Роман Костомаров начал приходить в себя. Он находится в реанимации с 10 января

Теги Роман Костомаров Матч ТВ Здоровье Фигурное катание

Роман Костомаров, находящийся в реанимации, начинает приходить в сознание. 

10 января олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии.

«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», – сообщил источник «Матч ТВ». 

Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?

Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор

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40 комментариев

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olvl
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Спасибо Навке, она всю Москву на уши поставила, включая врачей. Обычного человека так бы не спасали.
И Навке, и семье, и друзьям и болельщикам. Всем огромное спасибо.
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Elizaveta Queen
Рома.держись,борись,почему температура до сих пор? начит,в организме до сих пор воспалительный очаг..
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Мэри-Сью
Ромаааааааа!! 🤗🙏💪😃
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newselena
Рома, поскорее выздоравливай!
+3
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xlegend
Ответ Самая цитируемая и вообще недура
Спасибо Навке, она всю Москву на уши поставила, включая врачей. Обычного человека так бы не спасали.
Ну конечно, в Коммунарке типа не обычные люди лежат.
+2
0
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Milorada K
Ответ Николай Коровин
Ещё бы. С такими-то деньгами. Ни один известный человек не умер в мире за 3 года
Серьезно? А известный для вас кто?
+3
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Irina037
Почему так долго температура?
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Аккайын Жасов
Надеюсь ещё вьюхи его будем читать
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гилберт
Рома верим!!!
+5
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missis-Zima
Ответ Николай Коровин
Ещё бы. С такими-то деньгами. Ни один известный человек не умер в мире за 3 года
Жириновский? и многие другие.
+8
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Николай Коровин
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-11
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Valentin Kompaneytsev
Здоровья Роману.
+5
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Самая цитируемая и вообще недура
Ответ olvl
Спасибо врачам, а Роману скорейшего выздоровления и реабилитации.
Спасибо Навке, она всю Москву на уши поставила, включая врачей. Обычного человека так бы не спасали.
+15
-1
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Anna Leonova
👏🏻👏🏻👏🏻
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
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Elenavasilevna
Хорошая новость!
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Toradora
Здоровья Роману🙏
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Мария-Мария
Дай Бог! Пусть и дальше идет на улучшение!
+6
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Лека-Лека
Какое счастье!!!
Теперь пожелаем Роме, чтобы выздоровление прошло как можно быстрее!!!
И опять таки: сил и терпения всем близким - они через такое прошли.
+9
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UserFreud
Ответ Варлампий Варлампий
Можно пранк устроить, сказать ему что он проспал 5 лет, на ютубе такое делали
Полагаю, родные Романа достаточно адекватные, чтобы этого не делать.
+10
-1
+9
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Додик Аксель
На новостных лентах разных ресурсах идёт хорошая новость об улучшении динамики состояния здоровья Романа. Есть большие основания полагать, что всё будет благополучно и Роман поправится окончательно. Здоровья и удачи !
+15
0
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Пахра
Температура - организм борется, быстро не бывает, требуется время, а потом ещё длительная реабилитация, но главное, что идёт на поправку
+13
0
+13
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Olga Tchistyakov
Ответ GLW
Плохая новость, в бессознательном состояние, его здоровье находится в гораздо большей безопасноти)
Врачи сознательно уменьшают дозировку лекарств, чтобы он постепенно выходил из медикоментозной комы.Плохо ,что температура не спадает.Вот умудрился же ты Роман эту заразу подхватить!
+12
0
+12
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Леличек
Слава богу! Рома 🙏🏻🎉
+8
0
+8
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fk_pairs
УРАааааа!!! Богатырь!
+5
0
+5
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Denkaaaa
скорейшего восстановления Роману!!
+11
0
+11
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