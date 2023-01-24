Возвращение России в турниры УЕФА может начаться с юношеских и женских команд («Чемпионат»)
УЕФА заинтересован в возвращении российских команд в международные турниры.
Как сообщает чемпионат, на сегодняшней встрече представителей российской делегации заверили, что в УЕФА по-прежнему считают РФС членом семьи.
«Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», – заявил источник.
РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»
Вертеться как уж на сковороде твоё истинное призвание)
Если ты не в состоянии осилить мысль, это исключительно твоя проблема, не более того
Но мне в целом без разницы, это твой косяк)
Пора уже людям называть вещи своими именами и понимать, что такое БОЙКОТ от стран ЕС, UK и нескольких "подшефных".
а желать победы своей страны это прекрасное чувство )
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Оно и видно что "вроде" т.к написал и сам в целом не понял к чему конкретно, а щас контекст какой-то на глобус натягиваешь.