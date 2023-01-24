Сантуш возглавил сборную Польши. Ему поставили задачу выйти на Евро-2024

официально возглавил сборную .

Польский футбольный союз (PZPN) представил бывшего тренера сборной .

«Сантуш выиграл Евро и Лигу наций, работал с великими футболистами, звездами мирового футбола, это чрезвычайно ценно.

Я верю, что новый тренер принесет много хорошего команде и всему польскому футболу. Цель номер один на данный момент – выйти в финальный турнир чемпионата Европы 2024 года, и именно на этом мы сосредоточены в первую очередь», – сказал глава PZPN Цезари Кулеша.

Сантуш 8 лет тренировал сборную Португалии и покинул свой пост после ЧМ-2022. Он также известен по работе с «Порту», «Спортингом», «Бенфикой» и сборной Греции.

В сборной Польши 68-летний португалец сменил Чеслава Михневича.

Фото: laczynaspilka.pl