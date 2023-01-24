Роман Костомаров начал приходить в себя. Он находится в реанимации с 10 января
Роман Костомаров, находящийся в реанимации, начинает приходить в сознание.
10 января олимпийский чемпион 2006 года в танцах на льду госпитализировали с пневмонией в тяжелом состоянии.
«Ночь прошла спокойно, без изменений. Роман постепенно начинает приходить в сознание, но все еще держится температура», – сообщил источник «Матч ТВ».
Ох, Роман Костомаров попал в реанимацию и подключен к аппарату ИВЛ: что об этом известно?
Навка и Костомаров вошли в историю этим номером: цыганка-блондинка и мачо-тореодор
🙏🏻🙏🏻🙏🏻
Теперь пожелаем Роме, чтобы выздоровление прошло как можно быстрее!!!
И опять таки: сил и терпения всем близким - они через такое прошли.