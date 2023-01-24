Алвеса перевели в другую тюрьму – ради его безопасности. У Дани будет отдельная камера с душевой

Теги ПСЖ Ювентус Сборная Бразилии по футболу Барселона Дани Алвес Ла Лига происшествия Футбол

Дани Алвеса перевели в другую тюрьму ради его безопасности.

Несколько дней назад Дани был арестован по подозрению в изнасиловании. Бывшему футболисту «Барселоны», «ПСЖ» и «Ювентуса» грозит от 4 до 12 лет тюрьмы.

В понедельник бразилец был переведен из тюрьмы Brians 1 в Brians 2. По информации El Pais, это было сделано для безопасности Алвеса.

В новой тюрьме у Дани будет отдельная камера с собственной душевой, что позволит ему не ходить в общую душевую, как в Brians 1.

Девушка, обвинившая Алвеса в изнасиловании, отказалась от компенсации и хочет, чтобы Дани посадили в тюрьму. Футболист трижды дал противоречащие друг другу показания.

Алвес был подавлен, ничего не ел и не разговаривал в тюрьме

Дани Алвеса арестовали по подозрению в изнасиловании. Есть много неприятных подробностей – со слов жертвы

Материалы по теме

83 комментария

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Viktor_SV
По этой статейке подавляющее большинство мужчин осуждаются по оговору.
Какой смысл их оговаривать?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гульнара Айманбетова
Как подставился Дани Алвес,нюх потерял.Много денег с него снимут.И скандал на весь мир. Такую карьеру испортил...Ах дурак,дурак...
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Pavel Tyazhev
То есть вы подписаны на профили этих самых? Или вам их посты алгоритмы показывают? И то и другое довольно подозрительно.
Сложно вбить его в поисковике и зайти на его профиль в инсте? Это займёт секунд 15.
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Гриззли
Ответ Игорь Климов
Интересно, а почему Кринжа7 не закрывали за такое же противоправное действие в отношении девушки?
Наверное, потому что она подала заяву через 9 лет? Да и ее иск отклонили, уголовное дело не заводили.
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Чучунков
Ответ sp.msk.86
а что платят только на досудебке? после суда никаких выплат не назначают?
Да, это ведь так поможет ему из тюрьмы
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alex Legend
Ответ Zorro
А ты знаток в этих делах
Это гуглится за пару минут
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Добрый Ретроград
Какие все знатоки тюремного быта... "Большинство русских мужчин гомофобы из-за того, что в русском уме очень сильны метастазы криминального кодекса чести. Любой серьезный человек, чем бы он ни занимался, подсознательно примеривается к нарам и старается, чтобы в его послужном списке не было заметных нарушений тюремных табу, за которые придется расплачиваться задом. Поэтому жизнь русского мачо похожа на перманентный спиритический сеанс: пока тело купается в роскоши, душа мотает срок на зоне."© Пелевин. Священная книга оборотня
0
-2
-2
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boni Jek
Ответ Egobrain junior
русского языка? да
Ну ты понял прекрасно о чем

Я
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Egobrain junior
Ответ Boni Jek
Прошёл эту школу?
русского языка? да
0
-1
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
leproprietescestlevol
Но в душевой его будет ждать Черчесов.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Budabuda
Ответ Ебздрогыч
Да уж, в общей душевой у Алвеса могли быть проблемы в защите
Да уж это не Малькольм, который бы смог не уронить мыло.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Бухгалтер2021
пора уже ложку с дыркой и миску
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pailak Petrosian
Ответ Diego Zidan
Там лучше сидится, чем в России живется
работать нужно
+1
-1
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Diego Zidan
Там лучше сидится, чем в России живется
+1
-2
-1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pailak Petrosian
Показалось что будет Отдельная камера с Девушкой)))))
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Alexandr Sokolov
Это не меня здесь заперли - это вас заперли со мной
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
yurist Cherchesova
Наверное и питание отдельное ещё: крабы, омары, хамон
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Сергей Носков
Ответ Ебздрогыч
Да уж, в общей душевой у Алвеса могли быть проблемы в защите
В голосину!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Ответ Alex Legend
Те кто с понятиями, опустили бы Алвеса в первую очередь.
А ты знаток в этих делах
+4
-3
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Zorro
Ответ Мадрид наказывает!
"с понятиями" про "жить по закону" не слышал?
Ты от туда?
+3
-3
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boni Jek
Ответ serb2010
Буква Т лишняя или ты веришь в его невиновность?)
Тоже прошёл через это

?
+4
-1
+3
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Boni Jek
Ответ Egobrain junior
лишняя "Т"
Прошёл эту школу?
+5
-1
+4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Wiley Fox
Мыло можно поднимать
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Иван1984
Нормально отжарил телку, лучше бы водку пил!!!
+1
0
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Pavel Tyazhev
Ответ Alex Legend
Так они же сами Инстаграмы зачем-то ведут, вот мы и знаем.
То есть вы подписаны на профили этих самых? Или вам их посты алгоритмы показывают? И то и другое довольно подозрительно.
0
-4
-4
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий