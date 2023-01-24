Роналду был «одержим» зарплатой Месси в «Барсе», играя за «Реал». Бартомеу сказал ему, что Лео платят «в два раза больше» (El Mundo)

интересовался зарплатой в «Барселоне».

Как утверждает El Mundo, португалец в период выступления за «Реал» был «одержим» зарплатой аргентинца в течение нескольких лет.

Этот вопрос настолько занимал Роналду, что он решил узнать ответ у тогдашнего президента «Барселоны» .

Криштиану и его агент пересеклись с Бартомеу на одной из церемоний награждения, где Роналду поинтересовался у главы «блауграны», сколько получает Месси.

«Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», – ответил Бартомеу.

Вскоре после этого Роналду покинул «Реал». Это произошло в 2018 году.

Рамос просил у «Реала» зарплату на уровне Пике, он узнавал детали у людей из «Барселоны» (Diario Sport)