«Больших изменений нет, в себя приходить не начал». Мать Костомарова не подтвердила информацию, что он пришел в сознание

Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона , не подтвердила, что он пришел в сознание.

Экс-фигурист с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сегодня в СМИ появилась информация, что он пришел в себя.

«Ну пока никаких новостей, Оксана Домнина к нему поедет, вечером буду знать.

Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого – никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить.

Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе», – сказала Костомарова.