Сантуш возглавил сборную Польши. Ему поставили задачу выйти на Евро-2024

Теги Сборная Португалии по футболу Сборная Польши по футболу трансферы Фернанду Сантуш Федерация футбола Польши квалификация Евро-2024 Чеслав Михневич Евро-2024 Цезари Кулеша Футбол

Фернанду Сантуш официально возглавил сборную Польши.

Польский футбольный союз (PZPN) представил бывшего тренера сборной Португалии.

«Сантуш выиграл Евро и Лигу наций, работал с великими футболистами, звездами мирового футбола, это чрезвычайно ценно.

Я  верю, что новый тренер принесет много хорошего команде и всему польскому футболу. Цель номер один на данный момент – выйти в финальный турнир чемпионата Европы 2024 года, и именно на этом мы сосредоточены в первую очередь», – сказал глава PZPN Цезари Кулеша.

Сантуш 8 лет тренировал сборную Португалии и покинул свой пост после ЧМ-2022. Он также известен по работе с «Порту», «Спортингом», «Бенфикой» и сборной Греции.

В сборной Польши 68-летний португалец сменил Чеслава Михневича.

Фото: laczynaspilka.pl

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25 комментариев

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Tomas Nepotrebko
Ответ CriminalJoint62
Проблем нет, просто обычно выигрывают местные тренера в сборных. Тот же Дешам, Скалони, Манчини к примеру.
Польша планирует что-то выиграть?
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Arty K.
Будто урок по окружающему миру по теме "Круговорот воды в природе" проходим
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goshforever
Узок круг тренеров сборных. Для Польши достаточно приличный вариант. Эстетичный футбол им автоматом не грози с их кадрами.
0
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Tilo Wolf
Ответ Sakhib Dagalaev
Сейчас труднее не выйти на Евро
Только если ты не Россия😫
+2
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Криптонит
Зачем ему это надо? Взял бы себе команду в Португалии на старости лет
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Булат Гайфеев
Поляки плевались от игры собственной сборной, а сейчас позвали того, кто играл так же скучно, но с гораздо более одаренным составом.
0
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шампион
Сборная Польши решила, что была недостаточно унылой на ЧМ. Сантуш уже пообещал, что будет ставить Левандовского до 39 лет.
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CriminalJoint62
Ответ Gustav Forsberg
или может просто по барабану на национальность? у них и Салямыч прекрасно пренил
Проблем нет, просто обычно выигрывают местные тренера в сборных. Тот же Дешам, Скалони, Манчини к примеру.
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Iuasamotu
Польша непрятно удивляет. Зачем им этот обанкротившийся старикашка? Неужели нет собственного перспективного тренера в такой футбольной стране?
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**Iscander**
Учитывая что за Польшу не играет Роналду, то всё возможно.
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Gustav Forsberg
Ответ CriminalJoint62
В Польше настолько все плохо с тренерами, что приходится нанимать иностранца.
или может просто по барабану на национальность?
у них и Салямыч прекрасно пренил
+2
0
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Давид Agabekyan
Удивлён, что у Сантуша не оказалось вариантов получше. Либо решил не ждать и выбрал первый возможный
0
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Илья Банюк
Ответ Sakhib Dagalaev
Сейчас труднее не выйти на Евро
Да и вообще Евро слабейший турнир, вот Копа..
0
-7
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Dimonty
На самом деле, логичное назначение со всех сторон: Сантуш с посредственной Португалией взял Евро, с еще более посредственными греками (что-то на уровне нынешней Польши, если не слабее) показывал достойные результаты.
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Бухгалтер2021
выйдут с 1-2 места вангую
+1
-1
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Arsenii Cherkasov
Зачем?
+2
-1
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Ебздрогыч
Сантуш в сборной Польши, Мартинес в сборной Португалии. Надо было еще Михневича в сборную Бельгии, и был бы круговорот физруков
+23
-3
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Dimonty
Ответ Vatikan
Задача провалена (скриньте)
🤡
+6
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Universal1000
Чувак на всех турнирах крупных был и выходил там даже из групп всегда. Урвал ЧЕ и ЛН.
И это работая с токсичным баластом Роналду. Успешнее Сантуша последние 10 лет только Скалони и Дешам.)
+4
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serginn
Рецепт выхода в принципе отработан, надо кого-то снять с отбора в последний момент).
+4
-4
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CriminalJoint62
В Польше настолько все плохо с тренерами, что приходится нанимать иностранца.
+9
-6
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Under
Ответ Vatikan
Задача провалена (скриньте)
В группе с Чехией, Албанией, Фарерами и Молдовой не попадут в топ2?
+11
0
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Sakhib Dagalaev
Сейчас труднее не выйти на Евро
+40
-1
+39
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Lana Rhoades
2 Евро в кармане, теперь за третьим кубком поход начал)
0
-3
-3
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Vatikan
Задача провалена (скриньте)
0
-6
-6
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