Александр Мостовой: «Если бы Николич не ушел, его признали бы лучшим тренером сезона. Он заслуживал больше Мусаева. ЦСКА был 6-м, а потом резко выиграл Кубок и занял 3-е место»

Александр Мостовой не считает Мурада Мусаева лучшим тренером сезона.

«Если бы Николич не ушел из ЦСКА, его признали бы лучшим тренером прошедшего сезона РПЛ . Мне кажется, что это в какой-то степени повлияло.

Николич заслуживал больше Мусаева . ЦСКА находился на шестом месте, а потом резко выиграл Кубок России и занял третье место в чемпионате. Хочешь не хочешь, но армейцы сделали огромный рывок», – сказал бывший полузащитник «Спартака».