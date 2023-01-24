На Савина завели дело о дискредитации российской армии. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей

Теги Евгений Савин премьер-лига Россия происшествия высшая лига Кипр Политика ТАСС Красава Футбол

На экс-футболиста и блогера Евгения Савина завели дело за дискредитацию ВС РФ.

Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Протокол в отношении Евгения был зарегистрирован в суде 23 января.

Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

«Судебное заседание назначено на 11:00 мск 1 февраля», – сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина.

В 2022 году блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина «Красава» запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

Анисимов о видео Савина: «Так делать – преступление. Армия – наша единственная опора. Я молюсь за этих людей»

«Выгорел от того, что пришлось уезжать изменником родины». Савин рассказывает про новую жизнь на Кипре

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362 комментария

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Евгений Кузнецов
Ответ RSM-1930
До 50 тыс рублей это смешно, фактически он совершил измену Родине.
Солнцеликий совершил измену Родине
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Юрий Игонин
Ответ Dimonster!
Объединенный полк идейных с ботами на марше... Еще многие не поняли, что прокуратора, СК, чекисты и прочие еще функционирующие механизмы работают по рандомному принципу (можете попробовать найти логику в выдаче иноагентских статусов), Жека все снял уже почти год назад, привет ему на Кипр (кстати, разделенный остров)...
Так чё привет, давай туда же...
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Юрий Игонин
Ответ Fox_Mulder_12
Яшина отпустите, п@донки!
Хронос вам
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Lomanosov
Отличная новость! Пригожину на перевоспитание.
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CaSpeR-13
Ответ Togliattinec
вы комменты пишите как под копирку?) Очнитесь, ваш коллега по цеху уже задавал этот "вопрос". Отчет по комментариям принесите сегодня до 17 часов, у вас завтра утром вроде бы планерка намечается по успехам продвижения ура-патриотической повестки.
я нифига не пойму как читать эти комментарии с новой системой.
а куда нести?
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ks-1993
Ответ Zu Ko
Скажи пожалуйста, в чем фейковость? Или нужно отработать 15 рублей?
Видео атаки самолета ВСУ, выдаваемого как ВКС. Бред госпожи Денисовой и т.п.
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ks-1993
Ответ Nikos1509
Не нужно Донецк приплетать где его и где не надо.. Донецк мой родной город и большинство нормальных людей, никто не был рад россии... Поэтому хорош сказки рассказывать, как мы здесь вас ждали и обожали 🤦‍♂️
Я вам сказки не рассказываю. У меня есть куча фото и видео последствий работы адептов Бандеры
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Эд Рогозин
Чето красава оказался по факту не красава и слился , бедные люди кто участвовал в этом шоу 🤦‍♂️
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Mikas7
Ответ Valex182
Пока наблюдается совсем иная ситуация. Всеобщая могилизация в вашей стране с февраля и куча видео, как мужиков ловят на улицах
Неправда , наоборот очередями стоят в военкоматы
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Борис Громов
Ответ RSM-1930
50 тыс, чувак, 50 тысяч. Где реальный срок? Ответь на свое вранье
вон чудаку дали пятерку за взрыв здания в майнкрафте))
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Беня_Финитас
Ответ Рикардо Милос
Многие комментаторы забывают, что Савин показал только одну сторону конфликта. При всём уважении к его творчеству, но после этого ролика он даже меня, либераху, перестал симпатизировать
вторую сторону конфликта , заплывшую ботоксом и без Савина регулярно показывют в передаче Москва.Путин.Кремль. и зачем скажи на милость Савину твои симпатии ?
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RSM-1930
Ответ Борис Громов
расследования с пикабу подъехали, спешите видеть! только забыли уточнить, что в вб люди получают максимум штраф и общественные работы, а в рф реальный срок.
50 тыс, чувак, 50 тысяч. Где реальный срок? Ответь на свое вранье
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Dimonster!
Объединенный полк идейных с ботами на марше... Еще многие не поняли, что прокуратора, СК, чекисты и прочие еще функционирующие механизмы работают по рандомному принципу (можете попробовать найти логику в выдаче иноагентских статусов), Жека все снял уже почти год назад, привет ему на Кипр (кстати, разделенный остров)...
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Togliattinec
Ответ Mortimer1
Будут публиковать без конкретных цифр. Читать научитесь)
так это же прекрасно) Без конкретных цифр и имущества - они все строго нестяжатели с доходом "примерно в районе 10 рублей в год". Что есть такая декларация, что ее нет - разницы нет, все равно это филькина грамота.
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Togliattinec
Ответ dimi3io
Я только не понимаю, что это дает? Мне кажется, если человек настроен что-то скрыть, он обязательно что-нибудь да придумает, чтобы оформить на кого-нибудь еще. Сколько таких примеров... Причём тут глубинный народ?
Слушайте, у вас отличная логика.
Давайте я помогу вам продолжить ее: зачем институт адвокатуры в РФ? Ведь если вас захотят посадить - это обязательно сделают, независимо от уровня адвоката.

Глубинный народ при том, что его волнует что угодно, кроме собственного благосостояния.
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wRong
Ответ Leoneed222
Да, первую я сам придумал, потому что в комментарии речь шла о власти, а вот вторая (с которой, как Вы утверждаете "туда едут русские") появилась в 1936-м и была лозунгом нацистской Германии, полностью выглядящая как "один народ, одна страна, один лидер".
Не в 36 она появилась, а существовала всю историю существования государственности, когда разрозненные племена стали объединяться вокруг одного центра и создавать свои государственные национальные образования. Конкретно в русском обществе это было еще 13-14 веках, в германском обществе в 19 веке.
П.с. придумывать того, чего не существует, не надо
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Mortimer1
Ответ Togliattinec
Ее вообще публиковать не будут публично, а не "меньше" - это раз. Отчеты без публичности - филькина грамота, это два.
Будут публиковать без конкретных цифр. Читать научитесь)
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dimi3io
Ответ Togliattinec
Забавно, что глубинный народ и ура-патриотическую общественность больше будет волновать и будоражить "дело Савина", чем, например, тот факт, что депутаты и сенаторы больше не обязаны отчитываться о своих доходах. В какое время живем, ребята)
Я только не понимаю, что это дает? Мне кажется, если человек настроен что-то скрыть, он обязательно что-нибудь да придумает, чтобы оформить на кого-нибудь еще. Сколько таких примеров... Причём тут глубинный народ?
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Guillermo
Хорошо на ветке воины отработали, старательно)
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tyuiop tyuiop
Ответ lyubomir-tyosla@yandex.ru
Друг, да было бы желание. Это война идёт не один год, и есть те, кто давно уехал в РФ. Например, Иванисеня из КС. Есть такой малоизвестный футболист Тимощук из Зенита - вроде как тоже украинец. Если они ему отказали, то это тоже многое говорит об уровне доверия к Евгению.
Бгг, я бы Тимощука тоже послушал. А то в 2014 яро поддерживал азов
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Leoneed222
Ответ wRong
"Родина и власть едины" и "Одна страна, один народ" - две фразы, не имеющие ничего общего и никак не связанные между собой. Русские едут туда со второй, а не с первой, первая вообще никогда и нигде не звучала, ты её сам придумал. А вот фраза про "Власть и родина - не одно и то же" - абсолютно власовский коллаборантский лозунг, использующийся коллаборантами повсеместно
Да, первую я сам придумал, потому что в комментарии речь шла о власти, а вот вторая (с которой, как Вы утверждаете "туда едут русские") появилась в 1936-м и была лозунгом нацистской Германии, полностью выглядящая как "один народ, одна страна, один лидер".
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Zu Ko
Ответ ks-1993
Как-то по эстонски работает прокуратура. За его однобокий фейкомет ещё раньше должны были
Скажи пожалуйста, в чем фейковость? Или нужно отработать 15 рублей?
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Zu Ko
Ответ Dmitry__HiLL
Пока как раз вы, избирательные пацифисты, ставите клеймо на людях. Я нигде лично не славил Хабенского, Киркорова или Дмитрия Певцова с Чичериной, которые поддерживают нашу армию. Да и здесь видел мало восторженных криков в их адрес, как и в адрес тех же спортсменов, которые не хаят страну. Того же Карякина. Скорее как раз их гнобят. И да, свобода выбора закончилась. И закончилась не 24 февраля. Точнее не свобода закончилась, а появилась ответственность за свои слова. Ни один нормальный человек не будет за войну. Но ни один вменяемый человек в тот момент, когда реально ставится задача самый страшными агрессорами в истории человечества -НАТО- уничтожить твою страну (не Путина, не олигархов, а реально твою страну и даже тебя лично, как каждого русского) не будет играть роль Иуды. Стал Иудой - прими ответственность. Я знаю много тех, кто против Путина, против СВО. Я общаюсь с ними в реальной жизни, они все в России, живут и не собираются уезжать. Более того, они могут вслух не поддерживать СВО, даже быть очень против, но они также презирают тех, кто сейчас выбрал сторону врагов России. Нет сейчас третьей стороны, к сожалению. Ты либо за НАТО, либо за Россию. Подрастешь - поймешь. Если не будет третьей мировой, конечно.
Враг сидит сам знаешь где. Подскажи, сколько раз за долгие годы тебе врали напрямую?
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Zu Ko
Ответ Stivi M.D.
Навязывание лгбт - это плохо, смертный грех, содомиты-европейцы Навязывание того, что война необходима - это правильно, это патриотично Не перепутайте
в Москве сдам квартиру только русским - это не то же самое, не перепутайте
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Андрей Судаков
Ответ Игореха Веселов
Да, путинский режим фантастически быстро смог превратить Россию в Мордор! Но ничего, все это поправимо...Не за горами уже тот день, когда Хаймарсы могут и до Кремля долететь...
Потом,будете удивлены,за что штраф.
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