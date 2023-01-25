Отставание « » от «Наполи» увеличилось по итогам 19-го тура Серии А.

21 января неаполитанская команда обыграла «Салернитану» (2:0), а сегодня «россонери» проиграли « » (0:4).

Разрыв между командами после 19 матчей составляет 12 очков – « », занимающий первое место, набрал 50 баллов, а «Милан», идущий вторым, – 38. «Лацио», «Интер» и «Рома» набрали по 37 очков и занимают места с третьего по пятое соответственно.

В следующем туре Серии А «Наполи» встретится с «Ромой», а «Милан» – с «Сассуоло». Матчи пройдут 29 января.