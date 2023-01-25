Малкин набрал 1+2 в матче с «Флоридой», став 2-й звездой. У него 47 очков в 47 играх

Теги Питтсбург Евгений Малкин НХЛ Хоккей

Форвард «Питтсбурга» Евгений Малкин набрал 3 (1+2) очка в матче с «Флоридой» (7:6 ОТ) и был признан второй звездой.

На 65-й минуте россиянин ассистировал Крису Летангу, забившему победный гол.

Всего в 47 играх текущего чемпионата НХЛ на счету Малкина 47 (17+30) баллов.

Сегодня за 20:29 (4:51 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, 50% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 3».

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17 комментариев

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SlavaF.
Ответ e1ther - e1ther
Ну это поэтому же у Макдака всего плюс 2 за сезон при очках под 90,ибо днарь,да Слафко?)
Сантехник, а ну марш унитазы чистить! То бухает, то на Спортсе болтается, а горшки сами себя не почистят.
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Nickolai
Первая передача конечно шик, в стиле Жени)
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e1ther - e1ther
Ответ SlavaF.
Вы голы соперника посмотрите, дважды конкретно Малкин недоработал. Плюс/минус для центра важен.
Ну это поэтому же у Макдака всего плюс 2 за сезон при очках под 90,ибо днарь,да Слафко?)
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SlavaF.
Ответ Zomourning33
Забито было 13 шайб. Сложно остаться в плюсе. Но главное - это победа. А +/- все равно специфический показатель, на который надо обращать внимание не часто.
Вы голы соперника посмотрите, дважды конкретно Малкин недоработал.
Плюс/минус для центра важен.
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Оскар Муравьев
Кросби конечно мастер по закрывания вратарей
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Pink Floyd1276
Ответ Namaste_88
Надо 71 в 71😎💪🏼
Согласен и на 82+ в 82 🐧✌
+2
0
+2
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Zomourning33
Ответ SlavaF.
Серьёзно? При минус 3? Из них один в большинстве, как раз Малкин недоработал назад, два гола их звено пропустило в равных.
Забито было 13 шайб. Сложно остаться в плюсе. Но главное - это победа. А +/- все равно специфический показатель, на который надо обращать внимание не часто.
0
-1
-1
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56prost
...без защиты повеселились вволю,Жека на уровне, солидно в атаке
0
0
0
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1960лоцман
Пока все хорошо идет ,7 очков до 1200 и 12 шайб до Могильного.
+5
0
+5
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GSA1214
Есть еще порох)
+2
0
+2
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VintDV
Снова 1 очку за игру:) Тьфу тьфу тьфу - хороший пока сезон для Жени!!!
+2
0
+2
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Evincive
Уровень держит. Удачи! Главное - без травм.
0
0
0
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SlavaF.
Ответ SlavaF.
Серьёзно? При минус 3? Из них один в большинстве, как раз Малкин недоработал назад, два гола их звено пропустило в равных.
Вернее, в равных составах звено Малкина забило один гол, пропустило три.
+1
-4
-3
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SlavaF.
Ответ Кино Музыка
Их тройка сделала игру.
Серьёзно? При минус 3?
Из них один в большинстве, как раз Малкин недоработал назад, два гола их звено пропустило в равных.
+2
-8
-6
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Кино Музыка
Их тройка сделала игру.
+7
-1
+6
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Бомбардир Ковтун
Жэка даже на пенсии выдает очко за игру
+23
0
+23
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Namaste_88
Надо 71 в 71😎💪🏼
+18
0
+18
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