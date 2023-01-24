Месси близок к новому контракту с «ПСЖ», он хочет остаться. Осталось обсудить срок соглашения и зарплату

Теги ПСЖ Лионель Месси лига 1 Франция возможные трансферы Хорхе Месси Фабрицио Романо Футбол

Лионель Месси может остаться в «ПСЖ».

По данным журналиста Фабрицио Романо, нападающий близок к подписанию нового контракта с «ПСЖ».

Месси хочет остаться во французском клубе, руководство «ПСЖ» тоже хочет видеть его в команде.

В скором времени, как ожидается, состоится встреча Хорхе Месси, отца Лео, с представителями «ПСЖ». В ходе нее обсудят срок нового контракта и зарплату игрока.

Как сообщает журналист TyC Sports Гастон Эдул, в действующем контракте аргентинца с клубом есть опция продления сотрудничества еще на сезон. За счет нее Месси может остаться в «ПСЖ», не подписывая новый контракт.

Однако, по данным Романо, на данный момент Месси намерен заключить новое соглашение с парижанами. Ожидается, что в ходе предстоящей встречи отца Месси и представителей «ПСЖ» договоренность по новому контракту будет достигнута.

Ранее появилась информация о том, что Лео передумал продлевать контракт с «ПСЖ» после победы на ЧМ-2022.

В этом сезоне на счету 35-летнего форварда 13 голов и 14 результативных передач в 21 игре за «ПСЖ» во всех турнирах. Его статистику можно найти здесь.

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58 комментариев

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Elkorazon01
Ответ jeni
Лео теперь чемпион мира, уделал всех кто про.... Я, перед чемпионатом мира, что мол не выйграет, пускай теперь нюх, нюх
Тебе к врачу надо
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jeni
Ответ Elkorazon01
Причём тут лига чемпионов и КР7? У тебя комплекс? Мне наплевать на кристинку
Лео теперь чемпион мира, уделал всех кто про.... Я, перед чемпионатом мира, что мол не выйграет, пускай теперь нюх, нюх
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Pushkin Sasha
Не знаю, как насчет контракта, но к тому, чтобы пойти нахер, Месси действительно очень близок. Достали уже. Подпишу, не подпишу... вы еще онлайн с переговоров проведите
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Elkorazon01
Ответ jeni
Комментарий удален модератором
Причём тут лига чемпионов и КР7? У тебя комплекс? Мне наплевать на кристинку
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predMBAPPE
Ответ Игорь Климов
Изначально было понятно, что это обычная фейковая новость, зачем Лео Месси уходить из ПСЖ, когда только наладилось взаимопонимание с партнёрами по команде?
Саудиты выбивают ему жирный контракт, чтобы после на пенсию он перешел к ним доигрывать наверное 😁👍🏻
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Игорь Климов
Изначально было понятно, что это обычная фейковая новость, зачем Лео Месси уходить из ПСЖ, когда только наладилось взаимопонимание с партнёрами по команде?
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Владимир Ожигнед
А это тот же Месси,который позавчера твёрдо решил не продлевать контракт с ПСЖ? Блин,спортс, вам лишь бы постить что-то 🤣
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Мохнатый55
Романо против Ромеро. Кто же окажется прав?
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Men77
Мы, фанаты Аль-Насра, категорически возмущены такими противоречащими новостями!
Уважаемый спортс, просьба определиться с новостью по поводу продления контракта.
Либо он не хочет, то мы будем писать, что ломается и набивает цену, либо хочет, то мы будем писать, что остался в фермер лиге набивать стату.
Поэтому спортс пож- та определитесь, чтобы мы могли выработать стратегию , а то мы устали переобуваться.
Спасибо.
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Beriya
через два часа напишут, Месси держит ручку в руке для подписания контракта, через пять часов что он задумался и пока не подписал,,,,,,,короче Санта-Барбара отдыхает
+1
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jeni
Ответ Великий Алонсо
Выгнать бесполезного бездаря Лео да и все, все равно никакой роли не играет, только мешает на поле.
Он чемпион мира, бесполезный бездарь в Аравии трется
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maddantist maddantist
Ответ Мадрид наказывает!
Никуда он не уйдет от арабов, они купили ему ЧМ, теперь пожизненно будет их игрушкой.
Не купили, но весь мир жил идеей сделать его чемпионом мира и конечно, фортуна вроде не назначенного пенальти и кое-где по мелочи была на стороне Аргентины, но даже в этом случае, играя за команду, которая на него впахивает, он умудрился накосячить!
В этом весь Месси, это далеко и близко не Марадона, все нормальные это понимают .
Игрок, привыкший играть в тепличных условиях.
Это продление контракта с ПСЖ..
Ну, езжай в MLS, где пыхтеть надо.
Не?
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-3
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jeni
Ответ Alexandr Donskoy
Как не зайду у тебя все время комментарии скрыты и куча минусиков, в связи с чем это связано?
Что это 💩
+2
0
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jeni
Ответ Elkorazon01
Самый липовый ЧМ хочет побольше денег от своих хозяев вот и мнёт свои булки
Комментарий удален
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Мадрид наказывает!
Ответ Блуждающий странник
Насколько же нужно быть закомплексованным. А почему купили ЧМ для Месси, а не для Мбаппе? Главная звезда клуба это Мбаппе с самым большим контрактом + он француз. Ответа не будет. Почему не Неймару? И какой классный сценарий на 123 минуте решающий сейв делает Мартинес, если бы забил матч бы переигрывали походу. Видимо Мадрид не наказывает, а полыхает после ЧМ
Комментарий удален
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tverd1
Вчера не хочет, сегодня захотел. Есть подозрение, что владельцы ПСЖ прочитали новости на спортс и хорошенько напихали Месси, что бы то резко передумал.
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-2
-1
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Elkorazon01
Самый липовый ЧМ хочет побольше денег от своих хозяев вот и мнёт свои булки
+2
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-3
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Spartakus1984
Ох уж эти журналисты))
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Vinnipukh Vinni
Ответ За Валенсию с 1999
Месси пора в Аль-Хиляль
Зачем? Что ему там делать?
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Айлин 1990
Ответ Мадрид наказывает!
Никуда он не уйдет от арабов, они купили ему ЧМ, теперь пожизненно будет их игрушкой.
Купили ЧМ для игрока Аль Насра, но он даже этим не воспользовался и со слезами улетел к Бадру.
Пенальти против Ганы тому доказательства, самый левый пенальти в истории, даже некоторые эксперты признали, что Катар поможет выиграть для роналду ЧМ, а он?))) А он наложил в штаны.
+7
-2
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Блуждающий странник
Ответ Мадрид наказывает!
Никуда он не уйдет от арабов, они купили ему ЧМ, теперь пожизненно будет их игрушкой.
Насколько же нужно быть закомплексованным. А почему купили ЧМ для Месси, а не для Мбаппе? Главная звезда клуба это Мбаппе с самым большим контрактом + он француз. Ответа не будет. Почему не Неймару? И какой классный сценарий на 123 минуте решающий сейв делает Мартинес, если бы забил матч бы переигрывали походу. Видимо Мадрид не наказывает, а полыхает после ЧМ
+11
-1
+10
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вовочка6762
И маленькая приписка - зарплата Месси должна быть больше чем у Роналду.
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-2
-2
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Pertinax Gandi
Вроде ж полчаса назад спортс писал, что он оставаться не хочет.
+7
0
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Мадрид наказывает!
Комментарий скрыт
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-16
-10
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Alexandr Donskoy
Ответ Сэб Феттель
С тем, что до сих пор бомбит у человека после ЧМ.
Скорее всего да)
+3
0
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