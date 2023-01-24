Возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд («Чемпионат»)

Теги премьер-лига Россия УЕФА Сборная России по футболу женский футбол РФС сборная России жен Чемпионат.com Футбол

УЕФА заинтересован в возвращении российских команд в международные турниры. 

Как сообщает чемпионат, на сегодняшней встрече представителей российской делегации заверили, что в УЕФА по-прежнему считают РФС членом семьи. 

«Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», – заявил источник. 

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»

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153 комментария

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And-Rover
Ответ NoWar
Абыдна, да?
разве что тебе
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Montenegro Serbian
Ответ arspurs9
Подогнал контекст своего комментария под свой же комментарий? Чего? Если ты не в состоянии осилить мысль, это исключительно твоя проблема, не более того
ПОТОМ подогнал (а вернее натянул сову на глобус).
Вертеться как уж на сковороде твоё истинное призвание)
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arspurs9
Ответ Montenegro Serbian
С этим проблем нет. А вот то, что ты сам подогнал контекст под свой коммент, когда стало понятно что твоя логика выглядит явно кривой - это факт. Но мне в целом без разницы, это твой косяк)
Подогнал контекст своего комментария под свой же комментарий? Чего?

Если ты не в состоянии осилить мысль, это исключительно твоя проблема, не более того
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Montenegro Serbian
Ответ arspurs9
Сложно даются сообщения, составленные более чем из одного предложения?
С этим проблем нет. А вот то, что ты сам подогнал контекст под свой коммент, когда стало понятно что твоя логика выглядит явно кривой - это факт.
Но мне в целом без разницы, это твой косяк)
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arspurs9
Ответ Montenegro Serbian
Фразу "участие пройдет незамеченным" нужно вроде читать в контексте ------------ Оно и видно что "вроде" т.к написал и сам в целом не понял к чему конкретно, а щас контекст какой-то на глобус натягиваешь.
Сложно даются сообщения, составленные более чем из одного предложения?
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NoWar
Ответ And-Rover
Не передёргивай то, чего ты не видишь или хочешь увидеть за желаемое. Перечитай своё творение ещё раз.
Абыдна, да?
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And-Rover
Ответ NoWar
Диктовать это ты пытаешься в своем посте - какие то извинения там у тебя звучат и проч. лабуда.
Не передёргивай то, чего ты не видишь или хочешь увидеть за желаемое. Перечитай своё творение ещё раз.
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Вячеслав Ростовский
"Как сообщает чемпионат, на сегодняшней встрече..." ))) Чемпионат сообщает?!??? Чемпионат чего, по чем??! ))) Ростовской области по пляжному теннису??! )) Вот это полномочия у турнира!
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goshforever
Ответ kostanostra
Написал человек с украинской фамилией...
В России каждый четвертый "с украинской фамилией". Это ж не добавляет никакой любви к прекрасному государству Украина, мягко говоря.
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goshforever
"Не исключено" - дальше можно не читать. Дюков в декабре еще доступно разъяснил, что даже с детьми и бабами из РФ евросы играть не хотят. Панков с чемп.ру высосал позитиффчег даже не из пальца, а похуже.

Пора уже людям называть вещи своими именами и понимать, что такое БОЙКОТ от стран ЕС, UK и нескольких "подшефных".
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Евгений Громов 22
Ответ RSM-1930
Нужно уефа встать в позу, сказать еврогейцам, или играете или технарь. Поверьте, один-два технаря получат, поймут что это ни к чему не приводит и будут играть как миленькие
Сразу всплывают компроматы , обвинения в коррупции вуаля и в студии новый президент УЕФА.
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Евгений Громов 22
Ответ kostanostra
Написал человек с украинской фамилией...
Каких в России миллионы
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a.panicheff
Ответ Gonschik.ua
Просто уму непостижимо, как можно радоваться разрушениям целых городов соседней страны, разве могут такое делать нормальные люди?
ну радость вы увидели самостоятельно, мне даже не пришлось об этом писать)
а желать победы своей страны это прекрасное чувство )
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a.panicheff
Ответ Сергей Чекрыжов
Что там по Херсону, дядя?
все нормально, но вряд ли такой как ты удостоится чести быть моим племянником )
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Иван Дорн
Ответ Сергей Чекрыжов
Что там по Херсону, дядя?
Ты выдаешь это как перемогу, только военные РФ не стали окапываться в Херсоне и превращать это в Мариуполь, а ВСУ в Мариуполе стали, вот и думай, кто больше думает об населении, а кто пойдет на все прикрываясь "мирняком"
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Roman Pavlenko
Если это так - то это будет самый безсмысленный бан в истории
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Инженер Управляющий
Ответ Сергей Ямковой
Такого никогда не будет
Ваше место у па... на Трибуне
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Петр Дьяконов
Лет через 30?
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Montenegro Serbian
Ответ arspurs9
Фразу "участие пройдет незамеченным" нужно вроде читать в контексте. В контексте приведен пример со взрослой командой РПЛ. Когда на турнир зимний команд на 6-8 2010 г.р. приедут российские дети в условную Малагу, ни один житель Малаги (кроме работников отеля) и знать не будет о присутствии каких то российских спортсменов и никаких намеков даже на беспорядки или протесты не будет. А 12-летний итальянец на том же турнире вряд ли начнет высказывать свою политическую позицию. Это речь идет исключительно после того, как ФИФА и УЕФА дадут добро на юношеские команды России в Европе.
Фразу "участие пройдет незамеченным" нужно вроде читать в контексте
------------
Оно и видно что "вроде" т.к написал и сам в целом не понял к чему конкретно, а щас контекст какой-то на глобус натягиваешь.
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Добрый Ретроград
Ответ Mt09
надо возврсщаться к истокам. Петр требовал бороды стричь, а зря.
А бороды надо стричь, а то все скоро как террористы ходить будут.
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Max Zhomkov
Ответ Astin
расскажи о непростой жизни жителям разбомбленных городов.. просто охреневаю от добрячков и специалистов по совести.
Это тоже звиздец полный, я категорично против войны, но забанить инвалидов. Это тоже жесть
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Роман Олегов
Ответ arspurs9
Тут в принципе большой вопрос о юношеском футболе. Он далеко не так популярен, как взрослый. Если условный выезд Зенита или Спартака в Лондон может обернуться беспорядками (что очень вряд ли), то участие 12-ти летних детей на футбольном турнире в той же Испании или Италии в принципе для всех, кроме участников этих соревнований пройдет незамеченным. Если у РФС получится добиться хотя бы этого, то будет отлично для подрастающего поколения.
В нынешних условиях даже такой матч незамеченным не останется, мне кажется
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Mt09
Ответ Добрый Ретроград
Да кагбе узбекистаны, ираны и эритреи вообще не упали. Пыня и К хотят шариат замутить православный, видимо. И установить диктатуру.
надо возврсщаться к истокам. Петр требовал бороды стричь, а зря.
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Ранальду с пивком
Ответ KOTOV71
Главный Вопрос- Когда?!
Когда кое кто в Героев 4 наиграется в реальной жизни
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Mt09
Ответ samara1960
Кто тебе сказал такую чушь,это Российские территории.
халва, халва
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