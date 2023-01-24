Кокорин о конфликте на Украине: «Мы не можем на него повлиять. Поэтому лучше считать, что это не наше дело»

Теги премьер-лига Россия высшая лига Кипр Арис Лимасол Александр Кокорин Политика Футбол

Александр Кокорин поделился мнением о ситуации на Украине.

– Как вы смотрите на конфликт между Россией и Украиной? Как вы справляетесь с этим, будучи футболистом?

– По этому вопросу я могу сказать, что на этот конфликт мы не можем повлиять. Вот почему, вероятно, лучше считать, что это не наше дело.

Как вы знаете, мое дело – играть в футбол, играть в футбол на Кипре. Нам просто нужно играть, – приводит слова нападающего «Ариса» Foot Mercato.

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460 комментариев

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Prokuror Prokurorov
База от Кокорина. Терять репутацию и доход из за конфликта, который развязали политики и к которому лично ты не имеешь никакого отношения - идиотизм.
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СемёнСемёныч
Ответ Romeo Yankovich
Ха-ха-ха. Хорошая сказка на ночь, но нет, не верю
это реальность. Только вы в сказки верите про печенюшки и конфетки ЕС.
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Phantom1289
Ответ Romeo Yankovich
Не не не, тебя начала интересовать демократия там, когда я сказал, что во время войны во Вьетнаме общество смогло повлиять. А ты, как баба базарная, влез в диалог с иным лицом и без доводов начал это оспаривать, втирая всякую дичь))
Серьезно? Ты совсем уп........й? Это я влез???? Я вел диалог с другим человеком, но ты приперся с тупым аргументом про Вьетнам и теперь впариваешь. что я влез? Мда)))))
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Romeo Yankovich
Ответ Phantom1289
Тебе значит можно говорить. что мне делать а мне нельзя? Чет все больше убеждаюсь, что ты еще и лицемер. Что до США, ты как бы первый про них пластинку завел, не я.
Не не не, тебя начала интересовать демократия там, когда я сказал, что во время войны во Вьетнаме общество смогло повлиять. А ты, как баба базарная, влез в диалог с иным лицом и без доводов начал это оспаривать, втирая всякую дичь))
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Phantom1289
Ответ Romeo Yankovich
Не говор, что мне делать, чтобы я не сказал, куда тебе идти. Мы не в США живём, ясно?? А то смотрю шибко она тебя беспокоит, это Америка.
Тебе значит можно говорить. что мне делать а мне нельзя? Чет все больше убеждаюсь, что ты еще и лицемер. Что до США, ты как бы первый про них пластинку завел, не я.
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Romeo Yankovich
Ответ Phantom1289
Серьезно? Вата? Какая бональщина. А США, которую ты так защищаешь, не занимается делами не на своей территории? Серьезно? Слушай, хватит позориться уже. Замолчал бы.
Не говор, что мне делать, чтобы я не сказал, куда тебе идти. Мы не в США живём, ясно?? А то смотрю шибко она тебя беспокоит, это Америка.
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Phantom1289
Ответ Romeo Yankovich
ООО, барзометр уже повышается у дятла. Так я тебе, безтолковому на пальцах объясняю, главное среди ваты мысль не утеряй: твоя имперская страна занимается делами не только своей территорией, но и макало на чужие земли сунет. Собственное глубинному полезному идиоту это не ведомо
Серьезно? Вата? Какая бональщина. А США, которую ты так защищаешь, не занимается делами не на своей территории? Серьезно? Слушай, хватит позориться уже. Замолчал бы.
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Romeo Yankovich
Ответ Светлана Агейкина
Ситуация не устраивает, это понятно. Ищете крайних. Это Кокорин и я. Одни эмоции у Вас.
Так таких Кокоринов и вас миллионы в России. Да, разрознены, но не отменяет того факта, что и вам это не особо то и нужно
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Romeo Yankovich
Ответ Phantom1289
Ха ха ха ха Петросян ты наш. Да, за плакат "Нет войне" у нас в стране статья КоАП. а не УК. Но ты разницы не знаешь видимо. Но куда тебе это знать. А, что по тебе. Так альтернативно одаренный тут походу ты. И конечно же ты не из РФ, кто бы сомневался)))))). Ты упрекаешь меня в том. что меня заботит демократия в США, но при этом открываешь хавальник и чет тут вякаешь про свободы в России. Ну раз ты тут не живешь, чо лезешь то сюда. Мне живя в РФ нельзя про свободы СШа рассуждать ,а тебе сидя не в РФ про свободы в РФ можно рассуждать? Так?
ООО, барзометр уже повышается у дятла. Так я тебе, безтолковому на пальцах объясняю, главное среди ваты мысль не утеряй: твоя имперская страна занимается делами не только своей территорией, но и макало на чужие земли сунет. Собственное глубинному полезному идиоту это не ведомо
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Светлана Агейкина
Ответ Romeo Yankovich
Правильно. Держитесь, Светлана, за работу покрепче, а потом мужа хороните и на телевидение идите, по приглашению, и вся сверкающая от счастья берите ключи от новой лады или что там выдают. Так же лучше. Если женщины стояли у военкоматов и провожали своих сыновей и мужей на смерть - то что ещё можно от них ожидать? А потом, как таких видео хватает, проклинать Украину, за то, что её солдаты, защищая родину, убили их близкого
Ситуация не устраивает, это понятно. Ищете крайних. Это Кокорин и я. Одни эмоции у Вас.
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Gari Voter come back...
Ответ Stivi M.D.
Я и не соскакиваю. Это же две темы напрямую связанные друг с другом, но я понимаю, что это очень удобно незамечать
это тяжело не замечать, это плохо и никто этого не отрицает но повышение пенсий тоже факт
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С детства болел за Баварию
Гораздо умнее чем кажется на первый взгляд. ;-)
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Phantom1289
Ответ Romeo Yankovich
По сути выбора то и нет - это когда одна партия правит, другие запрещены, на выборах свои ставленники с известным результатом и из выбора у тебя "да, не против данного кандидата" или "нет, не против данного кандидата". Таких два случая в истории прошлого века мы знаем. И знаешь, когда из уст россиянина идёт разговор о нарушениях на выборах в США, но ни слова о нарушениях на выборах в России - полагаю диалог и вправду пустой
А причем тут нарушения в России? Я что, где то говорил, что у нас идеально все? Я где то власть нашу оправдывал? Заграничный ты наш))) Ну конечно, 2 партии хорошо. Это как если бы рассуждать, если бы Путин и Медведев каждый раз менялись)) Ну хорошо же, не Путин постоянно правит. Какой же ты сказочный...
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Phantom1289
Ответ Romeo Yankovich
Законов вашей страны.... Хахахаха...... За плакат "нет войне" нет уголовки...... Хахахахаха...... Я понял тебя, фантаст. То есть за дискредитацию ВС РФ судят только тех, кто реально её критиковал????)))))))) Всё, я пас. Чувак, я упрощу: секретарь Гитлера говорила после войны так "стоило захотеть узнать правду - можно было разобраться". Тебе я ничего не докажу, это , понял, попусту теряя время в споре с альтернативным, без обид. Когда тебя, гражданина РФ, будет больше беспокоить происходящее в твоей стране, тогда будет толк. А пока в твоей стране такое беззаконие, но тебя заботят американские демократии, партии, президенты и ЛГБТ, ну что ж, время, вероятно, заставит тебя пересмотреть взгляды.
Ха ха ха ха Петросян ты наш. Да, за плакат "Нет войне" у нас в стране статья КоАП. а не УК. Но ты разницы не знаешь видимо. Но куда тебе это знать. А, что по тебе. Так альтернативно одаренный тут походу ты. И конечно же ты не из РФ, кто бы сомневался)))))). Ты упрекаешь меня в том. что меня заботит демократия в США, но при этом открываешь хавальник и чет тут вякаешь про свободы в России. Ну раз ты тут не живешь, чо лезешь то сюда. Мне живя в РФ нельзя про свободы СШа рассуждать ,а тебе сидя не в РФ про свободы в РФ можно рассуждать? Так?
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Stivi M.D.
Ответ Gari Voter come back...
индексируются потому что это закон,нечего соскакивать на пенсионный возраст если мы конкретно про выплаты говорим
Я и не соскакиваю. Это же две темы напрямую связанные друг с другом, но я понимаю, что это очень удобно незамечать
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Romeo Yankovich
Ответ Phantom1289
Тоесть по твоему, когда в стране более 160 лет правят только 2 партии и определяют жизнь в стране, это демократия? Когда по сути выбора то и нет. Либо эти, либо эти. Ну ок. Понятно. Насчет честных выборов вообще смех. Особенно после того, сколько нарушений было выявлено на последних президентских выборах. Но это же конечно все пропаганда кремля.
По сути выбора то и нет - это когда одна партия правит, другие запрещены, на выборах свои ставленники с известным результатом и из выбора у тебя "да, не против данного кандидата" или "нет, не против данного кандидата". Таких два случая в истории прошлого века мы знаем. И знаешь, когда из уст россиянина идёт разговор о нарушениях на выборах в США, но ни слова о нарушениях на выборах в России - полагаю диалог и вправду пустой
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Romeo Yankovich
Ответ Phantom1289
Что и требовалось доказать) Читать ты не умеешь) Там просто за поддержку Трампа наказывали, а не власть свергнуть. Но ты конечно же этого не нашел))) Это же надо сидеть и материал изучать. Кстати, тогда вопрос, а почему, когда у нас в стране кого то арестовывают за призывы свергнуть власть, подобные тебе вопят про свободу слова и демократию? У нас значит можно к этому призывать, а в СШа нельзя? Да, у нас по сути тоже можно сказать, чет не нравиться иди в суд. Хотя, да в США в отличии от нас, суды честные) Кстати, за плакаты "нет войне" у нас нет уголовной ответственности, к слову. Но законов нашей страны ты не знаешь, зато в законах США разбираешься. Что до ЛГБТ и БЛМ. Нет, речь не о том, что кто сказал "........ам тут не место" Хотя опять же, как ты определил, что это ущемление прав? А разве нет ущемления прав того, что решил не пускать представителей ЛГБТ в свое кафе например? Это же его кафе. Свобода и демократия. Что хочет, то и делает. Но речь не об этом, повторюсь. А о том, когда права этих самых БЛМ и ЛГБТ ущемляют права других. Их права ущемлять нельзя, но они права других ущемлять могут. Но опять же ты этого не понимаешь, т.к. это не удобно для твоего осознания того, что в США свобода и демократия. Что до аргументов. Я тебе их множество привел, в том числе и ссылки (в отличии от тебя). Ты мне один привел. Что кто то там флаг у белого дома сжег. Так что простое трепло здесь ты.
Законов вашей страны.... Хахахаха...... За плакат "нет войне" нет уголовки...... Хахахахаха...... Я понял тебя, фантаст. То есть за дискредитацию ВС РФ судят только тех, кто реально её критиковал????)))))))) Всё, я пас. Чувак, я упрощу: секретарь Гитлера говорила после войны так "стоило захотеть узнать правду - можно было разобраться". Тебе я ничего не докажу, это , понял, попусту теряя время в споре с альтернативным, без обид. Когда тебя, гражданина РФ, будет больше беспокоить происходящее в твоей стране, тогда будет толк. А пока в твоей стране такое беззаконие, но тебя заботят американские демократии, партии, президенты и ЛГБТ, ну что ж, время, вероятно, заставит тебя пересмотреть взгляды.
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Phantom1289
Ответ Romeo Yankovich
Да думать ты, как раз таки, и не умеешь. Если до сих пор не понял, что крупнейшие партии, которые уже более 160 лет держат власть, где находятся практически все известные политики, продолжат доминировать. Простому обывателю не особо интересно идти к коммунистам или зелёным, если они реально не способны влиять на власть в стране. Вот и присоединяются к одной из двух доминирующих. Тут уже вопрос к людям, почему им так это нравится. Возможно, их устраивает данное положение дел. Только, в отличии от России, там выборы демократичные и исходя из законов, без всяких досрочных и электронных голосований, на крайняк на пеньках, где постоянно имеются вопросы. Почему-то там нету массовых движений против доминирования двух партий. Зачастую против одной, проводимые сторонниками противоборствующей. Но куда тебе, мыслителю, такое обдумать, да??
Тоесть по твоему, когда в стране более 160 лет правят только 2 партии и определяют жизнь в стране, это демократия? Когда по сути выбора то и нет. Либо эти, либо эти. Ну ок. Понятно. Насчет честных выборов вообще смех. Особенно после того, сколько нарушений было выявлено на последних президентских выборах. Но это же конечно все пропаганда кремля.
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Phantom1289
Ответ Romeo Yankovich
Слушай, балда, мнение можно высказывать по разному. Чё то там нету ни одного факта, что человека уволили просто так. И что в соц.сетях он высказывался безобидно. Можно ведь и радикально высказываться. Как тебе такой вариант? Или "нет войне" ты приравниваешь "выходим и свергаем власть"??? Ты лучше задумайся, почему тебя так тема ЛГБТ заботит. Мне лично фиолетово, кто кого и кто как к этому относится. Все случаи такие стоит рассматривать в индивидуальном порядке. И если кого-то там просто так уволят, подвинут, преследование начнут, то есть органы, которые всегда помогут. Тот же суд. А если не помогает суд, то значит что-то не так. Если кто-то скажет "******* тут не место", то это не свобода слова, а ущемление чьих-то прав и свобод. Если тебе не нравится, что те двое **** друг друга, то тебе стоит обратиться к врачу специалисту, раз тебя это так сильно беспокоит. Посему считаю, что ты самое незаурядное трепло, которое любит без аргументов "а вот то", "а вот это", но не представляя каких либо фактов, не склонен вести какой-либо продуктивный диалог. Ты настолько выкручиваешь, что уже забыл, с чего всё началось. Тебе предоставили аргументы, что демократия в США есть и общество на что-то да влияет, но вместо того, чтобы признать очевидное, ты начал "да 5 президентов, две партии вечно в конгрессе, ЛГБТ, блм, трамписты преследуемые и прочая ересь... Почему-то Мадонну никто не преследовал, когда она сказала, что сделает миньет каждому, кто проголосует не за Трампа, почему-то никто не преследует других его сторонников и республиканцы имеют свой вес в США, а вот стоило взять за зад пару радикально настроенных людей - понеслась. Бедняжку уволили с работы ни за что, он просто стоял. Так пусть обратится в суд и всё отсудит. А если такой не обращался, или просто про такого не писали позже, то стоял он не белой овечкой, а возможно что-то выкрикивал, например "берём силой Капитолий" или в соц сетях "выходим и свергаем власть". Так что давай мухи и котлеты отдельно, а не фарш из своей головы пихаешь, куда не поподя
Что и требовалось доказать) Читать ты не умеешь) Там просто за поддержку Трампа наказывали, а не власть свергнуть. Но ты конечно же этого не нашел))) Это же надо сидеть и материал изучать. Кстати, тогда вопрос, а почему, когда у нас в стране кого то арестовывают за призывы свергнуть власть, подобные тебе вопят про свободу слова и демократию? У нас значит можно к этому призывать, а в СШа нельзя? Да, у нас по сути тоже можно сказать, чет не нравиться иди в суд. Хотя, да в США в отличии от нас, суды честные) Кстати, за плакаты "нет войне" у нас нет уголовной ответственности, к слову. Но законов нашей страны ты не знаешь, зато в законах США разбираешься. Что до ЛГБТ и БЛМ. Нет, речь не о том, что кто сказал "........ам тут не место" Хотя опять же, как ты определил, что это ущемление прав? А разве нет ущемления прав того, что решил не пускать представителей ЛГБТ в свое кафе например? Это же его кафе. Свобода и демократия. Что хочет, то и делает. Но речь не об этом, повторюсь. А о том, когда права этих самых БЛМ и ЛГБТ ущемляют права других. Их права ущемлять нельзя, но они права других ущемлять могут. Но опять же ты этого не понимаешь, т.к. это не удобно для твоего осознания того, что в США свобода и демократия.

Что до аргументов. Я тебе их множество привел, в том числе и ссылки (в отличии от тебя). Ты мне один привел. Что кто то там флаг у белого дома сжег. Так что простое трепло здесь ты.
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Romeo Yankovich
Ответ Gari Voter come back...
ну не гнилой а неправильный,но тут в плане политики именно гнилой фундамент был в виде ущербной конституции которую 18 лет все никак поменять не могли,мы глубоко провалились в 91-м поэтому последствия были в долгую,это не решается исключительно деньгами,проблемы были системными,за 10 лет либеральной власти не осталось ничего от собственного производства,у государства не было активов но были долги, демографический провал,отсутствие какого либо запаса прочности,ну и зависимость от западных кредитов и поставок ширпотреба,производственные цепочки восстанавливаются не так быстро как рушатся,самое главное сейчас мы самостоятельно принимаем все решения внутри государства,если из вне навязывают решения невозможно двигаться вперед
Чувак, у меня сейчас участок, где предыдущий владелец залил шляпу. Но благодаря моим знаниям, навыкам и ресурсам я смог залить свой фундамент, где вопросов уже нету. И для этого мне не понадобились столетия, грязня с другими и нытьё на старого владельца. И вы называете либеральной властью диктаторов, которые просто провели рыночную экономику, так как плановая советская показала свою никчемность. И если за 20 лет не могут в Костроме трубы поменять, прости Господи, а дворцы строить в кооперативе озеро, да войну устраивать - так тут уже и пять столетий не хватит. И то, что сейчас ты перечисляешь, про запас прочности и демографические провалы - так они никуда не делись, всё осталось на своих местах. Тебе в уши напели, что запас есть, а сами пошли у КНДР снаряды просить, ибо просела военная мощь и зубы сточили об Украину. И от западных, опять же не кредитов, а инвестиций, Россия зависима до сих пор. Стоило Рено уйти, как Лада обложалась, а ведь именно её спасал Рено, инвестируя в Россию, что было при путлере уже. Технологически Россия уже давно разгромлена: ни михросхем, ни двигателей на самолёты, ни машиностроения, ни цифровых технологий, вообще ничего нет. Если бы запад хотел, то вообще бы ничего не продавал и Россия продолжила топтаться с сохой в поле.
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Romeo Yankovich
Ответ Phantom1289
Я читал, что ты написал. Я в отличии от тебя читать и думать умею. Я понял тебя. В США все законы правильные и справедливые, там 2 партии это хорошо и правильно, что они законом защищены. Только чет когда у нас говорят закон есть закон вы тут писаетесь все. Все замечательно. Меня демократия в СШа вообще не заботит, это ты начал на полных щах утверждать. что там свобода и демократия. Именно в США. Я просто не представляю насколько надо быть упоротым, что бы это утверждать. По поводу общества. Хорошо, предположим, предположим) что из Вьетнама они ушли, т.к. общество порешало) А чего же это общество в других случаях не порешало?
Да думать ты, как раз таки, и не умеешь. Если до сих пор не понял, что крупнейшие партии, которые уже более 160 лет держат власть, где находятся практически все известные политики, продолжат доминировать. Простому обывателю не особо интересно идти к коммунистам или зелёным, если они реально не способны влиять на власть в стране. Вот и присоединяются к одной из двух доминирующих. Тут уже вопрос к людям, почему им так это нравится. Возможно, их устраивает данное положение дел. Только, в отличии от России, там выборы демократичные и исходя из законов, без всяких досрочных и электронных голосований, на крайняк на пеньках, где постоянно имеются вопросы. Почему-то там нету массовых движений против доминирования двух партий. Зачастую против одной, проводимые сторонниками противоборствующей. Но куда тебе, мыслителю, такое обдумать, да??
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Светлана Агейкина
Ответ Radik_2.0
Поддержишь - людоед Не поддержишь - предатель Молчишь - трус :)
Говоришь - инагент
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Gari Voter come back...
Ответ Romeo Yankovich
Первое, как бетонщик, фундамент не бывает гнилым. Второе, как толковый парень, за двадцать лет и с ресурсами от нефтегаза я не то, что новый залью, так и дом построю. И как суверенитет сдали?? Были граждане других стран у власти?? Я вот эту фразу всё никак не понимал. Зависили от запада?? А что поменялось?? Зависимость от запада и Китая до сих пор осталась.
ну не гнилой а неправильный,но тут в плане политики именно гнилой фундамент был в виде ущербной конституции которую 18 лет все никак поменять не могли,мы глубоко провалились в 91-м поэтому последствия были в долгую,это не решается исключительно деньгами,проблемы были системными,за 10 лет либеральной власти не осталось ничего от собственного производства,у государства не было активов но были долги, демографический провал,отсутствие какого либо запаса прочности,ну и зависимость от западных кредитов и поставок ширпотреба,производственные цепочки восстанавливаются не так быстро как рушатся,самое главное сейчас мы самостоятельно принимаем все решения внутри государства,если из вне навязывают решения невозможно двигаться вперед
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Светлана Агейкина
Ответ **Iscander**
Ну если уже за комментарии за ветеранов ВОВ заминусили, то больше нет вопросов. Какое позорище.......
Зря обижаетесь, заминусили не за ветеранов, там вопросов нет, а за приведённый пример для нынешней ситуации, так подумала.
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Romeo Yankovich
Ответ Phantom1289
Это походу тыголовой стукнулся, причем очень сильно. Ты уже настолько ослеплен ненавистью к России и Путину, что ты все что угодно готов оправдать и видишь, только то что хочешь видеть. Там десятки упоминаний о том, что преследовали людей, которые просто участвовали в митингах или просто высказывали свое мнение в соц. сетях. Их арестовывали, преследовали, блокировали, лишали работы и страховки. Там куча информации про это. Причем не только в наших СМИ. Но ты как упоротый видишь только про тех, кто капитолий штурмовал ( Хотя я написал, что по этим вопросов нет). Насчет ЛГБТ и БЛМ. Ты серьезно? Какие тебе доводы нужны? Ты в глаза дол.......ся чтоль? Ты на полных щас сейчас пишешь о доводах? Ты реально что ль не видишь что с этим происходит? Ты на сайте этом сидишь, тут сколько про это пишут. Мдаааа.
Слушай, балда, мнение можно высказывать по разному. Чё то там нету ни одного факта, что человека уволили просто так. И что в соц.сетях он высказывался безобидно. Можно ведь и радикально высказываться. Как тебе такой вариант? Или "нет войне" ты приравниваешь "выходим и свергаем власть"??? Ты лучше задумайся, почему тебя так тема ЛГБТ заботит. Мне лично фиолетово, кто кого и кто как к этому относится. Все случаи такие стоит рассматривать в индивидуальном порядке. И если кого-то там просто так уволят, подвинут, преследование начнут, то есть органы, которые всегда помогут. Тот же суд. А если не помогает суд, то значит что-то не так. Если кто-то скажет "******* тут не место", то это не свобода слова, а ущемление чьих-то прав и свобод. Если тебе не нравится, что те двое **** друг друга, то тебе стоит обратиться к врачу специалисту, раз тебя это так сильно беспокоит. Посему считаю, что ты самое незаурядное трепло, которое любит без аргументов "а вот то", "а вот это", но не представляя каких либо фактов, не склонен вести какой-либо продуктивный диалог. Ты настолько выкручиваешь, что уже забыл, с чего всё началось. Тебе предоставили аргументы, что демократия в США есть и общество на что-то да влияет, но вместо того, чтобы признать очевидное, ты начал "да 5 президентов, две партии вечно в конгрессе, ЛГБТ, блм, трамписты преследуемые и прочая ересь... Почему-то Мадонну никто не преследовал, когда она сказала, что сделает миньет каждому, кто проголосует не за Трампа, почему-то никто не преследует других его сторонников и республиканцы имеют свой вес в США, а вот стоило взять за зад пару радикально настроенных людей - понеслась. Бедняжку уволили с работы ни за что, он просто стоял. Так пусть обратится в суд и всё отсудит. А если такой не обращался, или просто про такого не писали позже, то стоял он не белой овечкой, а возможно что-то выкрикивал, например "берём силой Капитолий" или в соц сетях "выходим и свергаем власть". Так что давай мухи и котлеты отдельно, а не фарш из своей головы пихаешь, куда не поподя
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