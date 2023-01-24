«Больших изменений нет, в себя приходить не начал». Мать Костомарова не подтвердила информацию, что он пришел в сознание
Валентина Костомарова, мама олимпийского чемпиона Романа Костомарова, не подтвердила, что он пришел в сознание.
Экс-фигурист с 10 января находится в реанимации с пневмонией. Сегодня в СМИ появилась информация, что он пришел в себя.
«Ну пока никаких новостей, Оксана Домнина к нему поедет, вечером буду знать.
Она ездила вчера к нему, но пока ничего такого – никаких изменений больших нет. Пока в себя не начал приходить.
Все равно он находится в этом состоянии, в каком был. Может быть, это врачи уже начали с ним что-то делать. Я пока не в курсе», – сказала Костомарова.
Организм ведь должен справиться,надо побороть болезнь.
Им и так тяжело