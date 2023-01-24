На Савина завели дело о дискредитации российской армии. Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей

На экс-футболиста и блогера завели дело за дискредитацию ВС РФ.

Тверской суд Москвы рассмотрит протокол в отношении Савина, которому вменили дискредитацию ВС РФ. Протокол в отношении Евгения был зарегистрирован в суде 23 января.

Савину вменяется совершение публичных действий, направленных на дискредитацию использования Вооруженных Сил Российской Федерации (ч. 1 ст. 20.3.3 КоАП РФ). Ему грозит штраф до 50 тысяч рублей.

«Судебное заседание назначено на 11:00 мск 1 февраля», – сказала ТАСС пресс-секретарь суда Ксения Розина.

В 2022 году блогер сделал видео с участием украинских футболистов Андрея Ярмоленко, Дарио Срны, Андрея Воронина, Виталия Миколенко, Александра Алиева.

На следующий день клубу Евгения Савина « » запретили тренироваться в Красногорске. Ситуацию обсудили в шоу «Есть тема!» с названием «Иуда из ютуба». Вскоре Савин покинул Россию, а команду перевез на Кипр.

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