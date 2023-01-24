Australian Open. Азаренко и Рыбакина вышли в полуфинал
Елена Рыбакина победила Алену Остапенко в четвертьфинале Australian Open.
Виктория Азаренко прошла Джессику Пегулу.
Мельбурн, Австралия
16 – 29 января 2023
Турнир «Большого шлема»
Призовой фонд – 76 500 000 австралийских долларов
Открытые корты, хард
Четвертьфинал
- Дата проведения
- 24 января, 04.45
- Дата проведения
- 24 января, 11.10
Так почему же переселение спортсменов в одну сторону это нормально, а в другую сторону ты осуждаешь?
как Софья Великая например. именно таких неуроженцев ты нашёл ?
Все арендные квартиры, дешёвые отели, да чего уж там хостелы забиты россиянами.
И ни одного конфликта ни в СМИ ни слухов даже.
А ты тут сидишь и начинаешь пометом бросаться со рта
Честно считаю Вика молодец , и игру свою с годами трансформировала. За Лену каждый раз просто радуешься как ребёнок) умница. родители сделали все правильно.
Ну тогда удачи Рыбакиной, надо Шпунтика догонять
............................................................................
Не согласен , Лео.
Это всё как раз имеется. Нет возможности пробить Вику одним ударом. То , что у Рыбакиной или Плишковой выходит против защитниц само собой , как вполне разумеющееся , пробивают даже не напрягаясь, то Пегуле приходится делать , изрядно заставляя себя. У тех это происходит само собой , автоматически , а Пегуле постоянно приходится преодолевать саму себя и вкладываться в удары по максимуму.