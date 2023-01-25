Малкин набрал 1+2 в матче с «Флоридой», став 2-й звездой. У него 47 очков в 47 играх

Форвард « » набрал 3 (1+2) очка в матче с «Флоридой» (7:6 ОТ) и был признан второй звездой.

На 65-й минуте россиянин ассистировал Крису Летангу, забившему победный гол.

Всего в 47 играх текущего чемпионата на счету Малкина 47 (17+30) баллов.

Сегодня за 20:29 (4:51 – в большинстве, 0:03 – в меньшинстве) у нападающего 3 броска в створ ворот, 1 хит, 50% выигранных вбрасываний, полезность – «минус 3».