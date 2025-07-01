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  • Давиде Анчелотти: «Винисиус забивал в финалах ЛЧ, помогал «Реалу» побеждать. Иногда игроки топ-уровня нуждаются в конфронтациях, и одни действуют как Месси, другие – как Роналду и Джордан»
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Давиде Анчелотти: «Винисиус забивал в финалах ЛЧ, помогал «Реалу» побеждать. Иногда игроки топ-уровня нуждаются в конфронтациях, и одни действуют как Месси, другие – как Роналду и Джордан»

Давиде Анчелотти упомянул Майкла Джордана, говоря о Винисиусе Жуниоре.

«Винисиус помогал нам побеждать. Он забил два гола в двух финалах Лиги чемпионов, например. Он помог нам одержать много побед, и лично я навеки ему благодарен. Это мнение того, кто работал с ним четыре года и считает, что хорошо его знает. Мы много времени провели вместе.

Футболисты топ-уровня во время соревнований иногда нуждаются в конфронтации. Это случалось со всеми великими. Некоторые справляются с подобными ситуациями так, как это делал Марадона или делает Месси, например. Другие же идут на конфликт, как это делали Криштиану или Майкл Джордан.

Но я скажу так: Винисиус на поле – это не Винисиус вне поля. Вне игры он человек с добрым сердцем», – сказал экс-ассистент главного тренера «Реала».

Опубликовал: Александр Суряев
Источник: Marca
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