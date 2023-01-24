Перес и Лапорта работают над созданием Суперлиги, несмотря на уход Аньелли из «Юве». Турнир будет открытым, создатели хотят привлечь клубы из 12 стран

Теги высшая лига Шотландия высшая лига Португалия высшая лига Нидерланды Ювентус премьер-лига Англия бундеслига Германия Барселона Реал Мадрид лига 1 Франция серия А Италия Ла Лига высшая лига Бельгия высшая лига Дания Жоан Лапорта Флорентино Перес Андреа Аньелли финансовый фэйр-плей Суперлига Европы Футбол

Президенты «Реала» и «Барселоны» работают над созданием Суперлиги Европы.

По данным L’Équipe, Флорентино Перес и Жоан Лапорта, президенты «Реала» и «Барселоны», по-прежнему нацелены на создание Суперлиги Европы, несмотря на уход Андреа Аньелли из «Ювентуса». Переса и Лапорту поддерживает компания A22 Sports Management, промоутер Суперлиги.

Сейчас авторы идеи Суперлиги работают над проектом «за кулисами» и пытаются привлечь на свою сторону как можно больше людей.

Учитывая, что первая попытка запуска Суперлиги обернулась провалом, в последние месяцы авторы идеи контактировали с 50 клубами из 12 стран. В том числе – с командами из Нидерландов, Португалии, Бельгии, Дании и Шотландии. Теперь создатели Суперлиги хотят, чтобы в турнире участвовали не только самые известные клубы из топ-5 лиг. Они хотят привлечь в турнир так называемые команды «среднего класса», предпочтительно – с сильными традициями. С этими клубами проводятся консультации по поводу формата турнира.

Решение о структуре турнира будет принято коллегиально – создатели Суперлиги больше не будут брать этот вопрос исключительно в свои руки. Кроме того, Суперлига больше не будет закрытым турниром с постоянными членами – она станет полностью открытой, место в ней можно будет заслужить на основе конкуренции.

По данным создателей Суперлиги, такой подход нравится клубам, с которыми проходили консультации.

Кроме того, в новой версии Суперлиги хотят ввести «настоящий» финансовый фэйр-плей, чтобы избежать несправедливых преимуществ для более богатых клубов. Для участников введут строгие финансовые требования. Например, на зарплаты команды-участники турнира смогут тратить лишь 55% от бюджета. Планируется, что от Суперлиги будут отстранять клубы, которые ведут нечестную финансовую политику.

Материалы по теме

125 комментариев

Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ DolJun
пока что боссы апл видят только гемор, и да, они не дураки
Потому что очень по идиотски СЛ представили. Очень сыро и никакой работы с общественностью. Это был бредовый бред так начинать. Гемор? - Да они просто зассали
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Андрей Курнавин
1. Клубы АПЛ единогласно подписались под СЛ в ее первом издании. Заметь, вся приглаженная шестерка молча подписалась и только угрозы ПМ Джонсона и гнев болельщиков по поводу скрепов английского футбола заставили всех отказаться от этого. НИКТО не был против СЛ, понимая что СЛ в своей перспективе - это большие деньги нежели АПЛ сейчас. 2. Если СЛ будет создана и война с УЕФА выиграна, то привлекательность Бренда АПЛ снизится. Снизятся и доходы. Как заманить? - Деньгами и прибылью. Ведь вполне вероятно что теоретически Милан может зарабатывать больше чем не учавствуюший в СЛ победитель АПЛ. В теории возможно. Почему? - Потому что ПРИ ГРАМОТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЛ может вполне себе стать самым привлекательным европейским футбольным продуктом, который со временем заберет все международные деньги себе. В ЛЧ перестанут вкладывать ибо зачем она тогда будет нужна зрителю и рекламщикам. Международные продажи АПЛ сравнялись с внутренними и составили по 2 миллиарда фунтов. Суть в том, что у гипотетической ТВ компании не появятся другие 2 миллиарда фунтов на СЛ. У нее будет два мииларда, потому что ТВ компания ведь тоже продает продукт зрителю, другим компаниям и рекламщикам. И сейчас я есть два смотрибельных медийных продукта в Европе - ЛЧ и АПЛ. При появлении третьего два будет уже выбор куда вкладывать два миллиарда. И если СЛ окажется привлекательней, то АПЛ лишится международных продаж. А это половина. Отрежь от них половину и не так шоколадно. Реал, Барса, Атлетико Мадрид, Севилья (вполне могут и взять из-за еврокубковых результатов),Интер, Милан, Ювентус, Наполи или Рома ( скорее всего Рома потому что там владелец американец), Бавария, Боруссия Д, ПСЖ, условный Монако или Марсель или Лион (Франция - слишком большая страна чтобы брать только ПСЖ), вполне себе Бенфика и Порту, Аякс - 15 клубов уже. Можно из Франции подтянуть шестнадцатый. Вполне себе турнир для зрительского интереса в мире. При должной организации деньги ЛЧ перейдут туда со временем, потому что заставить не платить СЛ УЕФА не сможет - из быстро пошлют. Со временем АПЛщики сами попросятся. Повторюсь, боссы шестерки АПЛ не дураки и видят перспективу денег
пока что боссы апл видят только гемор, и да, они не дураки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кайрат Кырбасов
Ответ Андрей Курнавин
Ты писал: «Тоже очень спорно. Насколько я понимаю, английские клубы основной доход имеют от того, что показывают их матчи внутри АПЛ, а всякие ЛЧ/ЛЕ им особо погоды не делают. Да даже те, кто выходят в АПЛ из чемпионата за выход получают деньги, сопоставимые чуть ли не с призовым за победу в ЛЧ ( хотя могу ошибаться). Так с чего вдруг у них упадут доходы за счёт создания суперлиги или чего-то подобного?» Я тебе написал, что на данный момент половина ТВ прав - зарубежные продажи. На данный момент нет более раскрученной и интересной Лиги чем АПл, что вызывает повышенный интерес и приносит АПЛ два миллиарда фунтов в год. Теперь представь, что для мировой аудитории есть более весомый конкурент для Тв продаж. Допустим канал CNN имеет два миллиарда фунтов и решает что Суперлига более выгодное вложение денег. И эти два миллиарда идут туда. Суть в том, что у АПЛ появится конкурент в лице СуперЛиги. И вполне реально что для американских каналов будет выгоднее деньги вкладывать туда. А у американского канала есть два миллиарда. Он не будет занимать еще два чтобы заплатить 2 миллиарда в АПЛ и два в Суперлигу. Он выберет что ему привлекательней с точки зрения инвестиций. Утрирую, но вполне может оказаться что после создания СЛ международные продажи АПЛ сократиться с 2 миллиардов до условных 500 миллионов. Тогда смело от текущих ТВ выплат клубам АПЛ отрезай как минимум треть. Уже не так вкусно, правда?
Матчи внутри АПЛ, то есть игры между английскими клубами, наверное, не так выразился изначально. То, что их продают за рубеж-дело десятое, факт же в том, что именно игры АПЛ продаются, а не условные игры лч с участием тех же английских клубов, или игры ла-лиги и так далее. Так с чего английским клубам присоединяться к суперлиге, если их игры и так на ура улетают за рубеж? И опять же, с чего американские бизнесмены должны поверить в мифические доходы в будущем, если они сейчас уже зарабатывают?
И если судить по тому, что к идее суперлиги отнеслись отрицательно практически все, за исключением топовых Испании (и то, такое ощущение, что чисто психанули на Тебаса) ну и Аньелли, которому уже не до этого, то эта суперлига не будет интересна и бизнесу
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Азамат Кабертай
Ответ Dimonty
А почему ты думаешь, что Суперлига будет создана в противовес УЕФА? УЕФА начнет организацию этого турнира, это вопрос времени.
Ну она уже создана в противовес УЕФА) это не я так решил
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ DolJun
так пример с милана как раз и вызывает тут противоречие, ведь разве севилья не показывает результат для своих вложений? а то получается мол ну команда априори будет меньше барсы-реала от титульных спонсоров получать, так давайте ей еще и от телеправ меньше насыпать. севилью и валенсию в суперлигу и так приглашать не будут, это же очевидно. как и условный эвертон или форрест. но эвертон или форрест вполне себя прилично чувствуют и при английских топах, в апл, там у них скорее проблема с управлением а не финансированием. тут до последних успехов не было ясно пригласят ли даже условный милан. ведь думаю ни для кого не секрет, что это было бы: ла лига - барса, реал и, вероятно, атлетико, - 3 франция - псж, - 1 германия - бавария и, вероятно, боруссия д, - 2 апл - ливерпуль, мс, мю, арсенал, челси и, вероятно, шпоры, но сейчас можно еще ньюкасл смело дописывать - 7 италия - юве, но сейчас возможно еще интер, милан и наполи - уж очень чемпионат стал интересным после того как юве сдулся. итого 4 итого 7 из апл, 10 не из апл. так что я повторяю свой первоначальный коммент на этой ветке - я хз как клубы апл заманят, если у них уже есть деньги
1. Клубы АПЛ единогласно подписались под СЛ в ее первом издании. Заметь, вся приглаженная шестерка молча подписалась и только угрозы ПМ Джонсона и гнев болельщиков по поводу скрепов английского футбола заставили всех отказаться от этого. НИКТО не был против СЛ, понимая что СЛ в своей перспективе - это большие деньги нежели АПЛ сейчас.

2. Если СЛ будет создана и война с УЕФА выиграна, то привлекательность Бренда АПЛ снизится. Снизятся и доходы.
Как заманить? - Деньгами и прибылью. Ведь вполне вероятно что теоретически Милан может зарабатывать больше чем не учавствуюший в СЛ победитель АПЛ. В теории возможно. Почему? - Потому что ПРИ ГРАМОТНОМ ПЛАНИРОВАНИИ СЛ может вполне себе стать самым привлекательным европейским футбольным продуктом, который со временем заберет все международные деньги себе. В ЛЧ перестанут вкладывать ибо зачем она тогда будет нужна зрителю и рекламщикам. Международные продажи АПЛ сравнялись с внутренними и составили по 2 миллиарда фунтов. Суть в том, что у гипотетической ТВ компании не появятся другие 2 миллиарда фунтов на СЛ. У нее будет два мииларда, потому что ТВ компания ведь тоже продает продукт зрителю, другим компаниям и рекламщикам. И сейчас я есть два смотрибельных медийных продукта в Европе - ЛЧ и АПЛ. При появлении третьего два будет уже выбор куда вкладывать два миллиарда. И если СЛ окажется привлекательней, то АПЛ лишится международных продаж. А это половина. Отрежь от них половину и не так шоколадно.
Реал, Барса, Атлетико Мадрид, Севилья (вполне могут и взять из-за еврокубковых результатов),Интер, Милан, Ювентус, Наполи или Рома ( скорее всего Рома потому что там владелец американец), Бавария, Боруссия Д, ПСЖ, условный Монако или Марсель или Лион (Франция - слишком большая страна чтобы брать только ПСЖ), вполне себе Бенфика и Порту, Аякс - 15 клубов уже. Можно из Франции подтянуть шестнадцатый. Вполне себе турнир для зрительского интереса в мире. При должной организации деньги ЛЧ перейдут туда со временем, потому что заставить не платить СЛ УЕФА не сможет - из быстро пошлют.
Со временем АПЛщики сами попросятся.

Повторюсь, боссы шестерки АПЛ не дураки и видят перспективу денег
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ Кайрат Кырбасов
А вы сами читали то, что скидываете? Это деньги за то, что продали права на показ АПЛ за рубеж, речи о призовых ЛЧ/ле вообще не идёт. Плюс в конце этой же статьи и написано о том, что английским клубам суперлига сто лет не нужна
Ты писал:

«Тоже очень спорно. Насколько я понимаю, английские клубы основной доход имеют от того, что показывают их матчи внутри АПЛ, а всякие ЛЧ/ЛЕ им особо погоды не делают. Да даже те, кто выходят в АПЛ из чемпионата за выход получают деньги, сопоставимые чуть ли не с призовым за победу в ЛЧ ( хотя могу ошибаться). Так с чего вдруг у них упадут доходы за счёт создания суперлиги или чего-то подобного?»

Я тебе написал, что на данный момент половина ТВ прав - зарубежные продажи. На данный момент нет более раскрученной и интересной Лиги чем АПл, что вызывает повышенный интерес и приносит АПЛ два миллиарда фунтов в год. Теперь представь, что для мировой аудитории есть более весомый конкурент для Тв продаж. Допустим канал CNN имеет два миллиарда фунтов и решает что Суперлига более выгодное вложение денег. И эти два миллиарда идут туда. Суть в том, что у АПЛ появится конкурент в лице СуперЛиги. И вполне реально что для американских каналов будет выгоднее деньги вкладывать туда. А у американского канала есть два миллиарда. Он не будет занимать еще два чтобы заплатить 2 миллиарда в АПЛ и два в Суперлигу. Он выберет что ему привлекательней с точки зрения инвестиций. Утрирую, но вполне может оказаться что после создания СЛ международные продажи АПЛ сократиться с 2 миллиардов до условных 500 миллионов. Тогда смело от текущих ТВ выплат клубам АПЛ отрезай как минимум треть. Уже не так вкусно, правда?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Кайрат Кырбасов
Ответ Андрей Курнавин
https://metaratings.ru/blog/epl-budet-poluchat-za-teleprava-4-mlrd-v-god/ Посмотри в конце текста Иностранные ТВ права сравняли с внутренними (по 2 млрд фунтов). Данные декабря 2021. АПЛ очень нехило зарабатывает заграницей.
А вы сами читали то, что скидываете? Это деньги за то, что продали права на показ АПЛ за рубеж, речи о призовых ЛЧ/ле вообще не идёт. Плюс в конце этой же статьи и написано о том, что английским клубам суперлига сто лет не нужна
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ Александр Гончаров
Нет, СЛ это никем не поддерживаемый турнир, посмотришь рейтинги. Обычные болельщики не станут это поддерживать. Более того, Бавария не будет участвовать в этом балагане. ПСЖ думаю тоже. Этих двух клубов хватит, чтобы ЛЧ была более чем интересна. Зато всякие клубы послабее станут более престижны, в отсутствии Реала и Барселоны. Реал и Барса никому будут не интересны, т.к. есть чемп Испании где они и так играют постоянно.
СЛ еще не началась чтобы считать ее неподдерживаемой. Основное - выиграть суд, который будет или уже идет. Нет права у УЕФА монополизировать спортивные соревнования по футболу в Европе. Равно как и водить санкции против клубов и игроков, играющих не под монополией. Просто претендента не было и не было решений. А СЛ поддержат. Просто может оказаться что она будет турниром Реала и Барсы. Большинство не отвернется от клубов даже если те уйдут в СЛ без своих чемпионатов. А меньшинство потом подключится.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Андрей Курнавин
Фанбаза определяет узнаваемость Бренда. По этому показателю судят при заключении рекламных контрактов. Априори гранды тем и гранды, что только своим именем уже имеют больше, чем не гранды. Валенсия имеет свою фанатскую базу. Но чтобы назвать не бренд популярным - нет. Поэтому спонсорские контракты там будут на порядок ниже, чем у того же Атлетико Мадрид. Хотя бы по местной аудитории, сравнивая 750000 население города Валенсия и 3200000 население Мадрида. Адидас и Найк дают гораздо больше денег командам с раскрученными брендами, потому что им это более интересно. То же самое и реклама на футболках. А что даст раскрученности Бренда? - Целевая аудитория просмотров или фанатская база. Локальная + зарубежная. Мой Милан, будучи 8 лет в полной допе результатов зарабатывал на уровне Севильи, а стоило результаты показывать - контракты стали пересматривать, спонсоры потекли. Почему? Потому что даже после стольких лет жопы Милан - восьмой в мире футбольный бренд и 7 кратный обладатель ЛЧ. Форрест? - Только после многих последовательных очень успешных сезонов наравне с грандами, что случится вряд ли. Но если вернуться к самой сути начала разговора, то ни Севильям ни Валенсиям не дорасти до Реалов и Барс как бы из не тянули. Они могут зарабатывать много только войдя в СЛ, к чему и будут стремиться при ее организации
так пример с милана как раз и вызывает тут противоречие, ведь разве севилья не показывает результат для своих вложений? а то получается мол ну команда априори будет меньше барсы-реала от титульных спонсоров получать, так давайте ей еще и от телеправ меньше насыпать.
севилью и валенсию в суперлигу и так приглашать не будут, это же очевидно. как и условный эвертон или форрест. но эвертон или форрест вполне себя прилично чувствуют и при английских топах, в апл, там у них скорее проблема с управлением а не финансированием.
тут до последних успехов не было ясно пригласят ли даже условный милан.
ведь думаю ни для кого не секрет, что это было бы:
ла лига - барса, реал и, вероятно, атлетико, - 3
франция - псж, - 1
германия - бавария и, вероятно, боруссия д, - 2
апл - ливерпуль, мс, мю, арсенал, челси и, вероятно, шпоры, но сейчас можно еще ньюкасл смело дописывать - 7
италия - юве, но сейчас возможно еще интер, милан и наполи - уж очень чемпионат стал интересным после того как юве сдулся. итого 4
итого 7 из апл, 10 не из апл.
так что я повторяю свой первоначальный коммент на этой ветке - я хз как клубы апл заманят, если у них уже есть деньги
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Александр Гончаров
Ответ Андрей Курнавин
А зачем клубам СЛ еврокубки если СЛ - это и есть еврокубок
Нет, СЛ это никем не поддерживаемый турнир, посмотришь рейтинги. Обычные болельщики не станут это поддерживать. Более того, Бавария не будет участвовать в этом балагане. ПСЖ думаю тоже. Этих двух клубов хватит, чтобы ЛЧ была более чем интересна. Зато всякие клубы послабее станут более престижны, в отсутствии Реала и Барселоны. Реал и Барса никому будут не интересны, т.к. есть чемп Испании где они и так играют постоянно.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ DolJun
хм. тогда мы видимо не одинаково понимаем причинно-следственные связи. не знаю при чем тут вообще фанбаза, но допустим она важна. смотри, в моей голове это работает так: есть клуб, который вкладывается в инфраструктуру и академию, через это добивается успехов. на уровне лиги он получает столько, что ему не нужно задешево продавать воспитанников, плюс и сам он может кого-то перспективного купить. через игры и победы в клубе и появляются болельщики, это постепенный процесс, в который, как в случае сити, влили денег чтобы он протекал быстрее. сейчас же мы имеем то, что даже при правильном управлении у условного форреста больше шансов расширить фанатскую базу чем у валенсии, хотя у обоих отсутствуют богатые владельцы.
Фанбаза определяет узнаваемость Бренда. По этому показателю судят при заключении рекламных контрактов. Априори гранды тем и гранды, что только своим именем уже имеют больше, чем не гранды. Валенсия имеет свою фанатскую базу. Но чтобы назвать не бренд популярным - нет. Поэтому спонсорские контракты там будут на порядок ниже, чем у того же Атлетико Мадрид. Хотя бы по местной аудитории, сравнивая 750000 население города Валенсия и 3200000 население Мадрида.
Адидас и Найк дают гораздо больше денег командам с раскрученными брендами, потому что им это более интересно. То же самое и реклама на футболках.
А что даст раскрученности Бренда? - Целевая аудитория просмотров или фанатская база. Локальная + зарубежная. Мой Милан, будучи 8 лет в полной допе результатов зарабатывал на уровне Севильи, а стоило результаты показывать - контракты стали пересматривать, спонсоры потекли. Почему? Потому что даже после стольких лет жопы Милан - восьмой в мире футбольный бренд и 7 кратный обладатель ЛЧ. Форрест? - Только после многих последовательных очень успешных сезонов наравне с грандами, что случится вряд ли.
Но если вернуться к самой сути начала разговора, то ни Севильям ни Валенсиям не дорасти до Реалов и Барс как бы из не тянули. Они могут зарабатывать много только войдя в СЛ, к чему и будут стремиться при ее организации
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Андрей Курнавин
Ты говорил что помогали бы лучше Валенсиям и Севильям а то те доноры. А я тебе ответил что им суждено быть донорами, потому что они не вырастут в грандов по причине малой фанатской базы. Ты про Сити потом написал. Так Сити дорос до гранда через огромные вливания владельца. Подобного владельца у Севильи и Валенсии нет. А Форрест просто тратить может, потому что просто вышел в АПЛ. Богатые владельцы в АПЛ стали приходить пачками, потому что там можно еще и заработать. Потому что раньше АПЛ нежило раскрутили, завернули в красивую обертку и научились это очень дорого продавать
хм. тогда мы видимо не одинаково понимаем причинно-следственные связи. не знаю при чем тут вообще фанбаза, но допустим она важна. смотри, в моей голове это работает так: есть клуб, который вкладывается в инфраструктуру и академию, через это добивается успехов. на уровне лиги он получает столько, что ему не нужно задешево продавать воспитанников, плюс и сам он может кого-то перспективного купить. через игры и победы в клубе и появляются болельщики, это постепенный процесс, в который, как в случае сити, влили денег чтобы он протекал быстрее.
сейчас же мы имеем то, что даже при правильном управлении у условного форреста больше шансов расширить фанатскую базу чем у валенсии, хотя у обоих отсутствуют богатые владельцы.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ DolJun
ну так я тогда не могу понять какими фанатами ты пытаешься меряться. я лишь пытаюсь сказать, что апл там где она есть в первую очередь конечно из-за богатых владельцев, но во вторую очередь - равным распределением доходов. и тот же форрест, у которого фан база может меньше чем у валенсии или севильи, может себе позволить закупаться на уровне баварии, а севилья нет, вот и ответ
Ты говорил что помогали бы лучше Валенсиям и Севильям а то те доноры. А я тебе ответил что им суждено быть донорами, потому что они не вырастут в грандов по причине малой фанатской базы. Ты про Сити потом написал. Так Сити дорос до гранда через огромные вливания владельца. Подобного владельца у Севильи и Валенсии нет. А Форрест просто тратить может, потому что просто вышел в АПЛ. Богатые владельцы в АПЛ стали приходить пачками, потому что там можно еще и заработать. Потому что раньше АПЛ нежило раскрутили, завернули в красивую обертку и научились это очень дорого продавать
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Андрей Курнавин
Прости, но ты сравниваешь несравнимое. Сити влил огромные деньги в свой клуб ( равно как и ПСЖ) а фанатская база резко увеличилась за счет арабских стран
ну так я тогда не могу понять какими фанатами ты пытаешься меряться. я лишь пытаюсь сказать, что апл там где она есть в первую очередь конечно из-за богатых владельцев, но во вторую очередь - равным распределением доходов. и тот же форрест, у которого фан база может меньше чем у валенсии или севильи, может себе позволить закупаться на уровне баварии, а севилья нет, вот и ответ
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ DolJun
у сити тоже не было фанатской базы, и что? мне кажется весьма странное оправдание тому, что барса и реал выжимают из ла лиги все соки
Прости, но ты сравниваешь несравнимое. Сити влил огромные деньги в свой клуб ( равно как и ПСЖ) а фанатская база резко увеличилась за счет арабских стран
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
DolJun
Ответ Андрей Курнавин
Так Севилья и Валенсия будут клубами донорами всегда. Потому что у них нет фанатской базы, раскрученности, соотвественно нет доходов. Валенсия в свое время дважды в Финале ЛЧ играла, выигрывала чемпионаты своих стран. Севилья многократно брала Кубок УЕФА и Лигу Европы. Это вывело клубы на новую ступень? Они смогли бы выйти на уровень хотя бы Атлетико М? Нет - потому что никто им не предложит много денег благодаря сиюминутного результата. Но они могут пробиться в СЛ и с первого же сезона получить столько денег сколько и не зарабатывали никогда. Хорошая ведь мотивация.
у сити тоже не было фанатской базы, и что? мне кажется весьма странное оправдание тому, что барса и реал выжимают из ла лиги все соки
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Halicarnassus
Суперлига будет создана . Не сегодня так завтра . Но не исключаю того варианта , при котором уефа просто придут к реформам и почти скопируют постулаты грядущей суперлиги , и останутся у руля европейского футбола.
так и будет)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ бек саидов
Суперлига - вопрос времени. То что запустят , нет сомнений. Только вот , будет лучше , если это случится без клубов апл. Распаренная лига пусть играет в рамках УЕФА. Лично мне апл не представляет никакого интереса.
Ты че творишь?!?!? Без твоего интереса к АПЛ их тв-контракт просядет до уровня чемпионата водокачки Стока!
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Александр Тарасенко
Ювентус это топ-5 популярных клубов в мире. Популярность = деньги. Сила вообще ничего не решает.
> Популярность = деньги
Именно поэтому пришлось мухлевать с трансферами, за что родная Италия оштрафовала старую сеньору на 15 очков))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ DolJun
превосходящей?) суперлига есть пока только на бумаге, а ты уже пытаешься наделить ее превосходящей апл медийностью) пока барса и реал в суперлигу играются там тикток футбол уже популярнее ла лиги стал, ты вообще о чем?) вместо того, чтобы грезить о суперлиге лучше бы помогали валенсиям и севильям быть самодостаточными, а не работать как клубы-доноры для тех же барс и реалов и клубов апл
Так Севилья и Валенсия будут клубами донорами всегда. Потому что у них нет фанатской базы, раскрученности, соотвественно нет доходов. Валенсия в свое время дважды в Финале ЛЧ играла, выигрывала чемпионаты своих стран. Севилья многократно брала Кубок УЕФА и Лигу Европы. Это вывело клубы на новую ступень? Они смогли бы выйти на уровень хотя бы Атлетико М? Нет - потому что никто им не предложит много денег благодаря сиюминутного результата. Но они могут пробиться в СЛ и с первого же сезона получить столько денег сколько и не зарабатывали никогда. Хорошая ведь мотивация.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Александр Тарасенко
Это только все ускорит. Когда 2 из 5 самых популярных клубов мира получают баны от УЕФА, что им помешает организовать свой турнир с огромными деньгами? Какие у УЕФА будут аргументы против? Никаких.
Какие баны? Ты о чем?
> что им помешает организовать свой турнир с огромными деньгами?
Ну почему то они до сих пор его не организовали))
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Артур Астемиров
Либо прогнут УЕФА и отожмут жирный кусок для топ-клубов, либо реально создадут Суперлигу и окончательно похоронят контору Чеферина. Эти уже не остановятся. Тем более за спиной крупные американские банки.
😆😆😆
Я подобные вещи читал в прошлый раз, когда объявили о создании этой т.н. суперлиги)) Как она поживает кстати?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Dimonty
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
а кто в этом виноват, что таких игр много? Кто так раскидал доходы от телеправ, что самые жирные куски достаются только особенным? Кто прогибал уефа под себя, чтобы по 4 клуба из 4 чемпионатов было? чем остальные хуже? кто заставил уефа на себя по сути работать, а теперь им все равно мало?
Самые жирные куски достаются тем, у кого лучше результаты. Разве нет?
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ Кавабунга Шреддоголовый
ну так это всего 2 страны, а не 55. студенты потом идут на драфт, а в европе никаких драфтов и прочего нет. не надо делать кальку с американского спорта
Ну так я и не делаю. Драфта в европейском футболе не будет. Слишком много стран. Но расти и улучшать себя ради возможности быть купленным в клуб СЛ никто не отменял.
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Андрей Курнавин
Ответ borasco
Где больше всего владельцев из США на данный момент, правильно в АПЛ. Какой самый коммерчески привлекательный рынок, тоже в США, соответственно какую лигу будут сильнее продвигать в США, и кто от этого еще больше заработает, правильно, снова АПЛ. У создателей Суперлиги сейчас подгорает не просто так, если они не успеют, догнать АПЛ они уже не смогут, и переманить клубы из АПЛ в Суперлигу будет еще сложнее. Деньги к деньгам, как говориться. Так что, пока они будут договариваться, АПЛ уйдет далеко вперед
Да они могут уйти вперед и ушли. Но зрелищность и интрига там ограничены всего шестью клубами, которые создают такой пул. Это про иностранный рынок ТВ продаж. Конечно, болельщики Брайтона покупают трансляции ради Брайтона. Внутренний рынок в Англии раскручен очень хорошо. Но СуперЛига может предложить гораздо большую привлекательность в медийности своего соревнования, к тому же СуперЛига - это изначально мировая аудитория, не привязанная к определенной стране. В теории иностранные просмотры - это прежде всего довесок к просмотрам своего чемпионата (при условии что свой чемпионат силен и не убог)
0
0
0
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Пожаловаться
  • Спам
  • Оскорбления
  • Расизм
  • Мат
  • Угрозы
Комментарий отправлен, но без доната
При попытке оплаты произошла ошибка
  • Повторить попытку оплаты
  • Оставить комментарий без доната
  • Изменить комментарий
  • Удалить комментарий