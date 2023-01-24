Перес и Лапорта работают над созданием Суперлиги, несмотря на уход Аньелли из «Юве». Турнир будет открытым, создатели хотят привлечь клубы из 12 стран

Президенты « » и «Барселоны» работают над созданием Суперлиги Европы.

По данным L’Équipe, и , президенты «Реала» и «Барселоны», по-прежнему нацелены на создание , несмотря на уход Андреа Аньелли из « ». Переса и Лапорту поддерживает компания A22 Sports Management, промоутер Суперлиги.

Сейчас авторы идеи Суперлиги работают над проектом «за кулисами» и пытаются привлечь на свою сторону как можно больше людей.

Учитывая, что первая попытка запуска Суперлиги обернулась провалом, в последние месяцы авторы идеи контактировали с 50 клубами из 12 стран. В том числе – с командами из Нидерландов, Португалии, Бельгии, Дании и Шотландии. Теперь создатели Суперлиги хотят, чтобы в турнире участвовали не только самые известные клубы из топ-5 лиг. Они хотят привлечь в турнир так называемые команды «среднего класса», предпочтительно – с сильными традициями. С этими клубами проводятся консультации по поводу формата турнира.

Решение о структуре турнира будет принято коллегиально – создатели Суперлиги больше не будут брать этот вопрос исключительно в свои руки. Кроме того, Суперлига больше не будет закрытым турниром с постоянными членами – она станет полностью открытой, место в ней можно будет заслужить на основе конкуренции.

По данным создателей Суперлиги, такой подход нравится клубам, с которыми проходили консультации.

Кроме того, в новой версии Суперлиги хотят ввести «настоящий» финансовый фэйр-плей, чтобы избежать несправедливых преимуществ для более богатых клубов. Для участников введут строгие финансовые требования. Например, на зарплаты команды-участники турнира смогут тратить лишь 55% от бюджета. Планируется, что от Суперлиги будут отстранять клубы, которые ведут нечестную финансовую политику.