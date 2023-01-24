Сантуш возглавил сборную Польши. Ему поставили задачу выйти на Евро-2024
Фернанду Сантуш официально возглавил сборную Польши.
Польский футбольный союз (PZPN) представил бывшего тренера сборной Португалии.
«Сантуш выиграл Евро и Лигу наций, работал с великими футболистами, звездами мирового футбола, это чрезвычайно ценно.
Я верю, что новый тренер принесет много хорошего команде и всему польскому футболу. Цель номер один на данный момент – выйти в финальный турнир чемпионата Европы 2024 года, и именно на этом мы сосредоточены в первую очередь», – сказал глава PZPN Цезари Кулеша.
Сантуш 8 лет тренировал сборную Португалии и покинул свой пост после ЧМ-2022. Он также известен по работе с «Порту», «Спортингом», «Бенфикой» и сборной Греции.
В сборной Польши 68-летний португалец сменил Чеслава Михневича.
Фото: laczynaspilka.pl
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И это работая с токсичным баластом Роналду. Успешнее Сантуша последние 10 лет только Скалони и Дешам.)