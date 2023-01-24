Перес и Лапорта работают над созданием Суперлиги, несмотря на уход Аньелли из «Юве». Турнир будет открытым, создатели хотят привлечь клубы из 12 стран
Президенты «Реала» и «Барселоны» работают над созданием Суперлиги Европы.
По данным L’Équipe, Флорентино Перес и Жоан Лапорта, президенты «Реала» и «Барселоны», по-прежнему нацелены на создание Суперлиги Европы, несмотря на уход Андреа Аньелли из «Ювентуса». Переса и Лапорту поддерживает компания A22 Sports Management, промоутер Суперлиги.
Сейчас авторы идеи Суперлиги работают над проектом «за кулисами» и пытаются привлечь на свою сторону как можно больше людей.
Учитывая, что первая попытка запуска Суперлиги обернулась провалом, в последние месяцы авторы идеи контактировали с 50 клубами из 12 стран. В том числе – с командами из Нидерландов, Португалии, Бельгии, Дании и Шотландии. Теперь создатели Суперлиги хотят, чтобы в турнире участвовали не только самые известные клубы из топ-5 лиг. Они хотят привлечь в турнир так называемые команды «среднего класса», предпочтительно – с сильными традициями. С этими клубами проводятся консультации по поводу формата турнира.
Решение о структуре турнира будет принято коллегиально – создатели Суперлиги больше не будут брать этот вопрос исключительно в свои руки. Кроме того, Суперлига больше не будет закрытым турниром с постоянными членами – она станет полностью открытой, место в ней можно будет заслужить на основе конкуренции.
По данным создателей Суперлиги, такой подход нравится клубам, с которыми проходили консультации.
Кроме того, в новой версии Суперлиги хотят ввести «настоящий» финансовый фэйр-плей, чтобы избежать несправедливых преимуществ для более богатых клубов. Для участников введут строгие финансовые требования. Например, на зарплаты команды-участники турнира смогут тратить лишь 55% от бюджета. Планируется, что от Суперлиги будут отстранять клубы, которые ведут нечестную финансовую политику.
И если судить по тому, что к идее суперлиги отнеслись отрицательно практически все, за исключением топовых Испании (и то, такое ощущение, что чисто психанули на Тебаса) ну и Аньелли, которому уже не до этого, то эта суперлига не будет интересна и бизнесу
2. Если СЛ будет создана и война с УЕФА выиграна, то привлекательность Бренда АПЛ снизится. Снизятся и доходы.
Как заманить? - Деньгами и прибылью. Ведь вполне вероятно что теоретически Милан может зарабатывать больше чем не учавствуюший в СЛ победитель АПЛ. В теории возможно. Почему? - Потому что ПРИ ГРАМОТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЛ может вполне себе стать самым привлекательным европейским футбольным продуктом, который со временем заберет все международные деньги себе. В ЛЧ перестанут вкладывать ибо зачем она тогда будет нужна зрителю и рекламщикам. Международные продажи АПЛ сравнялись с внутренними и составили по 2 миллиарда фунтов. Суть в том, что у гипотетической ТВ компании не появятся другие 2 миллиарда фунтов на СЛ. У нее будет два мииларда, потому что ТВ компания ведь тоже продает продукт зрителю, другим компаниям и рекламщикам. И сейчас я есть два смотрибельных медийных продукта в Европе - ЛЧ и АПЛ. При появлении третьего два будет уже выбор куда вкладывать два миллиарда. И если СЛ окажется привлекательней, то АПЛ лишится международных продаж. А это половина. Отрежь от них половину и не так шоколадно.
Реал, Барса, Атлетико Мадрид, Севилья (вполне могут и взять из-за еврокубковых результатов),Интер, Милан, Ювентус, Наполи или Рома ( скорее всего Рома потому что там владелец американец), Бавария, Боруссия Д, ПСЖ, условный Монако или Марсель или Лион (Франция - слишком большая страна чтобы брать только ПСЖ), вполне себе Бенфика и Порту, Аякс - 15 клубов уже. Можно из Франции подтянуть шестнадцатый. Вполне себе турнир для зрительского интереса в мире. При должной организации деньги ЛЧ перейдут туда со временем, потому что заставить не платить СЛ УЕФА не сможет - из быстро пошлют.
Со временем АПЛщики сами попросятся.
Повторюсь, боссы шестерки АПЛ не дураки и видят перспективу денег
«Тоже очень спорно. Насколько я понимаю, английские клубы основной доход имеют от того, что показывают их матчи внутри АПЛ, а всякие ЛЧ/ЛЕ им особо погоды не делают. Да даже те, кто выходят в АПЛ из чемпионата за выход получают деньги, сопоставимые чуть ли не с призовым за победу в ЛЧ ( хотя могу ошибаться). Так с чего вдруг у них упадут доходы за счёт создания суперлиги или чего-то подобного?»
Я тебе написал, что на данный момент половина ТВ прав - зарубежные продажи. На данный момент нет более раскрученной и интересной Лиги чем АПл, что вызывает повышенный интерес и приносит АПЛ два миллиарда фунтов в год. Теперь представь, что для мировой аудитории есть более весомый конкурент для Тв продаж. Допустим канал CNN имеет два миллиарда фунтов и решает что Суперлига более выгодное вложение денег. И эти два миллиарда идут туда. Суть в том, что у АПЛ появится конкурент в лице СуперЛиги. И вполне реально что для американских каналов будет выгоднее деньги вкладывать туда. А у американского канала есть два миллиарда. Он не будет занимать еще два чтобы заплатить 2 миллиарда в АПЛ и два в Суперлигу. Он выберет что ему привлекательней с точки зрения инвестиций. Утрирую, но вполне может оказаться что после создания СЛ международные продажи АПЛ сократиться с 2 миллиардов до условных 500 миллионов. Тогда смело от текущих ТВ выплат клубам АПЛ отрезай как минимум треть. Уже не так вкусно, правда?
севилью и валенсию в суперлигу и так приглашать не будут, это же очевидно. как и условный эвертон или форрест. но эвертон или форрест вполне себя прилично чувствуют и при английских топах, в апл, там у них скорее проблема с управлением а не финансированием.
тут до последних успехов не было ясно пригласят ли даже условный милан.
ведь думаю ни для кого не секрет, что это было бы:
ла лига - барса, реал и, вероятно, атлетико, - 3
франция - псж, - 1
германия - бавария и, вероятно, боруссия д, - 2
апл - ливерпуль, мс, мю, арсенал, челси и, вероятно, шпоры, но сейчас можно еще ньюкасл смело дописывать - 7
италия - юве, но сейчас возможно еще интер, милан и наполи - уж очень чемпионат стал интересным после того как юве сдулся. итого 4
итого 7 из апл, 10 не из апл.
так что я повторяю свой первоначальный коммент на этой ветке - я хз как клубы апл заманят, если у них уже есть деньги
Адидас и Найк дают гораздо больше денег командам с раскрученными брендами, потому что им это более интересно. То же самое и реклама на футболках.
А что даст раскрученности Бренда? - Целевая аудитория просмотров или фанатская база. Локальная + зарубежная. Мой Милан, будучи 8 лет в полной допе результатов зарабатывал на уровне Севильи, а стоило результаты показывать - контракты стали пересматривать, спонсоры потекли. Почему? Потому что даже после стольких лет жопы Милан - восьмой в мире футбольный бренд и 7 кратный обладатель ЛЧ. Форрест? - Только после многих последовательных очень успешных сезонов наравне с грандами, что случится вряд ли.
Но если вернуться к самой сути начала разговора, то ни Севильям ни Валенсиям не дорасти до Реалов и Барс как бы из не тянули. Они могут зарабатывать много только войдя в СЛ, к чему и будут стремиться при ее организации
сейчас же мы имеем то, что даже при правильном управлении у условного форреста больше шансов расширить фанатскую базу чем у валенсии, хотя у обоих отсутствуют богатые владельцы.
Именно поэтому пришлось мухлевать с трансферами, за что родная Италия оштрафовала старую сеньору на 15 очков))
> что им помешает организовать свой турнир с огромными деньгами?
Ну почему то они до сих пор его не организовали))
Я подобные вещи читал в прошлый раз, когда объявили о создании этой т.н. суперлиги)) Как она поживает кстати?