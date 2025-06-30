Александр Мостовой: «Если бы Николич не ушел, его признали бы лучшим тренером сезона. Он заслуживал больше Мусаева. ЦСКА был 6-м, а потом резко выиграл Кубок и занял 3-е место»
Александр Мостовой не считает Мурада Мусаева лучшим тренером сезона.
«Если бы Николич не ушел из ЦСКА, его признали бы лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ. Мне кажется, что это в какой-то степени повлияло.
Николич заслуживал больше Мусаева. ЦСКА находился на шестом месте, а потом резко выиграл Кубок России и занял третье место в чемпионате. Хочешь не хочешь, но армейцы сделали огромный рывок», – сказал бывший полузащитник «Спартака».
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: «Чемпионат»
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