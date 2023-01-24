Australian Open. Хачанов и Циципас вышли в полуфинал
Карен Хачанов вышел в полуфинал Australian Open после того, как Себастьян Корда снялся с матча из-за травмы правого запястья.
Стефанос Циципас прошел Иржи Лехечку.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 24 января, 06.55
- Дата проведения
- 24 января, 13.18
Как же не везет
У Циципаса и близко таких соперников на турнире не было, че ты горбатого лепишь
Но если это случится то это будет 🔥