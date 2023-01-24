В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов
В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах спортивных сооружений.
Рекламировать пиво хотят разрешить на соревнованиях, которые правительство внесет в специальный реестр.
О разработке этой инициативы сообщили на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту.
По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе разрешат рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Отмечается, что это будет возможно не только в самих спортсооружениях, но и на их крышах, фасадах и территориях, а также входных билетах.
Пиво можно будет рекламировать в сооружениях, вошедших во Всероссийский реестр объектов спорта. Также реклама могла бы быть размещена на официальных сайтах клубов и лиг, на интернет-страницах, которые определит кабмин.
Инициативой также предложили разрешить использовать в рекламе букмекерских контор образы совершеннолетних людей.
Концептуально у Министерства спорта возражений к инициативе нет, но ее нужно будет проработать, отметил заместитель главы ведомства Андрей Федоров.
Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что рекламу и продажу пива на стадионах обсудят с Минздравом.
«Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава», – сказал Свищев ТАСС.
Советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов уточнил, что ведется работа и относительно продажи пива.
«Мы подходили в комплексе, в том числе с возможностью продажи пива. Мы ведем работу с правительством, чтобы понять, будет ли второе чтение [законопроекта], как дальше будет выстроена работа.
Именно продажа и реклама пива – это интересно в комплексе собственникам спортивных сооружений и национальным спортивным федерациям», – сказал Котов.
Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.
то есть во время домашней серии в КХЛ, когда матчи через день, этот баннер придется три раза вешать и три раза снимать? мне кажется затраты на монтаж даже не стоят того, чтобы эту рекламу просто увидело несколько тысяч потенциальных потребителей. тем более на самом матче никакого пива все равно не будет.