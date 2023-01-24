Роналду был «одержим» зарплатой Месси в «Барсе», играя за «Реал». Бартомеу сказал ему, что Лео платят «в два раза больше» (El Mundo)
Криштиану Роналду интересовался зарплатой Лионеля Месси в «Барселоне».
Как утверждает El Mundo, португалец в период выступления за «Реал» был «одержим» зарплатой аргентинца в течение нескольких лет.
Этот вопрос настолько занимал Роналду, что он решил узнать ответ у тогдашнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.
Криштиану и его агент Жорже Мендеш пересеклись с Бартомеу на одной из церемоний награждения, где Роналду поинтересовался у главы «блауграны», сколько получает Месси.
«Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», – ответил Бартомеу.
Вскоре после этого Роналду покинул «Реал». Это произошло в 2018 году.
Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Пике, он узнавал детали у людей из «Барселоны» (Diario Sport)
Они же три года назад напечатали бомбу - контракт Месси.
А вот от 4-ки Умтити+Дембеле+Гризманн+ Коутиньо мало того, что расходов было больше, с учётом трансферов, так ещё и пользы нихрена не давали, ни в маркетинге, ни на поле
Но зарплата Месси в Барсе была меньше чем у Роналду в Реале. А как стала больше в конце 2017, так Роналду тут же рассорился с Пересом и свалил. Это только факты, без всяких подслушанных разговоров.