Аит-Нури подыграл себе рукой перед голом Бернарду в матче «Ман Сити» с «Аль-Хилалем». Судья засчитал взятие ворот

«Ман Сити», видимо, открыл счет в матче с «Аль-Хилалем» с нарушением правил.

В ходе атаки, завершившейся голом Бернарду Силвы на 9-й минуте, защитник «горожан» Раян Аит-Нури подыграл себе рукой, но главный судья игры 1/8 финала клубного ЧМ Хесус Валенсуэла засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков и тренера саудовского клуба Симоне Индзаги. Изображение: кадр из трансляции