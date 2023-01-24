Australian Open. Хачанов и Циципас вышли в полуфинал

Теги Australian Open результаты ATP Карен Хачанов Стефанос Циципас Себастьян Корда Иржи Лехечка Теннис

Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open после того, как Себастьян Корда снялся с матча из-за травмы правого запястья.

Стефанос Циципас прошел Иржи Лехечку.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Карен Хачанов (Россия) Себастьян Корда (США)
7:6|6:3|3:0
Дата проведения
24 января, 06.55
Онлайн матча

 

Стефанос Циципас (Греция) Иржи Лехечка (Чехия)
6:3|7:6|6:4
Дата проведения
24 января, 13.18
Онлайн матча

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307 комментариев

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Valery24
Ответ Евгений Фабиянчук
Ничего смешного, у Стасика лебединая песня, и он это прекрасно понимает, куражится по максимуму
А 29 может быть похоронный марш..
Как же не везет
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kyckoba
Ответ Sport Gr
Хейт дешевый,ничего такого грек не сделал,обычно он куда спокойнее Рублева и достойнее чем Даня ведет себя на корте,а неудачные моменты у всех бывали.
Рублёв не орет и не замахивается на боллбоев, как и Даня, неужели не видите разницы.
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Евгений Фабиянчук
Ответ Valery24
Это очень смешно,что ты настучал на самый обычный коммент))
Ничего смешного, у Стасика лебединая песня, и он это прекрасно понимает, куражится по максимуму
+1
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Valery24
Ответ Stas Salesov
🤣 Это очень смешно, что тебе пришлось уточнить. Ведь Степа обходит Новака))
Это очень смешно,что ты настучал на самый обычный коммент))
+1
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Istianoff
Ответ Виталий Желтоусов
Кто победит Джоковича, тот выиграет ао? Не факт- если это случится в финале конечно )))
Я же другой вопрос задал)
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Виталий Желтоусов
Ответ Istianoff
С кем играет Джокович в полуфинале?
Кто победит Джоковича, тот выиграет ао? Не факт- если это случится в финале конечно )))
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Istianoff
Ответ Виталий Желтоусов
Явный фаворит Джокович
С кем играет Джокович в полуфинале?
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Виталий Желтоусов
Ответ Istianoff
Если второй россиянин выйдет в полуфинал, он явным фаворитом будет в этом матче.
Явный фаворит Джокович
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forward1988
Пока главный допингист и провокатор в сетке(Джокович) у других шансов нет.
+2
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Stas Salesov
Ответ Istianoff
Он обходил его и до турнира.
Правильно, но ты и написал "УКРЕПИЛ" свое преимущество, так и есть😁
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cosset
Ответ tanith
почему?
проваливается в матчах, когда нет никаких особых предпосылок для этого. это регулярная проблема.
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Istianoff
Ответ Stas Salesov
🤣 Это очень смешно, что тебе пришлось уточнить. Ведь Степа обходит Новака))
Он обходил его и до турнира.
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Додик Аксель
Стёпа хорошо провёл матч и в упорном поединке ограничился тремя сетами для своей победы над Иржи Лехечкой.
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Istianoff
Ответ Виталий Желтоусов
Конечно же хочется русского финала, но к сожалению этот вариант менее вероятен чем оба поражения в полуфинале. Но если это случится то это будет 🔥
Если второй россиянин выйдет в полуфинал, он явным фаворитом будет в этом матче.
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Евгений Фабиянчук
Ответ Stas Salesov
А что за сетка у твоего императора на АО’23, чем она в разы тяжелее? Давай посмотрим - Карбальес Баэна, какой-то чел из техперсонала Мельбурн Парка, Де Минор, Рублев и Шелтон/Пол. Только вот Димитров выделяется) И семь плюсов на эту бредятину менее чем за десять минут, ахахах
Три года не вылезающий из топ-10 Рублёв (пятый сеяный турнире): «ну да, ну да»
У Циципаса и близко таких соперников на турнире не было, че ты горбатого лепишь
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Tarkovski
Ответ tanith
глупости. не путайте юное бесстрашие с силой его как теннисиста. Он точно стал лучше, тактич. гибче, умнее, опытнее, технически оснащенней.
Ну сомневаюсь. Лучше у него стала только менталка, за счёт неё кстати и держится - топово отыгрывает бп на своей. Техника - он бекхенды так много не срывал. И качелей в игре больше стало, нервяков. На самом деле он как минимум на месте топчется - и все потому что под семьей ходит и держит тренера-отца - это кстати к вопросу о зрелости
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Istianoff
Ответ Юрий Шептухин
Алхимик вроде давно дома.
Это да, но рейтинг никуда не делся.
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Sport Gr
Кстати,не сказать,что Стефанос показывает свой лучший теннис здесь,стабильный-да,пока хватает для победы,у Карена,если не рассыпется,будут шансы зацепиться,но всё равно грек фаворит.
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Виталий Желтоусов
Конечно же хочется русского финала, но к сожалению этот вариант менее вероятен чем оба поражения в полуфинале.
Но если это случится то это будет 🔥
0
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Stas Salesov
Ответ Valery24
Так про него и речь
🤣 Это очень смешно, что тебе пришлось уточнить. Ведь Степа обходит Новака))
0
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Stas Salesov
Ответ Юрий Шептухин
Алхимик вроде давно дома.
Завтра играет, с Андреем
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Valery24
Ответ Юрий Шептухин
Алхимик вроде давно дома.
Так про него и речь
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Sport Gr
Ответ AlexGooner
Что хейтерского в его комменте?
Не туда,sorry
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Sport Gr
Ответ Tango442
Поведение грека это рука лицо… за этот удар возле болдевочки вообще можно было очко снимать
Хейт дешевый,ничего такого грек не сделал,обычно он куда спокойнее Рублева и достойнее чем Даня ведет себя на корте,а неудачные моменты у всех бывали.
+7
-2
+5
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ДоминаторТенниса
Степан как и полагается топу выиграл 3-0
+1
0
+1
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