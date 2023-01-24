«Больших изменений нет, в себя приходить не начал». Мать Костомарова не подтвердила информацию, что он пришел в сознание

Теги Оксана Домнина Роман Костомаров Фигурное катание

Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона Романа Костомарова, не подтвердила, что он пришел в сознание.

Экс-фигурист с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сегодня в СМИ появилась информация, что он пришел в себя.

«Ну пока никаких новостей, Оксана Домнина к нему поедет, вечером буду знать.

Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого – никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить.

Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе», – сказала Костомарова.

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6 комментариев

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Irina037
Здоровый молодой мужчина,да что же такое.
Организм ведь должен справиться,надо побороть болезнь.
+2
0
+2
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Свет19
Ну вот сказали один раз, что положительная динамика, чего к родственникам с вопросами лезть. Роману здоровья.
+3
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+3
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Irina037
Ну вот зачем донимают то мать ,то отца?
Им и так тяжело
+7
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+7
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Дружба11
Господи, помоги Роману спастись,пусть живет человече
+12
0
+12
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garovatat
да емое, что ж такое то????
+2
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Адриана
О, Господи, уже отключили от всего, значит, наверное, была положительная динамика, но почему никак не проходит в сознание, ведь кома была медикаментозная. Терпения и сил родным, должен выкарабкаться, он сильный.
+7
0
+7
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