилл – Виннипег 0:1 (1 период)
Дата проведения
25 января, 04.00, «Bridgestone Arena»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Дюбуа (Демело, Перфетти)

 

Сент-Луис – Баффало 0:3 (1 период)
Дата проведения
25 января, 04.00, «Enterprise Center»
Онлайн матча Видео
0:1 – 2 Скиннер (Окпосо, Томпсон)
0:2 – 2 Так (Йокихарью, Скиннер)
0:3 – 10 Пауэр (Томпсон, Петерка)

 

Аризона – Анахайм
Дата проведения
25 января, 05.00, «ASU Multi-Purpose Arena»
Онлайн матча Видео

 

Колорадо – Вашингтон
Дата проведения
25 января, 05.00, «Ball Arena»
Онлайн матча Видео

 

Ванкувер – Чикаго
Дата проведения
25 января, 06.00, «Rogers Arena»
Онлайн матча Видео

ПРИМЕЧАНИЕ: время начала матчей – московское.

Таблица НХЛ

Статистика НХЛ

35 комментариев

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ИваннИванов
М-да, пора Сент-Луису тренера, однако, менять..
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Песец, блин. Что за не пруха? Опять в большинстве пропускают...
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Великий Кукурузо
Эк круто борова раскачал😬👍
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ИваннИванов
У Капризова, однако, вторая серьезная потеря. Не похоже на него, чудом не реализовали.
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VintDV
Я думаю, что так много Питты пропустили, а снова ДырСмит играет...
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Диандерталец
Вегасу после перерыва в темпе немного надо прибавить и можно обыгрывать такой Джерси
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ИваннИванов
Неплохо так Проворов попер после своего перфоманса...
+1
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VintDV
Ох нифига я 1 тайм Питтов пропустил:))))
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заляпут
Авечкин не забьет 😛
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-3
-3
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Великий Кукурузо
Просто уничтожил мидлтон пола😬
+1
-1
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СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Красиво Стэмкоса поздравили на арене. Молодцы янки - умеют красиво шоу сделать.
+1
-2
-1
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Капитан.
Санёк возвращайся скорее, пора продолжить клепать потихоньку шайбы! Рекорд не за горами
+1
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Беня_Финитас
сегодня придется метаться между каххеем и теннисом . попробуем сладить .
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-1
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Георгий Яценко
Ответ заляпут
Авечкин больше не забьет это любому понятно, надеюсь тренерский штаб Вашингтона не станет усугублять травму и отправят его на пенсию
Бот.
+1
0
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Варлампий Варлампий
Седой опять дома с пивом
0
-4
-4
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Кагов
Капиталисты приехали за добычей Золотоискателей, Ови должен возглавить грабеж! Он ведь Самый Злой Гость, забил больше всех в выездных матчах!
+3
-2
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Direct free kick
Go Red Wings, go!
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Rents
Ответ Антон Якимцев
Если честно, ты больше похож)))
Я поддерживаю русских хоккеистов, слова плохого не сказал, а он хейтит как школьник. Почувствуй разницу
+3
-1
+2
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Антон Якимцев
Ответ Rents
Зачем ты хейтишь великого русского хоккеиста? Ты школьник который самовыражается лишь онлайн?
Если честно, ты больше похож)))
+1
-7
-6
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Rents
Ответ Истину Глаголящий
жирный ролевик зарешает💪🏿
Зачем ты так про Железного Фила Кесселя?
+4
-4
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Истину Глаголящий
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-11
-10
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bes_na_tatami
Кингз против Тортса, это интересно
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заляпут
Ответ Rents
Сегодня все ждут возвращения Капитана России Александра Овечкина - один матч отдохнул, пора снова доминировать! 20 шайб до рекордного полтинника обязан сделать! Лучший! Также болеем за всех русских ребят в НХЛ! За вами вся страна и история русского хоккея, лучшего в мире! Виват!
Меня 🤮 , зачем ты так
+8
-13
-5
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заляпут
Ответ Оскар Муравьев
Ови играет или гейм тайм десижн
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+2
-16
-14
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заляпут
Ответ dudkinrs82
Ждём ови
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+3
-17
-14
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