Киву о вылете «Интера» с КЧМ: «Флуминенсе» был свежее и острее. Я не увидел нужного настроя, мы не справлялись с их интенсивностью и высоким прессингом»
Кристиан Киву оценил поражение от «Флуминенсе» (0:2) в 1/8 финала КЧМ.
«Флуминенсе» был свежее и острее. Я не увидел на поле нужного настроя, мы не справлялись с их интенсивностью и высоким прессингом. Мы были немного самоуверенными, стараясь сыграть красиво там, где нужно было действовать попроще.
В целом уровень нашей энергии был заметен. Мы до самого конца пытались перевернуть игру, вдобавок не повезло – дважды попали в каркас ворот, у де Врея был момент. В итоге мы пропустили два гола, по сути, после двух ударов по воротам», – сказал тренер «Интера» Sport Mediaset.
Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Football Italia
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