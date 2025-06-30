Влахович отказал «Аль-Ахли», предлагавшему 20 млн евро в год. «Ювентус» хочет продать форварда, чтобы подписать Дэвида (Il Giornale)
Душан Влахович не захотел уезжать в Саудовскую Аравию.
Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Giornale, «Аль-Ахли» предлагал нападающему 20 млн евро в год и контракт до 2028-го. Сербский футболист отказался.
Отмечается, что руководство туринцев хотело бы расстаться с Влаховичем. Душан не планирует продлевать истекающий в 2026-м договор, но и уходить не желает, блокируя работу клуба на рынке.
«Ювентус» хотел бы подписать Джонатана Дэвида, покидающего «Лилль» в качестве свободного агента. Возможно, придется расстаться с Дугласом Луисом и Николасом Гонсалесом, чтобы высвободить необходимые ресурсы.
Опубликовал: Александр Суряев
Источник: TuttoMercatoWeb
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