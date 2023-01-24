В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах стадионов

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В Госдуме предложили размещать рекламу пива на фасадах спортивных сооружений.

Рекламировать пиво хотят разрешить на соревнованиях, которые правительство внесет в специальный реестр.

О разработке этой инициативы сообщили на заседании рабочей группы «Законодательное обеспечение развития физической культуры и спорта» при комитете Госдумы по физической культуре и спорту. 

По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе разрешат рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения. Отмечается, что это будет возможно не только в самих спортсооружениях, но и на их крышах, фасадах и территориях, а также входных билетах.

Пиво можно будет рекламировать в сооружениях, вошедших во Всероссийский реестр объектов спорта. Также реклама могла бы быть размещена на официальных сайтах клубов и лиг, на интернет-страницах, которые определит кабмин.

Инициативой также предложили разрешить использовать в рекламе букмекерских контор образы совершеннолетних людей.

Концептуально у Министерства спорта возражений к инициативе нет, но ее нужно будет проработать, отметил заместитель главы ведомства Андрей Федоров. 

Председатель комитета Госдумы по физической культуре и спорту Дмитрий Свищев сообщил, что рекламу и продажу пива на стадионах обсудят с Минздравом.

«Мы продолжим обсуждение данного законопроекта на следующем заседании рабочей группы. Мы пригласим коллег из Минздрава», – сказал Свищев ТАСС.

Советник председателя комитета Госдумы по физической культуре и спорту Александр Котов уточнил, что ведется работа и относительно продажи пива.

«Мы подходили в комплексе, в том числе с возможностью продажи пива. Мы ведем работу с правительством, чтобы понять, будет ли второе чтение [законопроекта], как дальше будет выстроена работа.

Именно продажа и реклама пива – это интересно в комплексе собственникам спортивных сооружений и национальным спортивным федерациям», – сказал Котов.

Запрет на продажу пива на спортивных объектах действует с 2005 года. В мае правительство Москвы в качестве эксперимента разрешило до 31 декабря при наличии соответствующей лицензии продажу алкоголя крепостью до 16,5% при оказании услуг общественного питания в музеях, концертных залах и спортивных сооружениях.

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76 комментариев

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Breadslicer88
Это как в стриптиз клубе? Смотреть можно , трогать нельзя!
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Александр Корнейчук
Башню что ли снесло?!
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Daff Rogers
Ответ Radik_2.0
во, воистину важные и необходимые инициативы подъехали. пиво на стадионе мы вам покажем, а вот продавать не будем
вы тут пивов продаете? нет, только показываем
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KSA1985
За здоровую нацию, за здоровый образ жизни. "Государство делает всё для этого"
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1319pro
Все лоббисты спалены)
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Volgogradets
На фасаде здания Госдумы лучше вывесить рекламу солей и прочей синтетики, ибо другого наши депутаты не употребляют
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Пётр Зозуля
От пива одно название, научились бы для начала варить качественный продукт
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rarog
Это я,почтальон Печкин,принёс вам рекламу пива. Только самого пива я вам не налью,потому что у вас документов на разрешение продажи пива на стадионах нету
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Typ72
Вы либо трусы наденьте, либо крест снимите. (с)
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Осоавиахим
Ответ Плакса Джон ушел налево
Предлагаю разрешить продавать пиво на стадионах, но пить на стадионах нельзя.
Дополню инициативу. Не только пить нельзя, но и выносить со стадиона.
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Jii Gee
Зачем нам нужна такая госдума? Только тратят наши деньги.
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Forza
По этой логике, на фасаде гос.думы нужно рекламу мозгов разместить.
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Белые штаны Хави
На думу вешать рекламу контрацепции тогда
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Rotwein
Ответ Spartakus1984
Видишь рекламу пива на стадионе или возле него в жаркий день, а купить и утолить жажду не можешь.Молодцы как всегда блеснули умомо гос. думщики.
Утолять жажду пивом? Серьёзно?
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Ko Vi
Ответ VaD
При русской культуре пития, приводящей к удручающей статистике домашнего насилия, бытовых преступлений и ДТП, доступ к алкоголю нужно ограничивать максимально.
Россия в мире даже в 20-ку стран по употреблению на душу населения уже не входит, но некоторые не в силах избавиться от стереотипов
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Denis Spiridenock
Ну а что вы хотели, на пятый срок электорат надо как-то заманивать потихоньку
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Грегори Хауз
Рекламу алкоголя на тв запретили, а на фасадах стадионов давайте начнем. Идиотизм.
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Классный руководитель
примите вы наконец решение, все посиделки какие то утраивают
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СИ
Большинство алкоголиков начинало свой путь к алкоголизму с глотка пива в юношеском возрасте.
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Millencolin
"По предварительному тексту инициативы пиво и напитки на его основе разрешат рекламировать в местах проведения официальных спортивных соревнований в дни их проведения."

то есть во время домашней серии в КХЛ, когда матчи через день, этот баннер придется три раза вешать и три раза снимать? мне кажется затраты на монтаж даже не стоят того, чтобы эту рекламу просто увидело несколько тысяч потенциальных потребителей. тем более на самом матче никакого пива все равно не будет.
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Бронякрепка
Ответ Амфитрион
Надеюсь, специальный комитет для проработки этого важнейшего вопроса уже создан?
скоро в баре соберутся и обсудят!
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Бронякрепка
Ответ VaD
Так алкоголь не решает этих проблем, а, наоборот, их усиливает.
проверял?
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Константин
Чего уж там и сижки тож нужно рекламить
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VaD
Ответ Spartakus1984
Если бы в России люди не выпивали,то вообще бы озверели или в депрессия ходили.
Так алкоголь не решает этих проблем, а, наоборот, их усиливает.
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Pavelaznaurov
Лучше уж на мячах рекламу изобразить,или на футболках судей….или уж сразу на гербе,чего мелочиться?????
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