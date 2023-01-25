У Кучерова 1+1 против «Миннесоты». Он набрал 68 очков в 46 матчах
Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Миннесотой» (4:2).
На 55-й минуте россиянин ассистировал Стивену Стэмкосу, забившему победный гол, а на 60-й Кучеров поразил пустые ворота.
Нападающий продлил результативную серию (2+4) до 4 игр.
Всего в 46 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 68 (19+49) баллов.
Сегодня за 21:54 (6:00 – в большинстве) у Кучерова 5 бросков в створ ворот, 2 перехвата, полезность – «плюс 2».
13 комментариев