«Бавария» простилась с уходящим в «Галатасарай» Сане: «Ты добился больших успехов за 5 лет»

«Бавария» попрощалась с Лероем Сане.

Вингер переходит в «Галатасарай » и будет получать 9 млн евро в год.

«Ты добился больших успехов в этом клубе за пять лет. С одной стороны, я хочу поблагодарить тебя за это, с другой – пожелать всего наилучшего в новом приключении.», – сказал спортивный директор Макс Эберль.

Сане провел 223 матча в составе мюнхенцев и забил 61 гол. Подробно с его статистикой можно ознакомиться здесь .

Также сегодня команду покидает Эрик Дайер – он присоединится к «Монако ».

Фото: fcbayern.com