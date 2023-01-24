Кокорин о конфликте на Украине: «Мы не можем на него повлиять. Поэтому лучше считать, что это не наше дело»

поделился мнением о ситуации на Украине.

– Как вы смотрите на конфликт между Россией и Украиной? Как вы справляетесь с этим, будучи футболистом?

– По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Вот почему, вероятно, лучше считать, что это не наше дело.

Как вы знаете, мое дело – играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть, – приводит слова нападающего « » Foot Mercato.