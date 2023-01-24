Australian Open. Азаренко и Рыбакина вышли в полуфинал

Теги Australian Open результаты WTA Виктория Азаренко Джессика Пегула Алена Остапенко Елена Рыбакина Теннис

Елена Рыбакина победила Алену Остапенко в четвертьфинале Australian Open.

Виктория Азаренко прошла Джессику Пегулу.

Australian Open

Мельбурн, Австралия

16 – 29 января 2023

Турнир «Большого шлема»

Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов

Открытые корты, хард

Четвертьфинал

Елена Рыбакина (Казахстан) Алена Остапенко (Латвия)
6:2|6:4
Дата проведения
24 января, 04.45
Онлайн матча

 

Виктория Азаренко (Беларусь) Джессика Пегула (США)
6:4|6:1
Дата проведения
24 января, 11.10
Онлайн матча

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315 комментариев

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Leoneed222
Ответ Виктор Морев
ну а рождены они в Стране со Столицей в Москве ?! как Софья Великая например. именно таких неуроженцев ты нашёл ?
Да, в той самой.

Так почему же переселение спортсменов в одну сторону это нормально, а в другую сторону ты осуждаешь?
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Виктор Морев
Ответ Leoneed222
Я в Википедии нашёл, и ты сможешь.
ну а рождены они в Стране со Столицей в Москве ?!

как Софья Великая например. именно таких неуроженцев ты нашёл ?
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LEX757
Ответ ivan 07
Для Рыбакиной полуфинал будет проходным . Для разминки перед финалом.
Ваня,закусывать надо.
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Виктор Морев
Ответ Power Pool
Комментарий удален модератором
это были бы финальные Матчи Первопроходцев в Сфере Космоса, уроженцев Страны со Столицей в Москве, для которых кстати выходить в финалы турниров Большого Шлема обычное дело, как и полагается Гражданам Великой Страны, вслед за которыми даже в Сфере Космоса последовали англосаксы зоны-USA, последовали вторыми, с тех пор, весь Западный USA and GBR-овский Четвёртый Англосаксонский Рейх Вторичен в Сфере Космоса. а стало быть, вторичен везде.
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f_p
Ответ Марс Досоев
Молодчина Лена. Салам Казахстану! 🇰🇬
🇰🇿
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Leoneed222
Ответ Виктор Морев
Лиховцева, Веснина, Давыденко - родились в Стране со Столицей в Москве. Родной Язык для Них Русский. Столица Родной для Них Страны - Москва.
Родились да, а переехали уже из независимых стран.
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Leoneed222
Ответ Виктор Морев
перечисли по фамилиям этих спортсменов с ОИ 2016 года
Я в Википедии нашёл, и ты сможешь.
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MURA
Ответ Printezis1990
Казахи доставляют, болеющие за Русскую Москвичку )), еще и с флагом на трибунах ))она язык то знает хотя бы казахский ? или может у нее муж Казах будет ахахах, а да еще она обязательно будет жить в Казахстане в пустыне или рядом с новой трассой Сокол у озера ))),уверен ей плевать на Казахстан в глубине души , просто ради бумажки получила ) а почему бы и нет )
Приезжай в Алматы.
Все арендные квартиры, дешёвые отели, да чего уж там хостелы забиты россиянами.
И ни одного конфликта ни в СМИ ни слухов даже.
А ты тут сидишь и начинаешь пометом бросаться со рта
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Power Pool
Ответ kuzishen
Прикиньте, у девчат финал чисто белорусский, у пацанов - чисто русский.
Комментарий удален
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Nikolay II
Ответ Варлампий Варлампий
для Рыбы нет соперников на турнире
У неё пока не было соперниц с сильной подачей ( Коллинс - относительно сильно подавала). На Уиме с Вандевеге пришлось помучатся. И здесь , в возможном финале , наверняка будет соперница с сильной подачей. Если только не Линетт.
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Olga Duko
Будет интересно. У Лены отличный бэкхэнд сейчас, если удасться построить игру через него, у Вики часто было сложности с движеним именно в лево и возвратом. Форхэнд прямо противоположная история.
Честно считаю Вика молодец , и игру свою с годами трансформировала. За Лену каждый раз просто радуешься как ребёнок) умница. родители сделали все правильно.
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Nikolay II
Ответ expertmer2020
Игра Ленина хороша - будет интересно.
Владимира Ильича ? ))
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Вася Васильков
Ответ encaro_one
Две белки, что глухо проживают в штатах ближе красивой москвички ждунам )
Красивая москвичка почему на турнир не приехала? Хотелось бы глянуть, а то красивых тут нет ни одной
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Вася Васильков
Не пожалела Вика подругу. Разнесла в пух и прах...ждём финал
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Елена Ильина
Ответ Варлампий Варлампий
для Рыбы нет соперников на турнире
Лена бесспорно сильна, но частенько проигрывает более слабым.
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expertmer2020
У меня комментатор начал икать - что Вика там сказала такое.
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Nikolay II
Ответ Елена Ильина
Вика говорила в интервью, что у Пегулы простой теннис.
Вика поскромничала , не стала говорить : "простой и очень удобный для меня теннис" ))
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expertmer2020
Игра Ленина хороша - будет интересно.
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Елена Ильина
Ответ LEX757
Вика если честно не ожидал,какая ты умница.
Вика говорила в интервью, что у Пегулы простой теннис.
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Nikolay II
Ответ Варлампий Варлампий
финал будет Рыба-Вика, а заберет титул Рыба
Поставлю один плюсик. Скорее всего - так. Посмотрим.
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Stas Salesov
Печалька, тащил Пегулу с начала турнира.
Ну тогда удачи Рыбакиной, надо Шпунтика догонять
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Nikolay II
Ответ Додик Аксель
Так всё хорошо начиналось для Вики, но потом Джессика освоилась, стала отыгрывать БП мощными ударами навылет, а Вика стала больше ошибаться, к сожалению.
...И так замечательно закончилось ))
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Артем_
За белорусский финал!
+7
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Nikolay II
Ответ Leo Bonart
Пегуле, по крайней мере против Вики, и того, и другого хватает Не хватает характера, опыта, игрового интеллекта Причем на кураже может и так побеждать, но кураж пока не приходит
Не хватает характера, опыта, игрового интеллекта
............................................................................
Не согласен , Лео.
Это всё как раз имеется. Нет возможности пробить Вику одним ударом. То , что у Рыбакиной или Плишковой выходит против защитниц само собой , как вполне разумеющееся , пробивают даже не напрягаясь, то Пегуле приходится делать , изрядно заставляя себя. У тех это происходит само собой , автоматически , а Пегуле постоянно приходится преодолевать саму себя и вкладываться в удары по максимуму.
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Мишка Синайский
Ответ ivan 07
В полуфинале окажутся Рыбакина , Азаренко, Соболенко и Плишкова? А если финал Рублев - Хачанов? Англосаксам как ? Жду ответ.
Ты думаешь, они читают комменты здесь?
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