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Аит-Нури подыграл себе рукой перед голом Бернарду в матче «Ман Сити» с «Аль-Хилалем». Судья засчитал взятие ворот

«Ман Сити», видимо, открыл счет в матче с «Аль-Хилалем» с нарушением правил.

В ходе атаки, завершившейся голом Бернарду Силвы на 9-й минуте, защитник «горожан» Раян Аит-Нури подыграл себе рукой, но главный судья игры 1/8 финала клубного ЧМ Хесус Валенсуэла засчитал взятие ворот, несмотря на протесты игроков и тренера саудовского клуба Симоне Индзаги.

Изображение: кадр из трансляции

Опубликовал: Андрей Карнаухов
Источник: Спортс’‘
logoМанчестер Сити
logoАль-Хилаль
logoчемпионат мира среди клубов
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