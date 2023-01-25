У Кучерова 1+1 против «Миннесоты». Он набрал 68 очков в 46 матчах

Теги Тампа-Бэй НХЛ Никита Кучеров Хоккей

Форвард «Тампы» Никита Кучеров набрал 2 (1+1) очка в матче с «Миннесотой» (4:2).

На 55-й минуте россиянин ассистировал Стивену Стэмкосу, забившему победный гол, а на 60-й Кучеров поразил пустые ворота.

Нападающий продлил результативную серию (2+4) до 4 игр.

Всего в 46 матчах текущего чемпионата НХЛ на его счету 68 (19+49) баллов.

Сегодня за 21:54 (6:00 – в большинстве) у Кучерова 5 бросков в створ ворот, 2 перехвата, полезность – «плюс 2».

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13 комментариев

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Vladislove Dobry
Ответ curdboy
Это да. Такое ощущение, что в голове у Никиты суперпроцессор, обрабатывающий информацию за доли секунды. Наверное, это всё гандбольные тренировки)) А после ещё надо умудриться максимально удобный пас отдать, что тоже требует невероятного умения и десятков тысяч часов в гараже
В гараже скорее броски поотрабатывать можно . С пасами сложнее .
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Vladislove Dobry
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Какую передачу он сегодня сделал на Пойнта стоя спиной и между ног! Как он это делает?!
Его спинорамы даже партнёры не всегда понимают . Просто не ожидают такого . Вот и не забивают порой .
0
-1
-1
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curdboy
Ответ Zomourning33
Сказать намного проще, чем сделать.
Это да. Такое ощущение, что в голове у Никиты суперпроцессор, обрабатывающий информацию за доли секунды. Наверное, это всё гандбольные тренировки)) А после ещё надо умудриться максимально удобный пас отдать, что тоже требует невероятного умения и десятков тысяч часов в гараже
0
0
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Александр К
Сергачёв бы ещё поменьше привозил, цены бы ему не было.
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Белый офицер
Ответ Кагов
Кучеров по передачам - 49 среди лидеров в НХЛ! Отличный ход!
С Карлссоном делит первое место.
0
-3
-3
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Zomourning33
Ответ curdboy
Как он это делает? Выбирает правильное время, чтобы бросить взгляд, кто где. Здесь, мне кажется, перед приёмом шайбы это заняло у него меньше секунды даже. А решение принято было вообще почти мгновенно
Сказать намного проще, чем сделать.
0
0
0
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Кагов
Кучеров по передачам - 49 среди лидеров в НХЛ! Отличный ход!
+5
0
+5
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
Petr North
Хочу такой же пиджак, как у Купера.
+2
0
+2
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Фокс&#8796;
Как никак лучший игрок мира последних 5 лет.
+3
-1
+2
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curdboy
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Какую передачу он сегодня сделал на Пойнта стоя спиной и между ног! Как он это делает?!
Как он это делает? Выбирает правильное время, чтобы бросить взгляд, кто где. Здесь, мне кажется, перед приёмом шайбы это заняло у него меньше секунды даже. А решение принято было вообще почти мгновенно
+8
-1
+7
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
curdboy
Ответ СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Какую передачу он сегодня сделал на Пойнта стоя спиной и между ног! Как он это делает?!
жаль Пойнт не забил
+4
0
+4
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Кино Музыка
Дал пас на победный гол.
+2
-1
+1
Возможно, ваш комментарий носит оскорбительный характер. Будьте вежливы к собеседнику и соблюдайте правила
СЮ-МЮ И ТАМПА-ЧЕМПИОН
Какую передачу он сегодня сделал на Пойнта стоя спиной и между ног! Как он это делает?!
+24
-2
+22
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