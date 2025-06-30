Влахович отказал «Аль-Ахли», предлагавшему 20 млн евро в год. «Ювентус» хочет продать форварда, чтобы подписать Дэвида (Il Giornale)

Душан Влахович не захотел уезжать в Саудовскую Аравию.

Как сообщает TuttoMercatoWeb со ссылкой на Il Giornale, «Аль-Ахли » предлагал нападающему 20 млн евро в год и контракт до 2028-го. Сербский футболист отказался.

Отмечается, что руководство туринцев хотело бы расстаться с Влаховичем . Душан не планирует продлевать истекающий в 2026-м договор, но и уходить не желает, блокируя работу клуба на рынке.

«Ювентус » хотел бы подписать Джонатана Дэвида , покидающего «Лилль » в качестве свободного агента. Возможно, придется расстаться с Дугласом Луисом и Николасом Гонсалесом, чтобы высвободить необходимые ресурсы.