Australian Open. Хачанов и Циципас вышли в полуфинал

вышел в полуфинал Australian Open после того, как Себастьян Корда снялся с матча из-за травмы правого запястья.

прошел Иржи Лехечку.

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал