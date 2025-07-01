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Александр Мостовой: «Если бы Кордоба перешел в «Спартак», «Краснодар» не стал бы чемпионом, а Мусаева не признали бы лучшим тренером»

Александр Мостовой считает, что без Джона Кордобы «Краснодар» не стал бы чемпионом.

«Лучший тренер РПЛ — это условная награда. Всегда выбирают того, кто стал чемпионом. В какой-то степени это даже логично, но вот именно лучшего тренера все равно нельзя определить точно.

Если человек работает с аутсайдером, но занимает, например, пятое место по итогам сезона, его все равно не признают лучшим. Выберут лучшим тренера чемпионской команды. Хотя чемпионство все равно выигрывают футболисты, а не тренеры.

Кордобу признали лучшим игроком сезона. Никто с этим спорить не будет, потому что все видят, насколько это сильный игрок по меркам РПЛ. А вот если бы Кордоба перешел в «Спартак», как об этом говорили в прессе, «Краснодар» не стал бы чемпионом». И Мусаев ничего бы не смог поделать с этим. И лучшим тренером его не признали бы», — сказал бывший футболист «Спартака».

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: «РБ Спорт»
logoДжон Кордоба
logoКраснодар
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logoСпартак
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logoпремьер-лига Россия
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