УЕФА заинтересован в возвращении российских команд в международные турниры.

Как сообщает чемпионат, на сегодняшней встрече представителей российской делегации заверили, что в УЕФА по-прежнему считают РФС членом семьи.

«Руководство УЕФА и РФС согласны с общей позицией, что надо решать вопрос постепенного возвращения российских команд в международные соревнования. Не исключено, что первыми шагами будет возвращение юношеских и женских команд», – заявил источник.

РФС о встрече с УЕФА: «Согласовали порядок взаимодействия и договорились продолжить контакты. Следующая встреча – в феврале»