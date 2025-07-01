Лаутаро о вылете «Интера» с КЧМ: «Сезон был изнурительным, мы остались без трофеев. Посыл простой: хотите остаться – оставайтесь, не хотите – уходите. Чтобы быть на вершине, нужно желание»
– В первом тайме мы выпали из игры, пропустили гол, совершали ошибки в передачах и подстраховке. Во втором тайме мы играли лучше и отдали все силы. Жарко было обеим командам, поле было сухим для обеих команд.
Мы психологически устали, нам не хватало ряда игроков. Я прошу прощения у фанатов. Сейчас нам нужно отдохнуть и как можно лучше начать следующий сезон.
Тренер дал нам важный импульс, хотя сегодня мы выбыли из турнира. Посыл простой: кто хочет остаться – оставайтесь, кто не хочет – уходите. Мы бьемся за значимую футболку и должны стремиться к важным целям.
– На кого вы намекаете?
– Я говорю в целом. Сезон был долгим и изнурительным, мы остались без трофеев. Это общий посыл: мы должны стремиться к важным целям. Чтобы оставаться на вершине, нужно желание, нужно быть сплоченной командой, как в год завоевания второй звезды. С этого и надо начинать, – сказал форвард «Интера» в интервью Sport Mediaset.