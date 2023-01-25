«Милан» на 12 очков отстает от лидирующего «Наполи» после 19 туров Серии А
Отставание «Милана» от «Наполи» увеличилось по итогам 19-го тура Серии А.
21 января неаполитанская команда обыграла «Салернитану» (2:0), а сегодня «россонери» проиграли «Лацио» (0:4).
Разрыв между командами после 19 матчей составляет 12 очков – «Наполи», занимающий первое место, набрал 50 баллов, а «Милан», идущий вторым, – 38. «Лацио», «Интер» и «Рома» набрали по 37 очков и занимают места с третьего по пятое соответственно.
В следующем туре Серии А «Наполи» встретится с «Ромой», а «Милан» – с «Сассуоло». Матчи пройдут 29 января.
Привет и не грусти - ещё не вечер , разбирательство не окончено и ближе к ночи со всех всё снимут :
Лишь бы не до исподнего раздели )))
И игра идёт Слава Богу
Не знаю как в Реале пойдёт, я бы на его месте сезон поиграл ещё окреп.
Хотя Реалу тяжело будет отказать
Я люблю Наполи…
Долго команда шла к титулу и теперь всё в её руках.
НО писать о том,что сейчас сильнейший состав - это смех.
Когда летом ушли Мертенс,Оспина,Инсинье и Кулибали - лидеры команды….кто был уверен что Наполи будет так играть,на таком уровне укатывать всех в газон? По летним сообщениям все писали о борьбе за четвёрку и не более.
Не балабольте в пустую,Нострадамусы фиговы.
Нынешняя форма - уровня борьбы за выживание.
Отучил Милан за последние пару лет от таких "перформансов".
Жду в следующей игре другого вратаря и другую схему.