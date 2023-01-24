Роналду был «одержим» зарплатой Месси в «Барсе», играя за «Реал». Бартомеу сказал ему, что Лео платят «в два раза больше» (El Mundo)

Теги ПСЖ Криштиану Роналду Барселона Реал Мадрид Лионель Месси лига 1 Франция Ла Лига Жорже Мендеш высшая лига Саудовская Аравия Аль-Наср Эр-Рияд Жозеп Бартомеу деньги Футбол

Криштиану Роналду интересовался зарплатой Лионеля Месси в «Барселоне».

Как утверждает El Mundo, португалец в период выступления за «Реал» был «одержим» зарплатой аргентинца в течение нескольких лет.

Этот вопрос настолько занимал Роналду, что он решил узнать ответ у тогдашнего президента «Барселоны» Жозепа Бартомеу.

Криштиану и его агент Жорже Мендеш пересеклись с Бартомеу на одной из церемоний награждения, где Роналду поинтересовался у главы «блауграны», сколько получает Месси.

«Не могу сказать тебе точно, но в два раза больше, чем «Реал» платит тебе», – ответил Бартомеу.

Вскоре после этого Роналду покинул «Реал». Это произошло в 2018 году.

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76 комментариев

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Вячеслав Новиков
Ответ Altim
Да, именно такие. Удивляешься до сих пор?)
Да вроде парень успешный и денег море, живи и кайфуй по факту
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Oleg
Ответ здоровяк
Зря Роналду поругался с Мендешом, он подобные вбросы будет генерить каждый день
Эль Мундо мадридское издание, вполне могли откопать правду.

Они же три года назад напечатали бомбу - контракт Месси.
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AF007
Ну теперь-то вроде всë наоборот. Вот только сомневаюсь, что криштику от этого полегчало))
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Berekella 999
Супер ЭГОРОН.
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Товарищ Наркотик
Ответ Александра Александрова
Так он из-за этого и ушёл из Реала , он Переса просил зп, как у Месси или больше на что Перес ему сказал ты не Месси , в итоге он убежал подумав что он царь и пуп земли , а реальная жизнь быстро показала , что без Реала и его судей он 0 на палочке )об этом было много новостей в то время
Он просил зп больше, чем у Неймара. Вполне адекватное требование на тот момент было
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kadniv
Бартомеу грамотно ослабил главного конкурента
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Тор 100
Ответ x2dj8fx6q7
Итог: Барса, рычаги
Итог;:реал проиграл супер кубок Испании 3-1,роналду сбежал С реала, реал на своём законном втором месте
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Иван1984
И чем это для Барсы закончилось?? Теперь её турнир лига европы!
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Терминатор///Айлбибекович
Если это так,то он еще раз оправдал свое прозвище Кринж.А вообще он всю карьеру одержим не только зарплатой Месси,но и всем другим его достижениям.Кринж вечно второй.
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toxasel
Он моя сосед. Спелый Фрукт. Боль в моя дырка задница. Я получай золотой мяч, он тоже получай золотой мяч. Я делай голы, он тоже делай голы. Я выигрывай Чемпион мира. Он проиграй Марокко. Радостно!
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XavIniesta2008-2015
Ответ x2dj8fx6q7
Итог: Барса, рычаги
Это итог провального менеджмента Бартомеу и его команды. Переплаты по трансферам и огромные з/п игроков по большей части обусловлены слабым умениями вести переговоры
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Singidunum1389
Бартомеу надо было поугарать и сказать, что Лео получает раз в 5 больше. Криш бы еще тогда в Наср ушел.
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нелюбитель футбола
Перес в 18- году сказал Геше : Зарплату как у Месси ты не получишь, а ещё Ди Стефано - икона Реала... Это всем известные причины, по которым гель свалил из Мадрида .. Более больного, эгоистичного и сумасшедшего человека в футболе я не встречал ... Мендеш прав...
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Good_Win
Мендеш по-немного начал доставать грязные портки Рона))
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Капитан Буррито
затроллил
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Altim
Ответ Вячеслав Новиков
Не понятно зачем ему это, и так денег полно, зачем считать чужие, не ужели такие комплексы?
Да, именно такие. Удивляешься до сих пор?)
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Бускетс это позиция
Ответ Экспертное мнение
Выходит, Месси выгнал не только Ибрагимовича из Барсы и Икарди из Аргентины, так еще и Роналду из Реала? Настоящий король футбола всем руководит, считай отправил Криша доигрывать в пустыню.
А говорили, что Лео серый кардинал Барселоны, недооценили паренька)
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Анатолий Дмитриевич
тот самый момент, когда уровень зарплат максимально четко отражает разницу в уровнях футболистов))
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Боули легенда Челси
Ответ Roman
Конечно. Ведь наш Криш никогда в подобном не был замечен, он добрый, честный, обо всех высказывается в прекрасном ключе, клубы свои овном не поливает в интервью. Просто эталон поведения
Особенно после того самого интервью
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Бускетс это позиция
Ответ x2dj8fx6q7
Итог: Барса, рычаги
Не, Лео за счёт игры+маркетинга еще более менее балансировал и не во вред это было
А вот от 4-ки Умтити+Дембеле+Гризманн+ Коутиньо мало того, что расходов было больше, с учётом трансферов, так ещё и пользы нихрена не давали, ни в маркетинге, ни на поле
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Summer
Ответ AC_Milan_7
Гризманы, Коутиньи, и остальные трансферы не причина? Лавочники и вечно травмированные получающие космические зп тоже не в счет? Итог без Месси, мечты выиграть ЛЕ!
Забей, им лишь бы хоть как то очернить Месси, после победы на ЧМ и признания всего мира как лучшего игрока всех времён у них будет гореть ещё очень долго
+17
-8
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Paul Spolnikov
Пора сделать возможность заминусить материал прямо с главной, не читая, по заголовку.
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Caterina
Не знаю, действительно ли был такой разговор.
Но зарплата Месси в Барсе была меньше чем у Роналду в Реале. А как стала больше в конце 2017, так Роналду тут же рассорился с Пересом и свалил. Это только факты, без всяких подслушанных разговоров.
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Владимир Данилов
Не, ну Бартомеу, конечно, тот ещё поц, но ответ зачётный) подколоть Роналду не каждому дано)
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шампион
А еще КриРо был одержим бородой Месси. Во время игры он попытался вырвать клок, но пальцы были измазаны гелем, и проскользили. После этого КриРо ушел из Реала.
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