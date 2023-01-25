У Кучерова 1+1 против «Миннесоты». Он набрал 68 очков в 46 матчах

Форвард « » набрал 2 (1+1) очка в матче с «Миннесотой» (4:2).

На 55-й минуте россиянин ассистировал Стивену Стэмкосу, забившему победный гол, а на 60-й Кучеров поразил пустые ворота.

Нападающий продлил результативную серию (2+4) до 4 игр.

Всего в 46 матчах текущего чемпионата на его счету 68 (19+49) баллов.

Сегодня за 21:54 (6:00 – в большинстве) у Кучерова 5 бросков в створ ворот, 2 перехвата, полезность – «плюс 2».