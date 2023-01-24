Роман Костомаров начал приходить в себя. Он находится в реанимации с 10 января

Роман Костомаров, находящийся в реанимации, начинает приходить в сознание.

10 января олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии.

«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», – сообщил источник « ».

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор