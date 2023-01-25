«Милан» на 12 очков отстает от лидирующего «Наполи» после 19 туров Серии А

Теги Милан Лацио серия А Италия Наполи Футбол

Отставание «Милана» от «Наполи» увеличилось по итогам 19-го тура Серии А. 

21 января неаполитанская команда обыграла «Салернитану» (2:0), а сегодня «россонери» проиграли «Лацио» (0:4).

Разрыв между командами после 19 матчей составляет 12 очков – «Наполи», занимающий первое место, набрал 50 баллов, а «Милан», идущий вторым, – 38. «Лацио», «Интер» и «Рома» набрали по 37 очков и занимают места с третьего по пятое соответственно.

В следующем туре Серии А «Наполи» встретится с «Ромой», а «Милан» – с «Сассуоло». Матчи пройдут 29 января. 

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47 комментариев

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Токсик
Всё-таки шик, что Юве отошёл от дел. У Сериала будут 3 совершенно разных победителя за последние 3 года
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OldRedWhite
Ответ Digart
Поздравляю Наполи с завоеванием третьего Скудетто. До Про Верчелли осталось всего 4 титула, а до Ювентуса – 35.
Хорошшшшш !
Привет и не грусти - ещё не вечер , разбирательство не окончено и ближе к ночи со всех всё снимут :
Лишь бы не до исподнего раздели )))
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Свирепый Баск
Ответ Итачи Учиха
Жаль, что всё-таки не при Сарри Наполи возьмёт долгожданное скудетто. Думаю, та команда 15-18 годов была сильнее нынешней
при всей любви к Наполи, щас особенно-то и некому титул брать: милан посыпался, интер нестабильный какой-то, ювик в ауте, лацио не потянет, рома в оковах моура, а аталанта слишком перетасованная
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Свирепый Баск
Ответ Итачи Учиха
Жаль, что всё-таки не при Сарри Наполи возьмёт долгожданное скудетто. Думаю, та команда 15-18 годов была сильнее нынешней
согласен абсолютно! пиковые мертенс, кальехон и инсинье, в центре жоржиньо, гамшек и аллан... роскошная команда, просто Юве тогда был в недосягаемом прайме
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Edward XVII
жаль Армандыч не дожил - Аргентина и Наполи снова лучшие.
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Экспертное мнение
Ответ ARTEM PROKAZOV
Состав с Марадоной был действительно плох, и его превозносят как раз за то, что он поднял команду и привёл к чемпионство практически в соло. Этот состав сильнее, само собой…
Сказки не рассказывай, открой список бомбардиров и ты там еще найдешь бомбардира Наполи кроме Марадоны, прямо как Осимхен у Хвичи, совершенно никакой разницы
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ARTEM PROKAZOV
Ответ Марина Быстрова
Конечно,куда там какому-то Марадоне до великой квичи...интересно,ты шутить или правда настолько глуп?
Состав с Марадоной был действительно плох, и его превозносят как раз за то, что он поднял команду и привёл к чемпионство практически в соло. Этот состав сильнее, само собой…
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FNT
Уф, круто было бы Спалу взять наконец скудетто. В Наполи после такого перерыва это будет просто идеально. Добавится граффити на улицах Неаполя с лысиной. :)
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Michael_the_creator
Ответ Vladislove Dobry
Да и Хвича в Реал мечтает с детства . Может и возьмут .
Он себя так хорошо чувствует в Наполи
И игра идёт Слава Богу
Не знаю как в Реале пойдёт, я бы на его месте сезон поиграл ещё окреп.
Хотя Реалу тяжело будет отказать
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kaka10
Ответ Good Man
Тошнит от тренерских решений, от цыгана в воротах, нужен новый тренер, не работает тот характер опытных бойцов и прогрессивных пацанов из Эмполи
И шо бы ты сделал на месте тренера? Какие правильные решения выдал? Ну ка
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Sobachkin
Милану б теперь 2-е удержать.... о Скудетто можно забыть
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Vladislove Dobry
Ответ Ебздрогыч
У Диего на небесах один радостный повод за другим: сначала аргентинцы чемпионами мира стали, теперь Наполи на всех порах к скудетто рвется! Жаль не дожил
Ну он сам виноват . Надо было не таким активным быть с дорожками .
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Sergej M-S
При всём уважении,НО…
Я люблю Наполи…
Долго команда шла к титулу и теперь всё в её руках.

НО писать о том,что сейчас сильнейший состав - это смех.

Когда летом ушли Мертенс,Оспина,Инсинье и Кулибали - лидеры команды….кто был уверен что Наполи будет так играть,на таком уровне укатывать всех в газон? По летним сообщениям все писали о борьбе за четвёрку и не более.

Не балабольте в пустую,Нострадамусы фиговы.
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Холден Колфилд
Тэтэрушану за какой-нибудь румынский Газ Метан играть надо,а не за Милан
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Winnie the Pooh
Ответ Итачи Учиха
Жаль, что всё-таки не при Сарри Наполи возьмёт долгожданное скудетто. Думаю, та команда 15-18 годов была сильнее нынешней
не знаю не знаю. думаю, то как именно сейчас играет наполи, делает этот наполи посильнее того. наполи сейчас гораздо вариативнее и разнообразнее, чем при сарри. ну это лично мне так кажется
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Vladislove Dobry
Ответ Michael_the_creator
Надеюсь Наполи не просрут такой гандикап Хвича и ко заслужили трофей Осимхен уйдёт летом за 150
Да и Хвича в Реал мечтает с детства . Может и возьмут .
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Vladislove Dobry
Наполи если резко не посыпется (хотя причин вроде и нет , если только все одновременно травмируются) , его уже никто не догонит .
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Товарищ Наркотик
Ответ Итачи Учиха
Жаль, что всё-таки не при Сарри Наполи возьмёт долгожданное скудетто. Думаю, та команда 15-18 годов была сильнее нынешней
В 18 году думал заберут, особенно после победы в Турине, с голом на 93 минуте
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Марина Быстрова
Ответ ubAA
Лолшто ? У Наполи сейчас сильнейший состав за всю историю ! Хвича и Осимен потенциально сильнейшие в Европе, когда такое было ???
Конечно,куда там какому-то Марадоне до великой квичи...интересно,ты шутить или правда настолько глуп?
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Марина Быстрова
Ответ Пуп Ппп
Твою школьную логику не заметить нельзя . проигрыш - виновата команда. ) победа - Лиау затащил в одиночку уря.
Так в основном Леау и тянет,на индивидуальном мастерстве. Остальные мертвы. Оторви себе голову,как страус в известном видео)
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Марина Быстрова
Ответ Starki92
12 очков отрыва не так страшны, как игра Милана. Нынешняя форма - уровня борьбы за выживание. Отучил Милан за последние пару лет от таких "перформансов". Жду в следующей игре другого вратаря и другую схему.
Некому играть. Миранте 0 полный,он в предсезонке даже мяч не мог поймать в руки.
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encaro_one
Ответ Digart
Поздравляю Наполи с завоеванием третьего Скудетто. До Про Верчелли осталось всего 4 титула, а до Ювентуса – 35.
Ювентусу надо было снять очки в следующем сезоне, не ломая мощную интригу за 2-4 место
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Starki92
12 очков отрыва не так страшны, как игра Милана.
Нынешняя форма - уровня борьбы за выживание.
Отучил Милан за последние пару лет от таких "перформансов".
Жду в следующей игре другого вратаря и другую схему.
+1
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Power Lifting
На многих видел футболки Хвичи в Неаполе ! Крассава! Добротный игрок
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Пуп Ппп
Ответ Марина Быстрова
Комментарий удален модератором
Твою школьную логику не заметить нельзя . проигрыш - виновата команда. ) победа - Лиау затащил в одиночку уря.
+1
-2
-1
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